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6 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы остановить появление морщин

Гладкая и ухоженная кожа без изъянов — основа женкой красоты. Однако все женщины рано или поздно замечают у себя возрастные изменения и первые морщинки. Причинами таких неприятностей, помимо естественного процесса старения, являются активная мимика и наследственность.

Морщины считаются естественной частью старения, которое невозможно полностью остановить, но можно замедлить, если ухаживать за собой. Как же предотвратить появление предательских морщинок? Об этом рассказал журнал «Люблюlife».

  • Необходимо избавиться от вредных привычек. Курение — один из главных факторов, провоцирующих увядание кожи, поэтому стоит бросить эту пагубную привычку, если хотите хорошо выглядеть. Также не злоупотребляйте алкоголем, он в целом вредит здоровью, и в том числе наносит удар по молодости и красоте кожи.

  • Привычка щуриться тоже нарисует на вашем лице несколько складок. Если вы жмуритесь из-за проблемы со зрением, тогда обратитесь ко врачу и подберите себе очки или линзы. Но при ношении контактных линз можно усугубить проблему морщин. Уточните у офтальмолога, как правильно надевать и снимать линзы, чтобы избежать растягивания кожи вокруг глаз.

  • Не забудьте перед сном снять макияж, иначе есть риск столкнуться с рядом проблем: забитые поры и вследствие воспаленная кожа, раздражение глаз, преждевременное старение (морщины).

  • Умываться и наносить уходовые средства на кожу лица нужно правильно. Важно не растирать косметические средства по всему лицу, растягивая кожу, а аккуратными движениями промокнуть ее.

  • Здоровый сон играет важную роль в функционировании нашего организма, считается основой хорошего самочувствия. Недостаток сна может активировать появление морщин даже в молодом возрасте. Если не высыпаться продолжительное время, тогда не только морщины изменят ваше лицо, появятся синяки под глазами, цвет кожи потускнеет.

  • Быстрые углеводы наносят вред всему организму, желание их съесть возникает из-за скачков сахара в крови. В больших количествах сахар разрушает коллаген, который отвечает за эластичность и внешний вид кожи.

Фото: freepik.com

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