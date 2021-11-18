Как стресс и инфекции влияют на работу почек и какие симптомы указывают на их нездоровье
В одном из материалов ранее мы уже рассказывали о работе почек. Этот важнейший парный орган фильтрует нашу кровь, участвует в обмене веществ и регулирует давление. За сутки почки фильтруют и очищают 60 литров крови. Все ненужное — шлаки и соли — выводится ими вместе с мочой. Если почки отказывают, жизнь оказывается под угрозой: организм отравляется собственными продуктами жизнедеятельности. Почки по праву считаются одним из важных звеньев, участвующих в регуляции артериального давления. В почечных клубочках вырабатывается вещество под названием ренин, которое непосредственно влияет на тонус сосудов. По каким признакам понять, что в работе почек наблюдается сбой?
Анастасия Шагарова
Врач-терапевт, кинезиолог, реабилитолог
Проанализируйте отеки на лице и теле
Один из основных признаков нездоровья почек — это отеки. Почечные отеки имеют своеобразный характер, чаще всего они располагаются в верхней части тела, могут, конечно, отекать и ноги, но чаще всего — это круги и отечность под глазами, очень часто отекает лицо. Как отличить, например, сердечные отеки от почечных? Нажать на сам отек, и если ямка будет долго заполняться, то это почечные отеки, потому что они белкового характера. При сердечных отеках ямка заполняется очень быстро после нажатия, так как характер отека именно сосудистый. Конечно, могут сигнализировать о сбое в работе почек и боли в спине. Повышается кортизол, нарушается азотистый обмен, возникает плохая фильтрация, начинают задерживаться белок, азот.
Продолжая тему отечности при неправильной работе почек. посмотрите, остаются ли следы на ногах, когда вы снимаете носки. Следы должны насторожить! Если следы после носков остаются, то чаще всего это связано с почечными отеками.
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Что влияет на работу почек?
Тахикардия, повышенное давление не только связаны с работой сердца, но и с работой почек. Этот парный орган у нас отвечает и за выделительную функцию, и за гормональную. Нервное напряжение. Когда организм испытывает стресс, то в повышенных количествах начинают выделяться кортизол и адреналин, что влияет на работу почек. Очень усиленные лордозы и прогибы в пояснице вызывают нарушения в работе почек, так как при сильном прогибе почки опускаются вниз, а это, в свою очередь, может спровоцировать отеки и их дисфункцию.
Когда есть проблемы с микрофлорой кишечника или половые инфекции, то могут проявляться восходящие воспалительные процессы (например, циститы, переходящие в пиелонефриты, и т. д.). Если, например, это инфекция, которая развилась после ангины, то занесенный стрептококк может закончиться гломерулонефритом. И, например, если при мочеиспускании наблюдается кровь, то это говорит о гломерулонефрите почек и о разрушении почечных канальцев, самой ткани почек.
Важные показатели анализа мочи
В общем анализе мочи мы можем наблюдать такие изменения, как слизь, это говорит о воспалительном процессе, кровь сигнализирует о разрушении почек, белок — нарушение всасывательно-выделительной функции, бактерии — нарушение микрофлоры, гной, в том числе лейкоциты, нейтрофилы, указывают на воспалительные процессы.
Необходимо обратить внимание на саму мочу. Если она имеет осадок, мутная, то это уже говорит о том, что протекают воспалительные процессы в почках. В норме моча должна быть желтого прозрачного цвета, не иметь осадка и хлопьев.
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К какому врачу идти?
Подытожу: на работу почек влияют стресс, ведение безопасной половой жизни (половые инфекции часто переходят на мочевую систему), соблюдение гигиены, правильное питание и микрофлора кишечника. Если есть воспалительные процессы в кишечнике, то они могут перейти на почки. Соблюдение водного режима тоже важно. Если мы мало пьем, почки закисляются. Закисление почек — это фактор развития воспалительных процессов. Необходимо достаточное количество жидкости.
Если вы обнаружили у себя один из перечисленных выше признаков нездоровья почек, то следует обратиться, в зависимости от ситуации, к гинекологу или урологу. Обращаться лучше к гинекологу, если это, например, проявление цистита, так как это чаще всего половые инфекции, которые влияют на развитие патологии. Необходимо лечить микрофлору влагалища и половой системы.
Если у вас наблюдаются боли в почках без симптомов цистита, то есть заболела поясница (режущие боли), то необходимо для начала исключить проблемы грыж и протрузий в позвоночнике, так как они тоже могут отдавать «как будто» почечными болями. Это те же усиленные прогибы в пояснице, лордозы, которые могут проявляться сильными болями в пояснице. Если грыжу исключили, а поясница по-прежнему болит, необходимо обращаться к урологу.
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