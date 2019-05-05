Продукт недели: авокадо

Авокадо – очень симпатичный плод с довольно неярким вкусом – с каждым годом становится все более популярным. И, признаться честно, имеет на это полное право. Оно настолько загадочно, что не всегда понятно, как с ним обращаться, однако, если сумеете найти с ним общий язык, вы полюбите его раз и навсегда. Рассказываем, почему стоит присмотреться к авокадо.