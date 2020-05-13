Авокадо, зеленый чай и еще 8 продуктов, которые эффективно подавляют аппетит

Как отличить истинный аппетит от желания «заесть» проблему

По определению из Википедии, аппетит — это «ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ». Значит, он нам нужен для того, чтобы «подсказать», когда у нас истощилась энергия или не хватает каких-либо питательных веществ. Он как лампочка в машине, сигнализирующая о том, что бензобак в нашем организме пуст.

Таким образом, истинный аппетит возникает в ответ на голод, когда организму не хватает или энергии, или строительного материала, или других веществ, необходимых для метаболизма. Так, часто при повышенном аппетите наблюдается дефицит некоторых витаминов или микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот или даже некоторых незаменимых аминокислот. Однако, к сожалению, люди часто не умеют слушать свой организм, не понимают, каких именно веществ ему недостает... Для этого полезно делать анализы крови, по которым можно косвенно определить имеющиеся дефициты.

Когда аппетит может навредить?

Только в том случае, когда аппетит возникает не из-за голода, а по другим причинам. В частности, он может возникнуть и даже стать неуемным в ответ на употребление не очень полезных химически преобразованных продуктов, что, в свою очередь, может способствовать набору лишнего веса и развитию различных заболеваний. Так, например, «неполезный» аппетит возникает на продукты с усилителями вкуса, избыточным содержанием соли или сахара, на мучные изделия из рафинированной белой муки, кофе. Это вариант ложного аппетита, который не принесет нашему здоровью ничего хорошего.