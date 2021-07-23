Дженнифер Лопес и Бен Аффлек повеселились на дне рождения общей подруги
48-летний актер Бен Аффлек и 51-летняя певица Дженнифер Лопес не скрывают, что снова вместе, но и не делают официальных заявлений. Потому что помнят, какой ажиотаж из роман вызывал в СМИ в начале 2000-х: они встречались с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. Но это не мешает им отлично проводить время вместе, в компании общих друзей. Пара была замечена вместе на Дне Рождении лучшей подруги Дженнифер, Лиа Ремини.
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Фото: Личный Instagram @leahremini
Лиа, известная по фильму «Начни сначала» оперативно опубликовала в своем Instagtam видео с вечеринки, куда вошли и совместные фото Дженифер Лопес с Беном Аффлеком, которые позируют вместе с именинницей. На фото Бен выглядит счастливым, а Джей Ло позирует на камеру со спокойным выражением лица.
Дженнифер и Лиа знают друг друга более 10 лет: их познакомил бывший супруг Лопес, Марк Энтони. Лиа часто рассказывает в интервью, как Дженнифер ей сразу не понравилась — мало того, что была чертовски красивой, так еще оказалась и отличным человеком, с хорошим чувством юмора и интеллекта. Но неприязнь прошла очень быстро. И пары долго дружили семьями. А после разводов обеих, продолжили дружбу уже вдвоем.
Лиа очень поддерживала подругу во время ее отношений с Алексом Родригесом, с которым Дженнифер рассталась пару месяцев назад, но и хорошо приняла новость о воссоединении с Беном. Да и сама певица признается, что сейчас переживает один из лучших периодов своей жизни, об этом она рассказала в недавнем радиошоу Зейна Лоу.
Фото и видео: Picture Alliance, Кинопоиск, Instagram
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