Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос

Потеря голоса или афония – довольно распространенное явление. Причиной афонии может быть болезнь, которая действует на голосовые связки (тонзиллит, ларингит, ангина) или простое переутомление голоса у тех, чья профессиональная деятельность предполагает постоянное напряжение связок.

Как действовать в случае, если вы потеряли голос:

Дайте связкам отдохнуть

Самый идеальный вариант — это полностью отказаться от любых разговоров и помолчать хотя бы 24 часа. Общайтесь с помощью жестов и пишите (на бумаге, в телефоне – не важно). Ошибка многих людей – переход на шепот. Делать это можно только в крайнем случае, поскольку во время шепота связки, которые и так раздражены, подвергаются раздражению. Если ваша работа связана с большим количеством вербальной коммуникации, возьмите отгул.

Употребляйте больше жидкости

Не стоит пренебрегать этим простым советом (чем грешат многие). Вода не только увлажняет слизистую гортани, но и способствует более быстрому заживлению раздраженных тканей. Разумеется, речь не идет о ледяной воде или кипятке, вода должна быть комнатной температуры. То же касается бульона, супа и любых других напитков.

Заварите травяной чай

С воспаленным горлом хорошо справляются ромашка и чабрец, а именно настой из них. Чай с имбирем снимает хрипоту и помогает голосу вновь стать чистым.