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Продукт недели: авокадо

Авокадо – очень симпатичный плод с довольно неярким вкусом – с каждым годом становится все более популярным. И, признаться честно, имеет на это полное право. Оно настолько загадочно, что не всегда понятно, как с ним обращаться, однако, если сумеете найти с ним общий язык, вы полюбите его раз и навсегда. Рассказываем, почему стоит присмотреться к авокадо.

5 интересных фактов об авокадо

  • Родина авокадо – Мексика, этот факт никогда и ни у кого не вызывал сомнений. Еще древние ацтеки употребляли его в пищу – первые упоминания об этом относятся к 8000 году до нашей эры. У них оно считалось плодом любви и плодородия, из-за того, что деревья, на которых произрастает авокадо, не может самоопыляться, для этого ему нужна пара, растущая поблизости.
  • Авокадо чаще всего используют для приготовления салатов, закусок или соусов, но его плоды – вовсе не овощи, как хочется думать, а фрукты. А все потому, что растет авокадо на дереве, а плоды деревьев – это фрукты. Вот такая арифметика.
  • Авокадо занесено в книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт в мире. И оно действительно необыкновенное. В нем содержится много белка, клетчатки, а еще витамины А, К, С, Е, витамины группы В, а также калий, медь, цинк, марганец, магний, железо и соединения фолиевой кислоты – фолаты – очень ценные для женского здоровья. При таком составе неудивительно, что регулярное употребление авокадо в пищу благотворно сказывается на красоте и молодости кожи – она становится более увлажненной и успокоенной. По этой же причине его часто используют в косметике.
  • Авокадо ядовито. Но не для людей. Дело в том, что в нем содержится токсин персин, который не оказывает влияния на людей, но может стать причиной отравления или расстройства кишечника у коров, лошадей и кроликов.
  • Авокадо снижает риск онкологии, особенно он полезен для профилактики рака молочной железы, желудка и полости рта. Также он помогает при остеоартрите и лечит псориаз, поскольку обладает мощным успокаивающим и обезболивающим действием.

Салат с артишоками и авокадо

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 86 г авокадо
  • 35 г артишоков
  • 32 г микс салатов
  • 90 г узбекских томатов
  • 10 г вяленых томатов
  • 20 г медово-горчичного соуса
  • 5 г кедровых орехов
  • 20 г соуса манго
  • 30 г отварного киноа

Как приготовить:

Шаг 1. Авокадо нарежьте крупными треугольниками, в узбекские томаты – дольками. Артишоки разделите на 4 части, вяленые томаты –¬ на 3 части.

Шаг 2. На квадратную тарелку выложите артишоки, затем микс салат, томаты, авокадо заправьте медово-горчичной заправкой и выложите на центр тарелки, с 4 сторон выложите киноа, вяленые томаты и украсьте соусом манго и кедровыми орешками.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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