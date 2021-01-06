8 рецептов антипохмельных супов, которые быстро поставят вас на ноги
Мексиканский суп Sopa de tortilla
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Кишова, рестораны BN Restaurant и tacobar
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 4-5 средних помидора
- 1 очищенный от косточек халапеньо
- 150 г тыквы
- 2 средних очищенных от семян зеленых болгарских перца
- 3 средних нарезанных ломтиками по 6 мм кабачка
- 1 початок кукурузы
- 3 промытых и очищенных от семян сушеных чили
- 2,5 стакана овощного бульона
- 2 ст. л. растительного масла
- ½ ч. л. молотого тмина
- 2 лавровых листа
- соль и перец по вкусу
- 120 г сливок
- 1 средний нарезанный ломтиками авокадо Хасс
- ¼ пучка измельченной кинзы
- 8 чипсов тортильи на порцию
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте целые помидоры, халапеньо, болгарский перец и ломтики тыквы. Обжарьте со всех сторон в течение 10-15 минут.
Шаг 2. Включите вторую горелку на сильный огонь и, используя жаропрочные щипцы, обжарьте кукурузу со всех сторон в течение 10-12 минут, пока она не почернеет. Как только все ингредиенты слегка обуглятся, снимите их с огня и дайте им остыть до комнатной температуры. Как только ингредиенты достаточно остынут, измельчите халапеньо, нарежьте кубиками в 6 мм болгарский перец и тыкву. Отрежьте кукурузные зерна от початков и отложите их в миску.
Шаг 3. Разогрейте небольшую кастрюлю на среднем огне. В сухую кастрюлю добавьте перец чили и поджарьте с обеих сторон в течение 1-2 минут, пока он слегка не почернеет. Как только это произойдет, выньте перец из кастрюли и добавьте в миску с овощным бульоном примерно на 10-15 минут. В блендер поместите целые жареные помидоры, перец чили и бульон, который мы использовали для его замачивания. Смешайте до однородной массы.
Шаг 4. В ту же кастрюлю, в которой вы жарили чили, добавьте растительное масло, халапеньо, тыкву, болгарский перец и кукурузу. Перемешивайте в течение 2-3 минут, пока все ингредиенты не обжарятся. Добавьте в кастрюлю смесь помидоров и чили, оставшийся бульон, тмин, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте один раз, накройте кастрюлю слегка приоткрытой крышкой и оставьте вариться на слабом огне в течение 15-20 минут. Уберите из кастрюли лавровый лист и смешайте ингредиенты из кастрюли до кремообразной консистенции со сливками.
Шаг 5. Суп разлейте по отдельным мискам, а сверху выложите ломтики авокадо, кинзу и чипсы тортилья. Можно подавать!
Дмитрий Кишов, шеф-повар ресторанов BN Restaurant и tacobar: «Существует множество различных рецептов Sopa de tortilla, которые варьируются от бульонов на томатной основе до густых похлебок с бобами или лепешками. Традиционными остаются хрустящие лепешки, которыми покрывается суп сверху. Предлагаемый рецепт представляет из себя томатную бульонную основу с большим количеством обжаренных на огне овощей для дополнительного аромата. Особенным же ингредиентом являются добавленные в суп сливки, которые придают бульону кремовую гладкость».
Хаш
Рецепт от шеф-повара Нино Харчилавы, ресторан Тины Канделаки «Тинатин»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 кг говяжьей ноги
- 5 л воды
- 1 кг требухи
- соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Ногу промойте, разрубите на несколько частей, чтобы аккуратно поместить в кастрюлю. Добавьте воду, поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. После снимите образовавшуюся пену и убавьте огонь, затем варите еще 7-8 часов на слабом огне.
Шаг 2. Требуху промойте и сварите в отдельной кастрюле до готовности. После приготовления требухи бульон слейте, он не понадобится!
Шаг 3. После 9 часов варки должен получиться очень концентрированный говяжий бульон. Дайте ему немного остыть. Вытащите кости из кастрюли, отделяя от них кусочки мяса (мякоть). Процедите бульон через сито либо марлю, очищая его от остатков и осколков кости. Подавайте хаш в несколько этапов. Процеженный бульон можно немного подогреть, если остыл, посолите по вкусу. На тарелку порционно выложите 200 г мякоти и 50 г требухи. Залейте бульоном. Для подачи можно натереть чеснок и смешать его с 50 мл теплого молока, затем добавить в хаш.
