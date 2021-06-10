7 звезд с акне, угрями и пигментацией и как от них избавиться
Мелания Трамп
Супруга бывшего президента США, безусловно, красивая женщина с минимальными возрастными изменениями на коже. Издалека и на отретушированных снимках она смотрится безупречно, однако стоит только присмотреться повнимательнее, и сразу становится заметно, что кожа у нее жирная и с расширенными порами. Конечно, эта проблема не такая уж критичная, но, к сожалению, визажисты Мелании Трамп не всегда хорошо выполняют свою работу, поэтому нанесенные в изобилии тональные и консилеры порой проваливаются в эти самые расширенные поры и тем самым подчеркивают их.
Кэмерон Диаз
Фото: gettyimages
Актриса неоднократно признавалась в том, что всю сознательную жизнь страдает от сильного акне. Обладательница жирной кожи, Кэмерон не понаслышке знает, что такое жирная кожа, расширенные поры и прыщи. Причем высыпания порой сильно обострялись, и после подобных вспышек на ее лице оставались глубокие следы от постакне, и актрисе требовалось немало времени, чтобы замаскировать их. К счастью, акне никак не сказалось на карьере Диаз – за этой ей надо сказать спасибо умелым гримерам!
Кира Найтли
Фото: gettyimages
Вот уж кого, а изящную британку Киру Найтли сложно заподозрить в каких-либо проблемах с кожей. Тем не менее они у нее есть, хоть и не такие сильные, как у ее коллеги по цеху Кэмерон Диас. Актриса признавалась, что страдает от глубоких подкожных высыпаний, которые часто появляются у нее из-за толстого слоя профессионального грима, который ей накладывают на съемках.
Кендалл Дженнер
Фото: gettyimages
Одна из сестер семейства Кардашьян-Дженнер – обладательница не самой лучшей кожи, на что неоднократно обращали внимание ее поклонники. Да и сама Кендалл не скрывает, что страдает от акне. При этом модель их маскирует и всячески пытается лечить, но, к сожалению, в этой борьбе пока проигрывает.
Майли Сайрус
Фото: gettyimages
Майли часто упрекают в слишком большой любви к плотным тональным средствам. Действительно, она часто появляется на красной ковровой дорожке или светских мероприятиях с «заштукатуренным» лицом. Но делает она это не по своей воле, а чтобы скрыть предательские высыпания на самых видных местах.
Виктория Бекхэм
Фото: gettyimages
Когда-то шикарную «перчинку» называли еще и пятнистой перчинкой. Виной тому было сильное акне, из-за которого на ее коже оставались заметные следы. С первопричиной звезда справилась при помощи коррекции питания, качество кожи улучшила при помощи косметологии, но без макияжа из дома по-прежнему старается не выходить, чтобы скрыть неровности, от которых полностью избавиться ей все же не удалось.
Рианна
Фото: gettyimages
Не обошли стороной прыщи и постакне и известную певицу и успешную бизнес-леди. Рианна говорит, что окончательно вылечить кожу ей так и не удалось, хотя ее состояние стало гораздо лучше, чем раньше. Но стоит ей перенервничать, плохо выспаться, съесть что-нибудь не то или выбиться из режима, как привет, новый прыщ!
Как вылечить акне
Это заболевание, как правило, передается по наследству или возникает при нарушении гормонального баланса в организме. Многие считают, что акне может случиться только в подростковом периоде, но это не так! Очень часто эта проблема может возникнуть после беременности и родов, или просто в зрелом возрасте. В зависимости от происхождения этого заболевания подбирается соответствующее лечение, а так же обязательные средства для домашнего ухода.
Точно не стоит прибегать к самолечению, опираться на привлекательные рекламные ролики косметики из масс-маркета и рекомендации блогеров, не имеющих медицинского образования. В условиях клиники обязательно назначаются медицинские атравматические чистки кожи, ультразвуковой фонофорез, фототерапия кожи, химические пилинги.
