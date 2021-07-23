Дженнифер Лопес и Бен Аффлек повеселились на дне рождения общей подруги

Дженнифер и Лиа знают друг друга более 10 лет: их познакомил бывший супруг Лопес, Марк Энтони. Лиа часто рассказывает в интервью, как Дженнифер ей сразу не понравилась — мало того, что была чертовски красивой, так еще оказалась и отличным человеком, с хорошим чувством юмора и интеллекта. Но неприязнь прошла очень быстро. И пары долго дружили семьями. А после разводов обеих, продолжили дружбу уже вдвоем.

Лиа очень поддерживала подругу во время ее отношений с Алексом Родригесом, с которым Дженнифер рассталась пару месяцев назад, но и хорошо приняла новость о воссоединении с Беном. Да и сама певица признается, что сейчас переживает один из лучших периодов своей жизни, об этом она рассказала в недавнем радиошоу Зейна Лоу.