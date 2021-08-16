5 правил питания Джей Ло для продления молодости: разбираем с экспертами

«На сегодняшний день 45-50+ — это совершенно активный возраст женщины. Однако физиологически он все равно сохраняет за собой период менопаузы. Он протекает не менее 15 лет, и в это время все системы организма перестраиваются. Практически каждая женщина в это время консультируется со своим врачом и принимает решение, каким путем ей идти дальше. Иногда хорошая генетика позволяет пременопаузе и менопаузе протекать легко, без явных нарушений в системах органов и без клинически выраженных проявлений менопаузальных расстройств. Но, к сожалению, чаще всего она как у женщин, так и у мужчин характеризуется изменениями, которые требуют обязательной коррекции, если предполагается длительный и активный образ социальной и физической жизни. Хорошая новость в том, что сегодня медицина предоставляет большой спектр возможностей заместительной терапии, позволяющей резко снизить скорость и выраженность подобной симптоматики.

Существует достаточное количество различных форм, продуктов питания, нутрицевтики, витаминов, минералов, которые используются как база для поддержания функциональности органов и систем во время менопаузы у мужчин и женщин.

Несомненно, такая знаменитость как Дженнифер Лопес, уже давно позиционирует себя как поборник здорового образа жизни. И, конечно же, с учетом звездной карьеры и активной социальной позиции она пошла по пути не физиологического старения, а привнесения в физиологию женщины 40+ различных возможностей, которые сегодня предлагает медицина для поддержания ее стабильности и здоровья.

Любые рекомендации всегда будут абсолютно индивидуальны, но все же существует база, которую можно применить для любой женщины после 40 лет. Это необходимость в питании продуктами, содержащими омега-3, увеличение уровня протеина в питании с ограничением тех случаев, когда в анамнезе есть болезнь почек. Повышать протеин можно не только за счет естественных продуктов с содержанием белка, таких как рыба, мясо, птица, но и за счет синтезированного протеина, который есть в линейке питания фитнес-индустрии. Их эффективно используют спортсмены и женщины после 45-ти для здорового питания. Формы протеинов существуют разные. Это могут быть смеси или батончики, которые часто используются для перекуса.

Массово, особенно в средней полосе России, необходимо думать о витамине D3. Его использование оправдано с целью снижения возможности остеопороза. Ученые-диетологи путем проведения клинических исследований разработали рекомендации, которые говорят о необходимости приема не менее пяти порций овощей и фруктов в сутки. Именно такая системность позволяет повысить антиоксидантные возможности, возможности дезинтоксикации, а также получить минералы и витамины из продуктов питания. Все, что касается систем подбора витаминов, нутрицевтических препаратов и системы питания, крайне индивидуально и должно подбираться врачом».