Суп-лапша на тройном бульоне с яйцом и шиитаке
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- по 500 мл куриного, рыбного и говяжьего бульона
- 50 г тонкой яичной лапши
- 4 свежих гриба шиитаке
- 1 куриное яйцо всмятку
- 1 перец чили
- 2 пера зеленого лука
- 1 г кунжута
- 1 веточка зеленого базилика
- соль, перец по вкусу
- 1 отварная куриная голень
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите в соленой воде яичную лапшу (около трех минут).
Шаг 2. Три вида бульона влейте в большой сотейник или кастрюлю в равных пропорциях, добавьте немного перца и слега перемешайте. Доведите до кипения.
Шаг 3. С грибов шиитаке срежьте ножки, на шляпках сделайте небольшой крестообразный надрез и вырежьте из него немного мякоти. Шляпки целиком утопите в кастрюле с лапшой, а вырезанную мякоть отправьте в бульон.
Шаг 4. Готовую лапшу сразу же переложите в емкость с холодной водой. Грибы выложите в отдельную емкость.
Шаг 5. Слейте холодную воду из емкости с лапшой. Саму лапшу выложите в глубокую тарелку для подачи (заполните лапшой примерно 2/3 тарелки). Следом выложите грибы шиитаке, кусочки отварного куриного мяса, несколько кусочков перца чили. Залейте все ингредиенты кипящим тройным бульоном.
Шаг 6. Выложите в суп половинку яйца всмятку, украсьте веточками базилика и кунжутом.
Корейская похлебка с кимчи
Рецепт от бренд-шефа Максима Коломацкого, ресторан «Шикари»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 200 г говядины на кости
- 30 г дайкона
- 10 г лука-порея
- 20 г кабачков
- 50 г крахмальной лапши
- 20 г вешенок
- 20 г капусты кимчи
- 1 яйцо
- кинза, зеленый лук по вкусу
- соевый соус, соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите наваристый говяжий бульон, говядину нарежьте поперек тонкими слайсами. Дайкон очистите от кожуры, нарежьте, лук-порей нашинкуйте кольцами, сырой кабачок — ломтиками толщиной 3-4 мм.
Шаг 2. Отварите лапшу до готовности.
Шаг 3. В сотейник налейте говяжий бульон, в него добавьте дайкон, порей, кабачки, грибы вешенки и капусту кимчи. Доведите до кипения, убавьте нагрев и проварите 2 минуты. Добавьте соевый соус, поперчите. Снимите с плиты.
Шаг 4. В тарелку уложите прогретую лапшу, рядом — овощи и влейте часть бульона. Куриное яйцо взбейте в чашке до однородной консистенции. Добавьте массу в кипящий бульон, перемешайте. Аккуратно вылейте в тарелку, поверх овощей. На лапшу выложите кусочки прогретой говядины. Суп украсьте листиками свежей кинзы и зеленым луком.
Щи валаамские с сушеными грибами
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 10 г сушеных сморчков
- 50 г шампиньонов
- 200 г квашеной капусты
- 100 г свежей капусты
- 70 г репчатого лука
- 20 г сливочного масла
- 2 г тмина
- по 2 веточки зеленого лука, укропа и петрушки
- соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Кастрюлю разогрейте на плите. Нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле в кастрюле.
Шаг 2. Нарежьте слайсами шампиньоны и добавьте в кастрюлю. Добавьте пару кусочков сливочного масла. Обжарьте с луком до полуготовности.
Шаг 3. Выложите в кастрюлю квашеную капусту вместе с рассолом. Увеличьте температуру и слегка пассеруйте капусту вместе с грибами. Поперчите.
Шаг 4. Добавьте в кастрюлю сморчки, влейте немного воды и положите лавровый лист. Оставьте капусту с грибами тушиться в течение 20-25 минут.
Шаг 5. Свежую капусту нарежьте соломкой или небольшими кусочками. Добавьте в кастрюлю с квашеной капустой за пять минут до готовности. Добавьте чуть больше воды и увеличьте огонь. Варите щи до готовности свежей капусты.
Шаг 6. На сухой сковороде прогрейте тмин. Измельчите его с помощью мельницы для специй или разотрите в ступке. Всыпьте в суп. Суп разлейте по тарелкам.
