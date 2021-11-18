Как стресс и инфекции влияют на работу почек и какие симптомы указывают на их нездоровье

Проанализируйте отеки на лице и теле

Один из основных признаков нездоровья почек — это отеки. Почечные отеки имеют своеобразный характер, чаще всего они располагаются в верхней части тела, могут, конечно, отекать и ноги, но чаще всего — это круги и отечность под глазами, очень часто отекает лицо. Как отличить, например, сердечные отеки от почечных? Нажать на сам отек, и если ямка будет долго заполняться, то это почечные отеки, потому что они белкового характера. При сердечных отеках ямка заполняется очень быстро после нажатия, так как характер отека именно сосудистый. Конечно, могут сигнализировать о сбое в работе почек и боли в спине. Повышается кортизол, нарушается азотистый обмен, возникает плохая фильтрация, начинают задерживаться белок, азот.

Продолжая тему отечности при неправильной работе почек. посмотрите, остаются ли следы на ногах, когда вы снимаете носки. Следы должны насторожить! Если следы после носков остаются, то чаще всего это связано с почечными отеками.