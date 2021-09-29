Кто из звезд избавился от пигментных пятен на лице и как это можно сделать — мнение врача
В самом начале карьеры пигментные пятна можно было видеть на лице Меган Маркл. Будущая супруга принца Гарри тогда любила активный загар и интенсивный макияж. Последний не всегда скрывал появившиеся на щеках пятна. Уже после, повысив свой статус и начав больше зарабатывать, Меган стала активно ухаживать за кожей, отказалась от автозагара. Уже давно на ее лице можно видеть лишь легкий флюид в качестве основы, хайлайтер, гель для бровей и кремовые румяна.
Фото: GlobalLookPress
Пигментные пятна не понаслышке знакомы и Еве Лонгории. Хотя они и не бросаются в глаза. Актриса ведет с ними активную борьбу. Помимо массажей и чисток, она делает фототерапию LED-лампами, которая помогает сохранять упругость кожи и бороться с пигментацией. Последнюю, наряду с возрастными морщинками, Лонгория называет своей повседневной проблемой.
Фото: GlobalLookPress
Поклонники Екатерины Кузнецовой и не догадывались, что актриса долгое время безуспешно пыталась избавиться от пигментных пятен на лице. Судя по фото, у актрисы идеальная кожа, которая не нуждается в тональном креме. О проблеме Катя рассказала подписчикам сама. Патология появилась после отдыха на Шри-Ланке. Свою роль сыграл интенсивный загар и, главное, пилинг — его Кузнецова сделала в салоне незадолго до вылета. Пилинг не зря называют агрессивной процедурой. Потому ряд пилингов не делают летом — кожа после них становится уязвимой и нуждается в защите.
Звезда сериала «Кухня» и подумать не могла, что на ее лице появятся пятна — до этого у нее не было проблем с кожей и она регулярно загорала. Пятна актриса скрывала с помощью тональных средств — это же делали художники по гриму на съемках. Также Катя перепробовала различные уколы, маски, пилинги. Помогли только процедуры на аппарате Picosure, актриса советует их всем, кто столкнулся с подобной проблемой. А также обязательно защищать кожу от ультрафиолета и хорошо подумать, прежде чем решиться на пилинг.
Фото: Instagram @katykino
Дана Борисова
Телеведущая и не думала скрывать проблемы с кожей от фолловеров. Дана сразу показала им фото после лазерного омоложения — на ее лбу появились пигментные пятна. Сочувствия в свой адрес Борисова почти не встретила. По мнению хейтеров, она злоупотребляет косметологическими процедурами и ее кожа нуждается в банальном отдыхе. Сама Борисова каждый раз объясняет, что практически ничего с лицом не делает. Разве что инъекции гиалуроновой кислоты, ботокс, коррекцию губ и носогубных складок с помощью филлеров, коррекцию овала с помощью нитей, а также массажи, пилинги, уходовые процедуры.
Фото: Instagram @danaborisova_official
Полина Филоненко
Актриса считает, что ее веснушки — не что иное, как пигментация. От них она пытается избавиться всю сознательную жизнь, но безуспешно. «Врачи говорят, что до 18 лет у девушки веснушки, а после 18 — пигментные пятна. (Улыбается.) В этом вопросе я полный профан. Мне очень хочется убрать эти пятна с лица, но я не знаю как», — рассказала она журналу «7Дней».
Фото: Instagram @polinafilonenko
Филоненко перепробовала дорогие отбеливающие кремы, лазерные процедуры, но пока безуспешно. Актриса считает, что пигментация может возникать из-за дефицита витамина D и железа. При этом она регулярно сдает анализы и отказалась от целого списка продуктов, которые вызывали у нее аллергию.
Ирина Ситдикова
Врач-консультант компании Innovatione
Пигментация — это скопление пигмента меланина в поверхностном слое кожи — эпидермисе. Такое избыточное накопление меланина может быть обусловлено различными факторами — генетическими, эндокринными, метаболическими, физическими, лекарственными, химическими или воспалительными. Самая частая причина — избыточное количество УФ-облучения (человек слишком долго находился на солнце или часто ходил в солярий), а также химические пилинги, лазерные шлифовки, средства с фруктовыми кислотами, ретиноидами, спиртом, эфирными маслами и т.п. — все, что повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Есть и несколько предрасполагающих факторов патологического пигментообразования: — ряд заболеваний, дефицитов и дисфункций организма: проблемы с печенью и желчевыводящими путями, нарушения функции надпочечников, анемии, порфирии; — расстройства гормональной̆ и эндокринной̆ систем организма (беременность, лактация, дисфункции яичников).
Кожа — гормонозависимый орган, и любые нарушения гормонального фона сразу отражаются на ее состоянии. Но риск гиперпигментации значительно увеличивается после 30-35 лет, когда количество эстрогенов в организме женщины начинает снижаться.
Говоря о борьбе с пигментными пятнами, добавлю, что народным средствам доверять не стоит — они, наоборот, могут повысить риск развития осложнений. Борьба с гиперпигментацией начинается с консультации дерматолога-косметолога и выявления причин, после чего можно приступать к удалению. Есть несколько способов: — световое воздействие, основанное на эффекте селективного фототермолиза (лазеротерапия, терапия IPL);
— отшелушивающие процедуры (пилинги, микродермабразия, лазерная шлифовка кожи, криотерапия);
— процедуры, уменьшающие выработку меланина (депигментирующие препараты, мезотерапия). Также необходимо регулярное использование солнцезащитных средств — даже в городе в несолнечные дни.
_Фото: Globallookpress, Instagram