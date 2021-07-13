Кто из звезд отказался от сахара и какой эффект они получили — комментарий диетолога

Ляйсан Утяшева

Сложно поверить, но после рождения дочери гимнастка долго и мучительно худела. В частности, она пять лет возвращала себе привычную форму. И первым делом спортсменка скорректировала питание, решительно отказавшись от сахара. Результат не заставил себя ждать: вес стал снижаться, качество тела улучшилось.

Ляйсан не ест привычные десерты, соусы, фастфуд, не пьет газировку и пакетированные соки. Супруга Павла Воли предупреждает: привычка формируется по меньшей мере месяц, потому придется собрать волю в кулак. Чтобы не хотелось сорваться на сладкое, избегайте мест, где его можно купить. Плюс исключите голод — вы должны чувствовать себя сытым, тогда и на пирожное не потянет.

Полина Гагарина

Певица известна своей строгостью, когда речь заходит о дисциплине. Артистка за время первой беременности поправилась аж на 40 килограммов. Исполнительница худела долго и мучительно, после чего дала себе зарок никогда не набирать лишний вес. Несколько лет назад Гагарина сильно сократила количество сахара в рационе. В частности, Полина ест десерты, но без сахара. По вкусу они не сильно отличаются от традиционных сладостей, имея в составе качественные сахарозаменители.