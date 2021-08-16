5 правил питания Джей Ло для продления молодости: разбираем с экспертами
Время можно обмануть, если потрудиться. Доказано 52-летней Дженнифер Лопес, которая может похвастаться не только лицом без морщин (в этом есть и заслуга ее косметолога), но и великолепным телом, которое с каждым годом выглядит все более точеным. Что бы такого съесть, чтобы получить хотя бы приблизительно такой результат. Разбираемся вместе с экспертами.
5 главных правил в питании после 45 лет
Светлана Шубина
Нутрициолог, шеф-кондитер ПП-десертов, основатель онлайн-школы Zero School автор блога @zerocake
Правило 1. Разнообразие
Ешьте фрукты и овощи. Миксуйте нежирное мясо, не забывайте про рыбу. Вводите в рацион цельнозерновые крупы. Обращайте внимание на гликемический индекс выбранных продуктов.
В качестве перекусов отдавайте предпочтение полезным снекам, как Джей Ло. Звезда не отрицает, что постоянно носит их в своей сумочке.
Правило 2. Качественная еда
Берите белок, жиры и углеводы из здоровых продуктов. Например, замените жаренную на масле пищу тушеной или паровой. Процесс обжарки дает лишние калории. Выбирайте молоко, сыры, йогурты без заменителей молочного жира. В гипермаркетах на ценниках делают пометку БЗМЖ. Не стремитесь вовсе исключить жиры из рациона, ведь они обеспечивают правильную работу всех органов. Основные источники полезных микроэлементов — авокадо, орехи, оливковое, рапсовое, кокосовое, пальмовое, кунжутное масло, красное мясо, лососевые рыбы.
Фото: GlobalLook
После 45-ти у всех женщин без исключения падает уровень гормонов, участвующих в переработке сахара. Переизбыток глюкозы в крови может обернуться ожирением. В своих интервью Джей Ло признается, что практически не ест сладости.
«Наверное, отказ от сладкого самая сложная часть для большинства женщин. Зачастую миссия просто невыполнима. На помощь приходят ягоды, фрукты и ПП-десерты, которые активно входят в продуктовую линейку кондитерских. Вкусные и полезные пирожные и торты сложно отличить от классических. Если хочется сладенького, они помогут снять психологическое напряжение. Тот случай, когда можно даже тем, кому нельзя».
Правило 3. Вода и еще раз вода
Чем старше мы становимся, тем реже испытываем жажду. Ученые связывают это с тем же изменением гормонального фона. Употребление воды нужно взять под чуткий контроль. И хороший пример этому — все та же Джей Ло. Папарацци часто ловят поп-диву с огромным именным стаканом. Дженнифер пьет много воды в течение дня. Это улучшает пищеварение и состояние кожи. Кроме этого, артистка любит протеиновые коктейли на основе молока из киноа. Такой напиток содержит кальций и ценные питательные вещества, которые полезны для костей и пищеварительной системы.
«Молоко из киноа можно сделать в домашних условиях. У него приятный вкус, в нем меньше жиров и нет глютена. Напиток подойдет для веганов и сыроедов».
Дженнифер признается, что иногда переходит на веганство, чтобы быстро согнать лишний жир с проблемных мест.
Правило 4. Нет вредным привычкам
Фото: GettyImages
Еще один секрет молодости Лопес — отказ от алкоголя и сигарет. Здоровый организм работает как часы. Алкоголь и никотин влияют на выраженность морщин и отвисание кожи, не говоря уже о вреде для внутренних органов. Знаменитость отдает предпочтение активному спорту и достаточному сну, а не шумным вечеринкам. Так она поддерживает тонус. Результат налицо!
Правило 5. Дефицит калорий
Тратить больше, чем получаешь — вечный постулат правильного питания. Количество необходимых калорий зависит от особенностей организма и образа жизни. Чем больше движения, тем больше можно съесть. Это не про беспорядочное питание после пробежек или посещения бассейна, а про баланс и контроль. Ведь сильный дефицит может негативно сказаться на здоровье и красоте.
За питанием Дженнифер Лопес следит диетолог. Врач разработал систему с учетом возраста, строения тела и графика звезды. И не забывайте, что кроме правильного питания лучшие друзья после 45 — здоровый сон, умеренная физическая нагрузка и уход за собой.
Екатерина Кривцова
Врач-эндокринолог GEN87, профессор, автор программы LIFE CONTROL
«На сегодняшний день 45-50+ — это совершенно активный возраст женщины. Однако физиологически он все равно сохраняет за собой период менопаузы. Он протекает не менее 15 лет, и в это время все системы организма перестраиваются. Практически каждая женщина в это время консультируется со своим врачом и принимает решение, каким путем ей идти дальше. Иногда хорошая генетика позволяет пременопаузе и менопаузе протекать легко, без явных нарушений в системах органов и без клинически выраженных проявлений менопаузальных расстройств. Но, к сожалению, чаще всего она как у женщин, так и у мужчин характеризуется изменениями, которые требуют обязательной коррекции, если предполагается длительный и активный образ социальной и физической жизни. Хорошая новость в том, что сегодня медицина предоставляет большой спектр возможностей заместительной терапии, позволяющей резко снизить скорость и выраженность подобной симптоматики.
Существует достаточное количество различных форм, продуктов питания, нутрицевтики, витаминов, минералов, которые используются как база для поддержания функциональности органов и систем во время менопаузы у мужчин и женщин.
Несомненно, такая знаменитость как Дженнифер Лопес, уже давно позиционирует себя как поборник здорового образа жизни. И, конечно же, с учетом звездной карьеры и активной социальной позиции она пошла по пути не физиологического старения, а привнесения в физиологию женщины 40+ различных возможностей, которые сегодня предлагает медицина для поддержания ее стабильности и здоровья.
Любые рекомендации всегда будут абсолютно индивидуальны, но все же существует база, которую можно применить для любой женщины после 40 лет. Это необходимость в питании продуктами, содержащими омега-3, увеличение уровня протеина в питании с ограничением тех случаев, когда в анамнезе есть болезнь почек. Повышать протеин можно не только за счет естественных продуктов с содержанием белка, таких как рыба, мясо, птица, но и за счет синтезированного протеина, который есть в линейке питания фитнес-индустрии. Их эффективно используют спортсмены и женщины после 45-ти для здорового питания. Формы протеинов существуют разные. Это могут быть смеси или батончики, которые часто используются для перекуса.
Массово, особенно в средней полосе России, необходимо думать о витамине D3. Его использование оправдано с целью снижения возможности остеопороза. Ученые-диетологи путем проведения клинических исследований разработали рекомендации, которые говорят о необходимости приема не менее пяти порций овощей и фруктов в сутки. Именно такая системность позволяет повысить антиоксидантные возможности, возможности дезинтоксикации, а также получить минералы и витамины из продуктов питания. Все, что касается систем подбора витаминов, нутрицевтических препаратов и системы питания, крайне индивидуально и должно подбираться врачом».
Фото: globallook, instagram
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