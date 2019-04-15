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Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос

Пожалуй нет человека, который бы не сталкивался с такой проблемой как потеря голоса. Причины этого могут быть разными, но в любом случае необходимо как можно скорее начать лечить связки. Что нужно предпринять, чтобы вернуть голос и как при этом не навредить организму? Специально для Passion.ru в Международный день голоса рассказывает продюсер и солист группы ViVA Александр Балыков.
Александр Балыков
продюсер, солист группы ViVA

Потеря голоса или афония – довольно распространенное явление. Причиной афонии может быть болезнь, которая действует на голосовые связки (тонзиллит, ларингит, ангина) или простое переутомление голоса у тех, чья профессиональная деятельность предполагает постоянное напряжение связок.

Как действовать в случае, если вы потеряли голос:

Дайте связкам отдохнуть

Самый идеальный вариант — это полностью отказаться от любых разговоров и помолчать хотя бы 24 часа. Общайтесь с помощью жестов и пишите (на бумаге, в телефоне – не важно). Ошибка многих людей – переход на шепот. Делать это можно только в крайнем случае, поскольку во время шепота связки, которые и так раздражены, подвергаются раздражению. Если ваша работа связана с большим количеством вербальной коммуникации, возьмите отгул.

Употребляйте больше жидкости

Не стоит пренебрегать этим простым советом (чем грешат многие). Вода не только увлажняет слизистую гортани, но и способствует более быстрому заживлению раздраженных тканей. Разумеется, речь не идет о ледяной воде или кипятке, вода должна быть комнатной температуры. То же касается бульона, супа и любых других напитков.

Заварите травяной чай

С воспаленным горлом хорошо справляются ромашка и чабрец, а именно настой из них. Чай с имбирем снимает хрипоту и помогает голосу вновь стать чистым.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Ешьте/пейте мед

Старый добрый мед прекрасно снимает воспаление, укрепляет иммунитет, который так необходим для борьбы с инфекцией. Мед можно употреблять отдельно или с теплым напитком, например, тем же травяным чаем. Не стоит пренебрегать этим средством, полагая, что оно «для бабушек». Понятно, что когда болезнь запущена или начались осложнения, вам помогут только антибиотики. Но чтобы до этого не дошло, используйте проверенное и безвредное для организма средство – мед. Еще один вариант – смешать мед с лимонным соком и добавить теплую воду.

Увлажняйте воздух в помещении

Воздух в квартирах и офисах, особенно в зимний период, когда работает центральное отопление, очень сухой. Это не только вредно для дыхания, но и негативно влияет на связки. Если вы столкнулись с такой проблемой, как афония, в срочном порядке купите увлажнитель воздуха, сейчас его можно найти по доступной цене. В крайнем случае можно намочить большое полотенце (холодной водой) и положить его на батарею в той комнате, где вы проводите больше всего времени.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Делайте ингаляции

Еще один метод, который у некоторых почему-то вызывает усмешку, но при этом справляется с задачей вернуть голос на отлично. Используйте ингалятор – они продаются в любой аптеке – или поступите еще проще: вскипятите воду, налейте ее в глубокую миску и дышите над ней, накрыв голову полотенцем. В воду можно добавить несколько капель настойки алоэ. Естественно дышать надо не над крутым кипятком, а дать воде постоять 3-4 минуты.

Полоскайте горло

Если причиной потери голоса стала ангина или простуда, каждые два часа полоскайте горло теплой водой с солью. Это помогает увлажнить связки и обеспечивает дополнительный приток крови, что обеспечивает борьбу с инфекцией.

Что делать не нужно

-пить кофе, зеленый чай, колу – эти продукты провоцируют обезвоживание организма. То же касается алкоголя. -курить. Стоит ли говорить, что сигаретный дым сушит и раздражает горло. -находиться там, где много пыли, дыма и в местах с холодным воздухом. Все это раздражает связки и усугубляет их болезненное состояние.

Текст: Александр Балыков

Фото: Фото: Vostock Photo

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