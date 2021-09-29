Кто из звезд избавился от пигментных пятен на лице и как это можно сделать — мнение врача

Поклонники Екатерины Кузнецовой и не догадывались, что актриса долгое время безуспешно пыталась избавиться от пигментных пятен на лице. Судя по фото, у актрисы идеальная кожа, которая не нуждается в тональном креме. О проблеме Катя рассказала подписчикам сама. Патология появилась после отдыха на Шри-Ланке. Свою роль сыграл интенсивный загар и, главное, пилинг — его Кузнецова сделала в салоне незадолго до вылета. Пилинг не зря называют агрессивной процедурой. Потому ряд пилингов не делают летом — кожа после них становится уязвимой и нуждается в защите.

Звезда сериала «Кухня» и подумать не могла, что на ее лице появятся пятна — до этого у нее не было проблем с кожей и она регулярно загорала. Пятна актриса скрывала с помощью тональных средств — это же делали художники по гриму на съемках. Также Катя перепробовала различные уколы, маски, пилинги. Помогли только процедуры на аппарате Picosure, актриса советует их всем, кто столкнулся с подобной проблемой. А также обязательно защищать кожу от ультрафиолета и хорошо подумать, прежде чем решиться на пилинг.