Кто из звезд отказался от сахара и какой эффект они получили — комментарий диетолога
Елена Летучая
Телеведущая несколько лет назад отказалась от сахара. Причем не только от классических десертов, но и от продуктов, содержащих сахар. А их, поверьте, предостаточно: соусы, колбасы, хлеб, выпечка и многое другое. По словам Летучей, уже через несколько месяцев после отказа от сладкого она увидела результат: кожа и волосы стали заметно лучше. Тогда Елена пошла дальше и решила отказаться от соли и молочных продуктов... Летучая уверяет, что подобные ограничения даются ей легко, так как еще в родительском доме было принято питаться правильно, потому она никогда не страдает от того, что не может съесть кусок торта — она его просто не хочет. Знающие же люди утверждают, что все дело в привычке. Если вы привыкли ежедневно есть сахар, попробуйте для начала уменьшить его количество в рационе: каждый десерт разделяйте с кем-нибудь, откажитесь от рафинада в чае и кофе.
Фото: GlobalLookPress
Вера Брежнева
Певица не устает рассказывать о своем рационе питания, который состоит из трех приемов пищи. И ни один из них не включает в себя сахар и десерты. Она уверена, что от сладкого портится кожа, не говоря уже о лишних килограммах. Исполнительница даже проводила в соцсетях марафон без сахара, приглашая присоединиться к нему всех желающих. Тогда Брежнева получила множество жалоб на то, что без сладкого буквально невозможно жить. «Человек не может жить по убывающей: без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и т.д. Сахар — далеко не в пятерке, а значит, вы можете без него жить, просто не хотите», — объясняла Вера. По мнению певицы, многие люди попросту заедают сладким стресс. Это действительно самый доступный способ получить положительные эмоции — углеводы обеспечивают быстрый всплеск глюкозы в крови. Правда, очень скоро уровень пойдет на убыль и человек вновь почувствует себя голодным. Брежнева советует есть правильные медленные углеводы, которые перевариваются постепенно, и человек относительно долго чувствует себя сытым.
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Фото: GlobalLookPress
Ляйсан Утяшева
Сложно поверить, но после рождения дочери гимнастка долго и мучительно худела. В частности, она пять лет возвращала себе привычную форму. И первым делом спортсменка скорректировала питание, решительно отказавшись от сахара. Результат не заставил себя ждать: вес стал снижаться, качество тела улучшилось.
Ляйсан не ест привычные десерты, соусы, фастфуд, не пьет газировку и пакетированные соки. Супруга Павла Воли предупреждает: привычка формируется по меньшей мере месяц, потому придется собрать волю в кулак. Чтобы не хотелось сорваться на сладкое, избегайте мест, где его можно купить. Плюс исключите голод — вы должны чувствовать себя сытым, тогда и на пирожное не потянет.
Полина Гагарина
Певица известна своей строгостью, когда речь заходит о дисциплине. Артистка за время первой беременности поправилась аж на 40 килограммов. Исполнительница худела долго и мучительно, после чего дала себе зарок никогда не набирать лишний вес. Несколько лет назад Гагарина сильно сократила количество сахара в рационе. В частности, Полина ест десерты, но без сахара. По вкусу они не сильно отличаются от традиционных сладостей, имея в составе качественные сахарозаменители.
Елена Подкаминская
А можно взять на вооружение привычку Елены Подкаминской. Актриса давно не ест сахар и традиционные десерты. И даже съемки в нескольких сезонах сериала «ИП Пирогова» в окружении аппетитнейших тортов не изменили ее отношения к сладостям. Актриса считает, что сахар — это не то, в чем нуждается человек. При этом всем сладкоежкам Подкаминская советует съедать с чаем по одному финику, если вы твердо решили отказаться или сократить количество сладкого в жизни.
Нам же показалось любопытным другое. Среди экспертов нет единого мнения о вреде или пользе сахара. У каждого специалиста свое мнение на этот счет. А выводы делать только вам.
Татьяна Елисеева
Диетолог, нутрициолог
Комментарий специалиста
Сахар — легкий источник дофамина и причина многих заболеваний. Он приводит к ожирению, метаболическому синдрому, кариесу, диабету, гипертензии, инсульту, стеатозу печени, патологиям сердечно-сосудистой системы и некоторым видам рака. Вдобавок «сладкий яд» провоцирует рост бактериальной флоры, стимулирует развитие воспалительных процессов — от кандидоза до цистита.
Чтобы противостоять желанию съесть десерт, нужно сдерживать себя и «тренировать» ингибирующие нейроны в головном мозге, которые участвуют в принятии решений в отказе от быстрого вознаграждения. Но сахар подавляет наши механизмы самоконтроля и это глубинная причина того, почему многим сначала не удается изменить рацион, а впоследствии — образ жизни.
Рафинированный сахар вызывает большее привыкание, чем некоторые запрещенные вещества. Он влияет на настроение, как наркотики, а при его отмене наблюдаются депрессия, усталость, тревога. Зато через 4–6 недель, когда проходит сахарная ломка, повышается продуктивность мозга, снижается вес, повышается иммунитет, нормализуется сон и либидо. Вдобавок становится меньше прыщей, морщин — сахар вызывает преждевременное старение кожи, подрывая выработку коллагена и эластина.
Организм преобразует в глюкозу не только сахар, а все углеводы. Самые быстрые их источники: хлеб, рис, макаронные изделия, фрукты, картофель и другие крахмалистые овощи. В глюкозу также превращается 10% жиров и часть белков, но такие соединения в основном хранятся в печени и не попадают в кровоток. Понять, какие продукты меньше повышают уровень сахара в крови, помогает гликемический индекс — чем он ниже, тем лучше для здоровья.
У большинства людей сахар составляет 12–15% от суточной нормы калорий, в то время как ВОЗ рекомендует ограничиться 5% в сутки (это 25 г или 6 чайных ложек). Перейти на новый режим питания помогают физические упражнения и продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — они обладают нейропротекторным эффектом и способствуют образованию новых нейронов.
_Фото: GlobalLookPress Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!