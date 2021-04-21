6 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы остановить появление морщин

Морщины считаются естественной частью старения, которое невозможно полностью остановить, но можно замедлить, если ухаживать за собой. Как же предотвратить появление предательских морщинок? Об этом рассказал журнал «Люблюlife».

Необходимо избавиться от вредных привычек. Курение — один из главных факторов, провоцирующих увядание кожи, поэтому стоит бросить эту пагубную привычку, если хотите хорошо выглядеть. Также не злоупотребляйте алкоголем, он в целом вредит здоровью, и в том числе наносит удар по молодости и красоте кожи.

Привычка щуриться тоже нарисует на вашем лице несколько складок. Если вы жмуритесь из-за проблемы со зрением, тогда обратитесь ко врачу и подберите себе очки или линзы. Но при ношении контактных линз можно усугубить проблему морщин. Уточните у офтальмолога, как правильно надевать и снимать линзы, чтобы избежать растягивания кожи вокруг глаз.

Не забудьте перед сном снять макияж, иначе есть риск столкнуться с рядом проблем: забитые поры и вследствие воспаленная кожа, раздражение глаз, преждевременное старение (морщины).

Умываться и наносить уходовые средства на кожу лица нужно правильно. Важно не растирать косметические средства по всему лицу, растягивая кожу, а аккуратными движениями промокнуть ее.

Здоровый сон играет важную роль в функционировании нашего организма, считается основой хорошего самочувствия. Недостаток сна может активировать появление морщин даже в молодом возрасте. Если не высыпаться продолжительное время, тогда не только морщины изменят ваше лицо, появятся синяки под глазами, цвет кожи потускнеет.