Фото: pexels
Если вести речь о домашнем уходе, то здесь нужно сделать акцент на очищении. Именно очищение кожи играет ключевую роль в подавлении воспалительного процесса! Средства для очищения содержат противовоспалительные и себорегулирующие компоненты, которые прекрасно очищают кожу от излишков кожного сала, выравнивают тон и рельеф кожи. Не забываем и про то, что кожа с акне нуждается в увлажнении и восстановлении гидоролипидной мантии. Для дополнительного ухода 1-2 раза в неделю необходимо применять скрабы с мелкодисперсной структурой и маски для лица.
Как вылечить розацеа
Это заболевание сосудов, которое до сих пор не имеет четкой этиологии (происхождения). Эта проблема возникает как у женщин, так и у мужчин. Предполагается, что возникновению розацеа может послужить наследственная предрасположенность, вегетоневрозы, стресс, любовь к активному солнцу и бронзовому загару, а также частое употребление горячей и острой пищи, кофе и алкоголя. Если вы обнаружили у себя на лице сосудистую сеточку на щеках и на крыльях носа, то не стоит ждать, когда проблема усугубится возникновением воспалительных элементов и примет более тяжелое течение.
Что делать? Обратиться за помощью к врачу-дерматокосметологу. Нет ничего лучше профилактики! Ну а если заболевание перешло в более тяжелую форму, не стоит расстраиваться. При грамотном подходе можно добиться стойкой ремиссии и отличного клинического результата.
В кабинете врача-дерматокосметолога назначаются внутренние и наружные противовоспалительные препараты, а также курс фототерапии BBL, который позволит выровнять цвет лица и убрать нежелательную сосудистую сетку. Как правило, за 4 сеанса достигается полный клинический эффект.
В домашних условиях необходимо использовать как терапевтические противовоспалительные средства,(назначаются врачом), так и специальные косметические препараты для ухода за чувствительной кожей лица. Препараты для косметического ухода содержат растительные экстракты и противовоспалительные элементы, витамин С и рутин, которые способствуют укреплению сосудистой стенки.
Фото: pexels
Как вылечить гиперпигментацию
Пигментные пятна, пожалуй, одна из самых частых жалоб и повод для обращения к врачу-дерматокосметологу. Их возникновение связано с нарушением меланогенеза, то есть отложения меланина на участках кожи лица и тела. Меланин придает цвет нашей коже, волосам и радужной оболочке глаза.
Золотым стандартом лечения пигментации остаётся фототерапия. 4-6 сеансов фотолечения прекрасно справляется с этой проблемой. Прекрасно зарекомендовали себя плазмотерапия и биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты, обогащенной витаминами, микроэлементами и пептидами, которые прекрасно отбеливают кожу. Ну и, конечно же, назначается специальный домашний уход, с использованием косметики, в состав которой входят отбеливающие компоненты, витамины, микроэлементы пептиды, и SPF фильтры (если речь идёт о дневном уходе). Средства с SPF защитой нужно использовать не только при пребывании на активном солнце, но и в условиях города.
Как избавиться от расширенных пор
Ох уж эти расширенные поры! Хочется развеять миф и отметить, что практически ни у кого не бывает идеальной кожи, разве только у маленьких детей. Крайне редко природа наделяет нас кожей, которой не требуется специального ухода.
Расширенные поры чаще всего беспокоят пациенток с жирным и смешанным типами кожи. Обычно к жалобам на расширенные поры присоединяется жирный блеск и черные точки на лице. Нет ни одной косметической процедуры и ни одного косметического средства, которые навсегда избавят вас от этой проблемы.
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Но, безусловно, этот эстетический недостаток можно исправить при правильном уходе в условиях клинического лечения и домашнего ухода. В клинической терапии можно применить фототерапию, курсом 4-6 процедур. IPL-излучение прекрасно прогревает кожу, стимулируя выработку коллагена, плюс, обладает прекрасным поросуживающим эффектом. Работает и лазерный пилинг и процедуры с применением инфракрасного излучения, курсом 3-4 процедуры.
Медицинская атравматичная чистка, с применением ультразвука и профессиональных косметических препаратов так же прекрасно очистит кожу от избытков кожного сала, чёрных точек (комедонов), и сузит поры. Рекомендую делать чистку и уход 1 раз в месяц.
В домашнем уходе очень важно правильно очищать кожу, использовать средства с AHA-кислотами, скрабы, полирующие средства, маски, на основе каолина, которые придадут коже глянцевый оттенок и здоровый блеск.