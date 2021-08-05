Какие ранние симптомы указывают на цирроз печени
Печень — один из ключевых органов, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. Между тем такому важному органу легко навредить. Подвергают риску болезней несколько факторов: диеты, алкоголизм, инфекции и генетическая предрасположенность. Как сообщает издание «Медик Форум», каждая из этих четырех причин может вызвать заболевание печени, и, если не выявить его на ранней стадии, можно серьезно навредить организму.
Среди заболеваний печени различают четыре вида:
- Связанная с алкоголем жировая болезнь печени - когда печень повреждена в результате злоупотребления алкоголем.
- Неалкогольная жировая болезнь печени - накопление жира в печени в клетках печени.
- Вирусный (гепатит) - воспаление (опухоль) печени, вызванное вирусной инфекцией.
- Аутоиммунный (хронический гепатит) - тяжелая форма гепатита, при которой клетки крови атакуют и разрушают клетки печени.
Чтобы определить наличие болезни на начальных стадиях, необходимо обращаться внимание на определенные признаки. К ранним симптомам относят следующие недомогания: постоянное чувство усталости, потеря аппетита или веса и мышечная атрофия, плохое самочувствие, тошнота и рвота, боль в области печени, маленькие капилляры паучьей формы на коже выше уровня талии (паучьи ангиомы), пятнистые красные ладони и нарушенный режим сна.
Фото: freepik.com
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