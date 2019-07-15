Продукт недели: сладкая морковь

5 интересных фактов о моркови
Родина моркови – Афганистан, где она произрастала в диком виде. Но это была не привычная нам ярко-рыжая красавица, а бело-желтая, красная, фиолетовая и даже черная. Именно эти сорта, отличавшиеся горьковатым вкусом, были наиболее распространены вплоть до XVII века. Привычный нам продукт – плод трудов голландских ученых-селекционеров, которые вывели сладкий сорт специально для королевской семьи. Именно оттуда рыжая морковь и попала в Россию.
Морковь – это поистине фабрика про производству полезных веществ. В ней содержится 10 витаминов и 14 микроэлементов, включая бета-каротин, витамины группы В, витамины С, Е, К, Н, РР. Чтобы удовлетворить суточную потребность в них, достаточно съедать всего два корнеплода среднего размера в день.
Регулярное употребление моркови в пищу может придать коже рыжеватый оттенок (наверняка вы и сами это замечали). Причем это касается не только людей, но и животных. Данным свойством корнеплода вовсю пользуются зоологи: в российском зоопарке морковью кормят фламинго – это своеобразная замена мелким рачкам, панцири которых придают их оперению уникальный розовый оттенок.
Морковь – продукт вкусный, сладкий и при этом низкокалорийный (всего 32 ккал), потому она частый гость в меню разнообразных диет. Кроме того, этот продукт помогает наладить работу ЖКТ, вывести лишнюю воду, а также очистить организм от токсинов. Но не только этим полезна морковь: она способна устранить изжогу, улучшить пищеварение, уменьшить уровень холестерина в крови, а также усилить остроту зрения (за это отдельное спасибо бета-каротину).
Морковь – прекрасный продукт для профилактики многих серьезных заболеваний: корнеплод полезен для профилактики рака (в том числе и рака легких) и сахарного диабета. Калий, содержащийся в ней, минимизирует риск возникновения сердечно-сосудистых болезней. Также морковь можно использовать в качестве ранозаживляющего средства при язвах и ожогах. Причем полезна морковь как свежая, тертая, в виде фреша, так и отварная.
Десерт из моркови
рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabricca
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для морковного мусса:
- 300 г моркови
- 200 мл сливок
- 60 г сахара
- 1 стручок ванили
- 10 г желатина
для морковного ганаша:
- 200 мл морковного фреша
- 20 г черного рома
- 300 г белого шоколада
для морковного соуса:
- 500 мл морковного фреша
- 100 г сахара
- 6 г агар-агара
для морковного безе:
- 100 мл морковного фреша
- 300 г яичного белка
- 300 г сахарной пудры
- 300 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
для морковного бисквита:
- 4 яйца
- 6 г соли
- 10 г сахара
- 100 г муки
- 300 мл морковного фреша
для сорбета:
- 250 мл морковного фреша
- 120 мл апельсинового фреша
- 120 мл лимонного фреша
- 100 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте морковный мусс. Соедините в сотейнике все ингредиенты, кроме желатина, и доведите до кипения. Проварите 1 минуту. Снимите с плиты, добавьте желатин и пробейте блендером. Готовую массу вылейте в сифон.
Шаг 2. Приготовьте ганаш. Морковный фреш доведите до кипения. Вылейте на растопленный шоколад, смешайте до однородной массы. Добавьте в массу ром.
Шаг 3. Приготовьте морковный соус. В сотейнике соедините все ингредиенты и доведите до кипения. Снимите с плиты и пробейте блендером до получения однородной массы.
Шаг 4. Приготовьте морковное безе. Взбейте белок в миксере до «среднего рисунка» и постепенно добавьте все остальные ингредиенты. Еще раз взбейте массу до густого состояния. Переложите в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите массу на противень. Выпекайте при температуре 100 градусов в течение 1 часа.
Шаг 5. Приготовьте морковный бисквит. Взбейте в миксере яйца до белой пышной пены. Постепенно добавьте фреш, продолжая взбивать еще в течение 2-3 минут. Порционно добавьте муку, сахар и соль, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной массы. Аккуратно готовую массу перелейте в сифон, затем наполните ½ формы и выпекайте в микроволновой печи на полной мощности 700-800 Вт в течение 2-х минут.
Шаг 6. Приготовьте сорбет. Соедините все ингредиенты и перемешайте. Перелейте в квадратную металлическую форму и заморозьте. Когда сорбет застынет, его необходимо взбить.
Шаг 7. Соберите десерт. В глубокую тарелку, в центр, выложите ганаш из моркови, в середину, на ганаш, – мусс из сифона, справа выложите бисквит, полейте морковным соусом и декорируйте петрушкой, безе, сорбетом, чипсами из моркови.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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