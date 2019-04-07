Продукт недели: лосось

5 интересных фактов о лососе
Мадонна – ярая поклонница лососевой диеты. И в этом вопросе она не одинока. Брюс Уиллис, Дженнифер Лопес и многие другие голливудские звезды по достоинству оценили ее. Причин этому несколько. Во-первых, лосось только кажется жирной рыбой, на самом деле все с точностью до наоборот: на 100 г лосося всего 141 ккал, при этом он подавляет аппетит. А во-вторых, от употребления этой рыбы заметен мощный омолаживающий эффект. Регулярное употребление лосося насыщает организм полезными витаминами, микроэлементами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые, действуя комплексно, буквально разглаживают морщины.
Самая большая по размеру разновидность лосося водится на Камчатке и называется она чавыча. Эта рыба может достигать в длину полутора метров. А самой соленой из семейства лососевых считается горбуша, потому что проводит больше времени в соленой, а не в пресной воде, она же еще и самая мелкая (по весу не превышает 2 кг).
Мясо лосося розовое, потому что он питается рачками, чьи панцири как раз и содержат этот пигмент. Но в зависимости от богатства рациона цвет рыбы может меняться от ярко-оранжевого и нежно-розового до практически белого.
Один из самых знаменитых рецептов приготовления лосося придумали ирландцы: они готовят его в пиве Guinness и соус к рыбе изготавливают из него же.
Есть еще две небольшие хитрости в приготовлении лосося. Первая: прекрасным маринадом для него является йогурт, придающий рыбе нежнейший вкус. Вторая: солить и приправлять специями лосося надо исключительно после приготовления, чтобы нежная мякоть не загрубела во время жарки.
Лосось – рыба, содержащая много витаминов: калий, фосфор, хром, кислоты Омега-3, немного биоактивных пептидов, которые контролируют воспалительные процессы в пищеварительном тракте. Это чистая рыба, в которой нет вредных паразитов, поэтому ее можно есть сырой.
Как правильно выбрать лосося? При выборе обязательно обращайте внимание за запах и внешний вид рыбы: не должно быть никаких ароматов пластика. Лосось чувствителен к перепадам температур, поэтому старайтесь хранить его правильно: свежую тушку – в холодильнике, а стейк или филе – на верхней части льда. Продолжительность хранения будет зависеть от того, когда была поймана рыба, так что обязательно спросите об этом у продавца. Пойманная накануне хранится 4 дня, а пойманная на неделю раньше – всего 1-2 дня. Чтобы увеличить срок хранения, лосося можно заморозить. Положите его в пакет для заморозки и поместите в морозилку. Так он будет храниться 2 недели. Мой совет: чтобы полезные свойства лосося проявились, его надо есть регулярно. Лучше всего сочетать его с овощами, а салат из красной рыбы и овощей может воздействовать на человека лучше, чем антидепрессанты.
Лосось со спаржей, приготовленный на решетке
Что нужно:
- Свежий лосось
- Спаржа
- Специи: перец, сладкая паприка, соль
- Оливковое масло
Как приготовить:
Шаг 1. Лосось замаринуйте на 10 минут в соли и специях (соль, перец, паприка сладкая, масло оливковое).
Шаг 2. Обжарьте стейк из рыбы на раскаленной решетке мангала до состояния медиум.
Шаг 3. Спаржу бланшируйте, затем зачистите белую часть (корешок), добавьте соль, перец по вкусу, а также оливковое масло и жарьте на решетке мангала до готовности.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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