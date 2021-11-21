Сахар, глютен, алкоголь: что станет с вашим лицом, если часто их употреблять

Сахар, глютен, алкоголь: что станет с вашим лицом, если часто их употреблятьСпойлер: ничего хорошего ожидать не стоит.
Татьяна Пономарева
Врач-физиотерапевт, нутрициолог, диетолог клиники «Премиум Эстетикс»
Алкоголь
Он отражается на внешности даже после разового возлияния. На следующий день злоупотребление алкоголем проявится на лице в виде мешков под глазами, землистым цветом лица и сухостью кожи. Связано это с мощным эффектом обезвоживания организма. Это и является причиной отечности (в основном лица), а также дегидратации верхних слоев кожи. Цвет лица будет обусловлен тем, что алкоголь нарушает микроциркуляцию в тканях. В результате клетки, в том числе и кожи, недополучают кислород и питательные вещества.
Как проявится злоупотребление алкоголем в долгосрочной перспективе? Увы, вы будете видеть в зеркале «лицо алкоголика». На коже будут заметны мелкие морщинки, пигментация, расширенные сосуды, а само лицо будет иметь землисто-серый цвет. Из этого списка самыми заметными эстетическими изъянами будут купероз и пигментация. Появление расширенных сосудов на лице связано с тем, что алкоголь спазмирует капилляры. Это может стать фактором развития такого заболевания, как розацеа, сопровождающегося появлением розовых угрей. Причина пигментации — токсическая нагрузка на печень. Она принимает активное участие в регуляции клеток (меланоцитов), которые вырабатывают пигмент.
Фото: freepik.com
Факт! При детоксикации алкоголя расходуется большое количество антиоксидантов, витаминов А, С, и Е. С этим связано ускоренное старение кожи в случае злоупотребления спиртным.
Глютен
Влияет на кожу только в том случае, если у человека есть пищевая непереносимость данного компонента. Переизбыток продуктов, которые содержат глютен, в этом случае будет провоцировать и усиливать развитие общего системного воспаления. Его тоже относят к одной из причин старения.
Повышение уровня системного воспаления влияет на функции всех клеток организма. Клетки кожи в данном случае не исключение! Прежде всего, снижается скорость их обновления, ухудшается питание и выведение токсичных веществ. В результате усугубляются признаки фото- и хроностарения.
А еще общее воспаление губительно для полезной микрофлоры кишечника. В результате усиливается размножение условно патогенных микроорганизмов, которые в целом изменяют переваривание и усвоение питательных веществ. Также они выделяют токсичные продукты, часть из которых выводится через поры кожи. Это может привести к воспалительным реакциям на коже — появлению акне. Лечить их только с помощью косметологических методик без коррекции питания бессмысленно.
Фото: freepik.com
Важно! Патогенные микроорганизмы изменяют пищевые привычки и вызывают тягу к сладкому. Так что если вам очень хочется именно такой еды, возможно, это пожелание той же кандиды.
Сколько сладкого можно себе позволить? Среднее количество простых углеводов в сутки — около 50 г. Исходя из этого, нужно подбирать набор продуктов. Например, в эти 50 г могут входить 2 яблока, порция сладких ягод, ложка меда или любой другой набор по вашему выбору.
Ольга Савиных
Врач превентивной медицины, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, консультант MyGenetics
Сахар
Сахар воздействует на главные белки, содержащиеся в нашей коже — коллаген и эластин. Процесс носит название «гликация». Это химическая реакция, которая происходит между сахаром и белками. В результате образуются конечные продукты гликации (AGE), которые склеивают коллаген и эластин. Стоит учитывать, что конечные продукты гликации присутствуют также в жареной пище (румяная корочка), фастфуде.
В итоге мы получаем хрупкий эластин и незрелый коллаген. Они становятся неспособными выполнять достойно свои функции. Конечно, это отражается на лице — преждевременное старение, морщины, сниженный тонус кожи, растяжки, нарушение овала лица. Кроме того, гликация запускает воспалительные процессы в коже. И наконец сахар влияет на сальные железы, стимулируя выработку кожного сала, поэтому особенно важно отказаться от сахара людям с проблемной кожей.
Фото: freepik.com
Эластическими волокнами выстланы стенки сосудов. Чрезмерное употребление сахара может стать причиной покраснения кожи, расширения капилляров и появления сосудистых звездочек — это всегда хрупкие сосуды.
От употребления лактозы (молочного сахара) эффект будет, как и от употребления обычного сахара. Плюс, если у человека низкая активность лактазы (фермента, разрушающего лактозу), то возможны диспепсические проявления: вздутие, повышенное газообразование, урчание, нарушение стула.
Фото: globallook, GettyImages