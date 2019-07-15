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Продукт недели: сладкая морковь

Мы привыкли к тому, что морковь можно вырастить абсолютно везде – хоть на подоконнике, хоть на дачной грядке, и относимся к этому корнеплоду как к данности. А между тем это очень ценный продукт, который входит в топ-10 самых экономически важных овощных культур в мире. Вы об этом знали? Уверены, что нет! В общем, редакция Passion.ru решила, что всем пора познакомиться поближе с морковью.

5 интересных фактов о моркови

Родина моркови – Афганистан, где она произрастала в диком виде. Но это была не привычная нам ярко-рыжая красавица, а бело-желтая, красная, фиолетовая и даже черная. Именно эти сорта, отличавшиеся горьковатым вкусом, были наиболее распространены вплоть до XVII века. Привычный нам продукт – плод трудов голландских ученых-селекционеров, которые вывели сладкий сорт специально для королевской семьи. Именно оттуда рыжая морковь и попала в Россию.

Морковь – это поистине фабрика про производству полезных веществ. В ней содержится 10 витаминов и 14 микроэлементов, включая бета-каротин, витамины группы В, витамины С, Е, К, Н, РР. Чтобы удовлетворить суточную потребность в них, достаточно съедать всего два корнеплода среднего размера в день.

Регулярное употребление моркови в пищу может придать коже рыжеватый оттенок (наверняка вы и сами это замечали). Причем это касается не только людей, но и животных. Данным свойством корнеплода вовсю пользуются зоологи: в российском зоопарке морковью кормят фламинго – это своеобразная замена мелким рачкам, панцири которых придают их оперению уникальный розовый оттенок.

Морковь – продукт вкусный, сладкий и при этом низкокалорийный (всего 32 ккал), потому она частый гость в меню разнообразных диет. Кроме того, этот продукт помогает наладить работу ЖКТ, вывести лишнюю воду, а также очистить организм от токсинов. Но не только этим полезна морковь: она способна устранить изжогу, улучшить пищеварение, уменьшить уровень холестерина в крови, а также усилить остроту зрения (за это отдельное спасибо бета-каротину).

Морковь – прекрасный продукт для профилактики многих серьезных заболеваний: корнеплод полезен для профилактики рака (в том числе и рака легких) и сахарного диабета. Калий, содержащийся в ней, минимизирует риск возникновения сердечно-сосудистых болезней. Также морковь можно использовать в качестве ранозаживляющего средства при язвах и ожогах. Причем полезна морковь как свежая, тертая, в виде фреша, так и отварная.

Десерт из моркови

рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabricca

Фото: архив ресторана

Что нужно:

для морковного мусса:

  • 300 г моркови
  • 200 мл сливок
  • 60 г сахара
  • 1 стручок ванили
  • 10 г желатина

для морковного ганаша:

  • 200 мл морковного фреша
  • 20 г черного рома
  • 300 г белого шоколада

для морковного соуса:

  • 500 мл морковного фреша
  • 100 г сахара
  • 6 г агар-агара

для морковного безе:

  • 100 мл морковного фреша
  • 300 г яичного белка
  • 300 г сахарной пудры
  • 300 г сахара
  • 10 г кукурузного крахмала

для морковного бисквита:

  • 4 яйца
  • 6 г соли
  • 10 г сахара
  • 100 г муки
  • 300 мл морковного фреша

для сорбета:

  • 250 мл морковного фреша
  • 120 мл апельсинового фреша
  • 120 мл лимонного фреша
  • 100 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте морковный мусс. Соедините в сотейнике все ингредиенты, кроме желатина, и доведите до кипения. Проварите 1 минуту. Снимите с плиты, добавьте желатин и пробейте блендером. Готовую массу вылейте в сифон.

Шаг 2. Приготовьте ганаш. Морковный фреш доведите до кипения. Вылейте на растопленный шоколад, смешайте до однородной массы. Добавьте в массу ром.

Шаг 3. Приготовьте морковный соус. В сотейнике соедините все ингредиенты и доведите до кипения. Снимите с плиты и пробейте блендером до получения однородной массы.

Шаг 4. Приготовьте морковное безе. Взбейте белок в миксере до «среднего рисунка» и постепенно добавьте все остальные ингредиенты. Еще раз взбейте массу до густого состояния. Переложите в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите массу на противень. Выпекайте при температуре 100 градусов в течение 1 часа.

Шаг 5. Приготовьте морковный бисквит. Взбейте в миксере яйца до белой пышной пены. Постепенно добавьте фреш, продолжая взбивать еще в течение 2-3 минут. Порционно добавьте муку, сахар и соль, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной массы. Аккуратно готовую массу перелейте в сифон, затем наполните ½ формы и выпекайте в микроволновой печи на полной мощности 700-800 Вт в течение 2-х минут.

Шаг 6. Приготовьте сорбет. Соедините все ингредиенты и перемешайте. Перелейте в квадратную металлическую форму и заморозьте. Когда сорбет застынет, его необходимо взбить.

Шаг 7. Соберите десерт. В глубокую тарелку, в центр, выложите ганаш из моркови, в середину, на ганаш, – мусс из сифона, справа выложите бисквит, полейте морковным соусом и декорируйте петрушкой, безе, сорбетом, чипсами из моркови.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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