Продукт недели: авокадо

5 интересных фактов об авокадо
- Родина авокадо – Мексика, этот факт никогда и ни у кого не вызывал сомнений. Еще древние ацтеки употребляли его в пищу – первые упоминания об этом относятся к 8000 году до нашей эры. У них оно считалось плодом любви и плодородия, из-за того, что деревья, на которых произрастает авокадо, не может самоопыляться, для этого ему нужна пара, растущая поблизости.
- Авокадо чаще всего используют для приготовления салатов, закусок или соусов, но его плоды – вовсе не овощи, как хочется думать, а фрукты. А все потому, что растет авокадо на дереве, а плоды деревьев – это фрукты. Вот такая арифметика.
- Авокадо занесено в книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт в мире. И оно действительно необыкновенное. В нем содержится много белка, клетчатки, а еще витамины А, К, С, Е, витамины группы В, а также калий, медь, цинк, марганец, магний, железо и соединения фолиевой кислоты – фолаты – очень ценные для женского здоровья. При таком составе неудивительно, что регулярное употребление авокадо в пищу благотворно сказывается на красоте и молодости кожи – она становится более увлажненной и успокоенной. По этой же причине его часто используют в косметике.
- Авокадо ядовито. Но не для людей. Дело в том, что в нем содержится токсин персин, который не оказывает влияния на людей, но может стать причиной отравления или расстройства кишечника у коров, лошадей и кроликов.
- Авокадо снижает риск онкологии, особенно он полезен для профилактики рака молочной железы, желудка и полости рта. Также он помогает при остеоартрите и лечит псориаз, поскольку обладает мощным успокаивающим и обезболивающим действием.
Салат с артишоками и авокадо
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 86 г авокадо
- 35 г артишоков
- 32 г микс салатов
- 90 г узбекских томатов
- 10 г вяленых томатов
- 20 г медово-горчичного соуса
- 5 г кедровых орехов
- 20 г соуса манго
- 30 г отварного киноа
Как приготовить:
Шаг 1. Авокадо нарежьте крупными треугольниками, в узбекские томаты – дольками. Артишоки разделите на 4 части, вяленые томаты –¬ на 3 части.
Шаг 2. На квадратную тарелку выложите артишоки, затем микс салат, томаты, авокадо заправьте медово-горчичной заправкой и выложите на центр тарелки, с 4 сторон выложите киноа, вяленые томаты и украсьте соусом манго и кедровыми орешками.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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