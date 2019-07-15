Продукт недели: сладкая морковь

5 интересных фактов о моркови

Родина моркови – Афганистан, где она произрастала в диком виде. Но это была не привычная нам ярко-рыжая красавица, а бело-желтая, красная, фиолетовая и даже черная. Именно эти сорта, отличавшиеся горьковатым вкусом, были наиболее распространены вплоть до XVII века. Привычный нам продукт – плод трудов голландских ученых-селекционеров, которые вывели сладкий сорт специально для королевской семьи. Именно оттуда рыжая морковь и попала в Россию.

Морковь – это поистине фабрика про производству полезных веществ. В ней содержится 10 витаминов и 14 микроэлементов, включая бета-каротин, витамины группы В, витамины С, Е, К, Н, РР. Чтобы удовлетворить суточную потребность в них, достаточно съедать всего два корнеплода среднего размера в день.

Регулярное употребление моркови в пищу может придать коже рыжеватый оттенок (наверняка вы и сами это замечали). Причем это касается не только людей, но и животных. Данным свойством корнеплода вовсю пользуются зоологи: в российском зоопарке морковью кормят фламинго – это своеобразная замена мелким рачкам, панцири которых придают их оперению уникальный розовый оттенок.

Морковь – продукт вкусный, сладкий и при этом низкокалорийный (всего 32 ккал), потому она частый гость в меню разнообразных диет. Кроме того, этот продукт помогает наладить работу ЖКТ, вывести лишнюю воду, а также очистить организм от токсинов. Но не только этим полезна морковь: она способна устранить изжогу, улучшить пищеварение, уменьшить уровень холестерина в крови, а также усилить остроту зрения (за это отдельное спасибо бета-каротину).

Морковь – прекрасный продукт для профилактики многих серьезных заболеваний: корнеплод полезен для профилактики рака (в том числе и рака легких) и сахарного диабета. Калий, содержащийся в ней, минимизирует риск возникновения сердечно-сосудистых болезней. Также морковь можно использовать в качестве ранозаживляющего средства при язвах и ожогах. Причем полезна морковь как свежая, тертая, в виде фреша, так и отварная.

Десерт из моркови

рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabricca