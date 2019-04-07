Продукт недели: лосось

5 интересных фактов о лососе

Мадонна – ярая поклонница лососевой диеты. И в этом вопросе она не одинока. Брюс Уиллис, Дженнифер Лопес и многие другие голливудские звезды по достоинству оценили ее. Причин этому несколько. Во-первых, лосось только кажется жирной рыбой, на самом деле все с точностью до наоборот: на 100 г лосося всего 141 ккал, при этом он подавляет аппетит. А во-вторых, от употребления этой рыбы заметен мощный омолаживающий эффект. Регулярное употребление лосося насыщает организм полезными витаминами, микроэлементами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые, действуя комплексно, буквально разглаживают морщины.

Самая большая по размеру разновидность лосося водится на Камчатке и называется она чавыча. Эта рыба может достигать в длину полутора метров. А самой соленой из семейства лососевых считается горбуша, потому что проводит больше времени в соленой, а не в пресной воде, она же еще и самая мелкая (по весу не превышает 2 кг).

Мясо лосося розовое, потому что он питается рачками, чьи панцири как раз и содержат этот пигмент. Но в зависимости от богатства рациона цвет рыбы может меняться от ярко-оранжевого и нежно-розового до практически белого.

Один из самых знаменитых рецептов приготовления лосося придумали ирландцы: они готовят его в пиве Guinness и соус к рыбе изготавливают из него же.

Есть еще две небольшие хитрости в приготовлении лосося. Первая: прекрасным маринадом для него является йогурт, придающий рыбе нежнейший вкус. Вторая: солить и приправлять специями лосося надо исключительно после приготовления, чтобы нежная мякоть не загрубела во время жарки.