Солянка рыбная
Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто Море»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 1 л рыбного бульона
- 200 г филе зубатки
- 200 г слабосоленого филе форели
- 200 г филе лосося
- 200 г филе окуня
- 40 г каперсов
- 40 г таджасских оливок
- 4 лавровых листа
- 60 г соленых огурцов
- 60 г белого лука
- 40 г оливкового масла
- 4 ст. л. томатной пасты
- 4 ст. л. сметаны
- 8 г укропа
- 16 г лимонного желе
Как приготовить:
Шаг 1. Лук нарежьте в произвольной форме и обжарьте в сотейнике на оливковом масле.
Шаг 2. Обжаренный лук залейте рыбным бульоном и добавьте томатную пасту, мелко рубленные соленые огурцы, оливки, лавровый лист и каперсы. Доведите до кипения, добавьте филе зубатки, лосося и окуня, варите до готовности.
Шаг 3. Солянку перелейте в тарелку, по центру разместите куски отварной рыбы и сверху — филе слабосоленой форели.
Шаг 4. Украсьте крупными каплями сметаны, свежим укропом и лимонным желе. Подавайте с багетом, плавленым сыром и щучьей икрой.
Харчо классический
Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно на 10 порций:
- 1 кг говяжьей грудинки с жиром
- 75 г риса
- ½ кг репчатого лука
- 50 г томатной пасты
- ½ кг спелых розовых помидоров
- 1,5 лавровых листа
- черный перец горошком, красный перец свежий, соль по вкусу
- 100 мл растительного масла
- 1,5 л бульона, в котором варилась говядина
- 50 г петрушки, кинзы, листьев сельдерея
- 20-30 г (вкус должен преобладать) чеснока, тертого на мелкой терке
- ½ ч. л. уцхо-сунели
- 1 ч. л. хмели-кинза/кориандра молотого
- 1 ч. л. кондари
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите грудинку, снимая пену. Хорошо процедите бульон.
Шаг 2. На растительном масле в глубокой кастрюле обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и прожарьте на сильном огне минуты 2, постоянно помешивая.
Шаг 3. Добавьте вареную грудинку, протушите минут 5 на среднем огне и добавьте рубленые помидоры без кожицы. Протушите несколько минут. Добавьте бульон, доведите до кипения, добавьте рис и варите минут 10.
Шаг 4. Добавьте специи, соль, перец, часть зелени и варите еще минут 10. Добавьте оставшуюся зелень, соль и чеснок, убавьте огонь и варите минут 20. После приготовление снимите с огня и дайте настояться пару часов.
Щи кислые на говяжьей грудинке
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 500 г говяжьей грудинки с косточкой
- 1 репчатый лук
- 300 г квашеной капусты
- 100 мл капустного рассола
- 200 г молодого картофеля
- 2 зубчика чеснока
- 4 веточки укропа
- 2 лавровых листа
- 30 г сливочного масла
- 20 мл подсолнечного масла
- зелень, соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Заранее поставьте отвариваться грудинку. Доведите бульон до кипения, а затем варите до готовности мяса на небольшом огне, не забывая постоянно снимать пенку для прозрачности бульона.
Шаг 2. Луковицу очистите от верхней шелухи, разрежьте на две части и положите одну половинку срезом вниз на сухую сковороду. Поджарьте до золотистой корочки или обожгите срез с помощью газовой горелки. Выложите луковицу в кастрюлю с говяжьим бульоном и мясом. Добавьте 1-2 лавровых листика.
Шаг 3. Квашеную капусту нарежьте на недлинные кусочки. Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла. Выложите квашеную капусту. Когда капуста слегка подрумянится, влейте в сковороду рассол. Оставьте томиться на минимальном огне.
Шаг 4. Картофель нарежьте ломтиками средней величины и выложите в бульон к мясу.
Шаг 5. Оставшуюся половинку луковицы очистите и нарежьте мелким кубиком.
Шаг 6. Достаньте мясо из бульона за 10 минут до готовности, переложите в глубокую емкость, залейте холодной водой, остудите и снимите с кости. Нарежьте произвольными кусочками и отправьте довариваться в кастрюлю на 10-15 минут. Обжаренную луковицу выньте из бульона.
Шаг 7. В суп добавьте нарезанный лук и протушенную капусту, поперчите и варите на медленном огне.
Шаг 8. Измельчите чеснок. Нашинкуйте зелень. Добавьте в щи чеснок, кусочек сливочного масла и нашинкованную зелень. Перед подачей дайте супу настояться.
Фото: depositphotos
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