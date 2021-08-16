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5 правил питания Джей Ло для продления молодости: разбираем с экспертами

Основная причина набора веса после 45 лет — комплексная и включает в себя снижение активности, изменение гормонального фона, замедление метаболизма. Организму нужно больше времени, чтобы забрать энергию из пищи. Диеты могут дать временный результат, но потом обернутся боком. Ведь жестко ограничивать себя длительное время морально сложно. Срывы дают колебания веса, которые негативно сказываются на качестве кожи и состоянии организма в целом. Именно поэтому в питании нужен осознанный подход и баланс. Ведь в этом и заключается заветный ключ к сохранению молодости и здоровья.
5 правил питания Джей Ло для продления молодости: разбираем с экспертами

Время можно обмануть, если потрудиться. Доказано 52-летней Дженнифер Лопес, которая может похвастаться не только лицом без морщин (в этом есть и заслуга ее косметолога), но и великолепным телом, которое с каждым годом выглядит все более точеным. Что бы такого съесть, чтобы получить хотя бы приблизительно такой результат. Разбираемся вместе с экспертами.

5 главных правил в питании после 45 лет

Светлана Шубина

Нутрициолог, шеф-кондитер ПП-десертов, основатель онлайн-школы Zero School автор блога @zerocake

Правило 1. Разнообразие

Ешьте фрукты и овощи. Миксуйте нежирное мясо, не забывайте про рыбу. Вводите в рацион цельнозерновые крупы. Обращайте внимание на гликемический индекс выбранных продуктов.

В качестве перекусов отдавайте предпочтение полезным снекам, как Джей Ло. Звезда не отрицает, что постоянно носит их в своей сумочке.

Правило 2. Качественная еда

Берите белок, жиры и углеводы из здоровых продуктов. Например, замените жаренную на масле пищу тушеной или паровой. Процесс обжарки дает лишние калории. Выбирайте молоко, сыры, йогурты без заменителей молочного жира. В гипермаркетах на ценниках делают пометку БЗМЖ. Не стремитесь вовсе исключить жиры из рациона, ведь они обеспечивают правильную работу всех органов. Основные источники полезных микроэлементов — авокадо, орехи, оливковое, рапсовое, кокосовое, пальмовое, кунжутное масло, красное мясо, лососевые рыбы.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: GlobalLook

После 45-ти у всех женщин без исключения падает уровень гормонов, участвующих в переработке сахара. Переизбыток глюкозы в крови может обернуться ожирением. В своих интервью Джей Ло признается, что практически не ест сладости.

«Наверное, отказ от сладкого самая сложная часть для большинства женщин. Зачастую миссия просто невыполнима. На помощь приходят ягоды, фрукты и ПП-десерты, которые активно входят в продуктовую линейку кондитерских. Вкусные и полезные пирожные и торты сложно отличить от классических. Если хочется сладенького, они помогут снять психологическое напряжение. Тот случай, когда можно даже тем, кому нельзя».

Правило 3. Вода и еще раз вода

Чем старше мы становимся, тем реже испытываем жажду. Ученые связывают это с тем же изменением гормонального фона. Употребление воды нужно взять под чуткий контроль. И хороший пример этому — все та же Джей Ло. Папарацци часто ловят поп-диву с огромным именным стаканом. Дженнифер пьет много воды в течение дня. Это улучшает пищеварение и состояние кожи. Кроме этого, артистка любит протеиновые коктейли на основе молока из киноа. Такой напиток содержит кальций и ценные питательные вещества, которые полезны для костей и пищеварительной системы.

«Молоко из киноа можно сделать в домашних условиях. У него приятный вкус, в нем меньше жиров и нет глютена. Напиток подойдет для веганов и сыроедов».

Дженнифер признается, что иногда переходит на веганство, чтобы быстро согнать лишний жир с проблемных мест.

Правило 4. Нет вредным привычкам

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: GettyImages

Еще один секрет молодости Лопес — отказ от алкоголя и сигарет. Здоровый организм работает как часы. Алкоголь и никотин влияют на выраженность морщин и отвисание кожи, не говоря уже о вреде для внутренних органов. Знаменитость отдает предпочтение активному спорту и достаточному сну, а не шумным вечеринкам. Так она поддерживает тонус. Результат налицо!

Правило 5. Дефицит калорий

Тратить больше, чем получаешь — вечный постулат правильного питания. Количество необходимых калорий зависит от особенностей организма и образа жизни. Чем больше движения, тем больше можно съесть. Это не про беспорядочное питание после пробежек или посещения бассейна, а про баланс и контроль. Ведь сильный дефицит может негативно сказаться на здоровье и красоте.

За питанием Дженнифер Лопес следит диетолог. Врач разработал систему с учетом возраста, строения тела и графика звезды. И не забывайте, что кроме правильного питания лучшие друзья после 45 — здоровый сон, умеренная физическая нагрузка и уход за собой.

Екатерина Кривцова

Врач-эндокринолог GEN87, профессор, автор программы LIFE CONTROL

«На сегодняшний день 45-50+ — это совершенно активный возраст женщины. Однако физиологически он все равно сохраняет за собой период менопаузы. Он протекает не менее 15 лет, и в это время все системы организма перестраиваются. Практически каждая женщина в это время консультируется со своим врачом и принимает решение, каким путем ей идти дальше. Иногда хорошая генетика позволяет пременопаузе и менопаузе протекать легко, без явных нарушений в системах органов и без клинически выраженных проявлений менопаузальных расстройств. Но, к сожалению, чаще всего она как у женщин, так и у мужчин характеризуется изменениями, которые требуют обязательной коррекции, если предполагается длительный и активный образ социальной и физической жизни. Хорошая новость в том, что сегодня медицина предоставляет большой спектр возможностей заместительной терапии, позволяющей резко снизить скорость и выраженность подобной симптоматики.

Существует достаточное количество различных форм, продуктов питания, нутрицевтики, витаминов, минералов, которые используются как база для поддержания функциональности органов и систем во время менопаузы у мужчин и женщин.

Несомненно, такая знаменитость как Дженнифер Лопес, уже давно позиционирует себя как поборник здорового образа жизни. И, конечно же, с учетом звездной карьеры и активной социальной позиции она пошла по пути не физиологического старения, а привнесения в физиологию женщины 40+ различных возможностей, которые сегодня предлагает медицина для поддержания ее стабильности и здоровья.

Любые рекомендации всегда будут абсолютно индивидуальны, но все же существует база, которую можно применить для любой женщины после 40 лет. Это необходимость в питании продуктами, содержащими омега-3, увеличение уровня протеина в питании с ограничением тех случаев, когда в анамнезе есть болезнь почек. Повышать протеин можно не только за счет естественных продуктов с содержанием белка, таких как рыба, мясо, птица, но и за счет синтезированного протеина, который есть в линейке питания фитнес-индустрии. Их эффективно используют спортсмены и женщины после 45-ти для здорового питания. Формы протеинов существуют разные. Это могут быть смеси или батончики, которые часто используются для перекуса.

Массово, особенно в средней полосе России, необходимо думать о витамине D3. Его использование оправдано с целью снижения возможности остеопороза. Ученые-диетологи путем проведения клинических исследований разработали рекомендации, которые говорят о необходимости приема не менее пяти порций овощей и фруктов в сутки. Именно такая системность позволяет повысить антиоксидантные возможности, возможности дезинтоксикации, а также получить минералы и витамины из продуктов питания. Все, что касается систем подбора витаминов, нутрицевтических препаратов и системы питания, крайне индивидуально и должно подбираться врачом».

Фото: globallook, instagram

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