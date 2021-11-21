Сахар, глютен, алкоголь: что станет с вашим лицом, если часто их употреблять

Он отражается на внешности даже после разового возлияния. На следующий день злоупотребление алкоголем проявится на лице в виде мешков под глазами, землистым цветом лица и сухостью кожи. Связано это с мощным эффектом обезвоживания организма. Это и является причиной отечности (в основном лица), а также дегидратации верхних слоев кожи. Цвет лица будет обусловлен тем, что алкоголь нарушает микроциркуляцию в тканях. В результате клетки, в том числе и кожи, недополучают кислород и питательные вещества.

Как проявится злоупотребление алкоголем в долгосрочной перспективе? Увы, вы будете видеть в зеркале «лицо алкоголика». На коже будут заметны мелкие морщинки, пигментация, расширенные сосуды, а само лицо будет иметь землисто-серый цвет. Из этого списка самыми заметными эстетическими изъянами будут купероз и пигментация. Появление расширенных сосудов на лице связано с тем, что алкоголь спазмирует капилляры. Это может стать фактором развития такого заболевания, как розацеа, сопровождающегося появлением розовых угрей. Причина пигментации — токсическая нагрузка на печень. Она принимает активное участие в регуляции клеток (меланоцитов), которые вырабатывают пигмент.