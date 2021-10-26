От чего зависит цвет скорлупы и какие куриные яйца не стоит покупать

По словам специалиста, не стоит брать белые яйца с голубоватым оттенком, поскольку это говорит о недостаточно хорошем питании курицы. «Скорее всего, курице не хватало кальция. Обычно добавки с этим элементом специально включают в ее рацион. Если курице не хватало кальция, то и в яйце его содержание будет меньше», — рассказала «Москве 24» Елена Соломатина. Также следует избегать яиц с темными пятнами на скорлупе или неравномерным окрасом, так как это может говорить об испорченности продукта.

Лучше всего выбирать яйца зрелых кур, нормального размера и оттенка с крепкой скорлупой, отметила врач.