7 звезд с акне, угрями и пигментацией и как от них избавиться

Если вести речь о домашнем уходе, то здесь нужно сделать акцент на очищении. Именно очищение кожи играет ключевую роль в подавлении воспалительного процесса! Средства для очищения содержат противовоспалительные и себорегулирующие компоненты, которые прекрасно очищают кожу от излишков кожного сала, выравнивают тон и рельеф кожи. Не забываем и про то, что кожа с акне нуждается в увлажнении и восстановлении гидоролипидной мантии. Для дополнительного ухода 1-2 раза в неделю необходимо применять скрабы с мелкодисперсной структурой и маски для лица.

Как вылечить розацеа

Это заболевание сосудов, которое до сих пор не имеет четкой этиологии (происхождения). Эта проблема возникает как у женщин, так и у мужчин. Предполагается, что возникновению розацеа может послужить наследственная предрасположенность, вегетоневрозы, стресс, любовь к активному солнцу и бронзовому загару, а также частое употребление горячей и острой пищи, кофе и алкоголя. Если вы обнаружили у себя на лице сосудистую сеточку на щеках и на крыльях носа, то не стоит ждать, когда проблема усугубится возникновением воспалительных элементов и примет более тяжелое течение.

Что делать? Обратиться за помощью к врачу-дерматокосметологу. Нет ничего лучше профилактики! Ну а если заболевание перешло в более тяжелую форму, не стоит расстраиваться. При грамотном подходе можно добиться стойкой ремиссии и отличного клинического результата.

В кабинете врача-дерматокосметолога назначаются внутренние и наружные противовоспалительные препараты, а также курс фототерапии BBL, который позволит выровнять цвет лица и убрать нежелательную сосудистую сетку. Как правило, за 4 сеанса достигается полный клинический эффект.

В домашних условиях необходимо использовать как терапевтические противовоспалительные средства,(назначаются врачом), так и специальные косметические препараты для ухода за чувствительной кожей лица. Препараты для косметического ухода содержат растительные экстракты и противовоспалительные элементы, витамин С и рутин, которые способствуют укреплению сосудистой стенки.