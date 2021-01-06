8 рецептов антипохмельных супов, которые быстро поставят вас на ноги

Что нужно на 4 порции:

4-5 средних помидора

1 очищенный от косточек халапеньо

150 г тыквы

2 средних очищенных от семян зеленых болгарских перца

3 средних нарезанных ломтиками по 6 мм кабачка

1 початок кукурузы

3 промытых и очищенных от семян сушеных чили

2,5 стакана овощного бульона

2 ст. л. растительного масла

½ ч. л. молотого тмина

2 лавровых листа

соль и перец по вкусу

120 г сливок

1 средний нарезанный ломтиками авокадо Хасс

¼ пучка измельченной кинзы

8 чипсов тортильи на порцию

Как приготовить:

Шаг 1. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте целые помидоры, халапеньо, болгарский перец и ломтики тыквы. Обжарьте со всех сторон в течение 10-15 минут.

Шаг 2. Включите вторую горелку на сильный огонь и, используя жаропрочные щипцы, обжарьте кукурузу со всех сторон в течение 10-12 минут, пока она не почернеет. Как только все ингредиенты слегка обуглятся, снимите их с огня и дайте им остыть до комнатной температуры. Как только ингредиенты достаточно остынут, измельчите халапеньо, нарежьте кубиками в 6 мм болгарский перец и тыкву. Отрежьте кукурузные зерна от початков и отложите их в миску.

Шаг 3. Разогрейте небольшую кастрюлю на среднем огне. В сухую кастрюлю добавьте перец чили и поджарьте с обеих сторон в течение 1-2 минут, пока он слегка не почернеет. Как только это произойдет, выньте перец из кастрюли и добавьте в миску с овощным бульоном примерно на 10-15 минут. В блендер поместите целые жареные помидоры, перец чили и бульон, который мы использовали для его замачивания. Смешайте до однородной массы.