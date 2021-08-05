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Какие ранние симптомы указывают на цирроз печени

Печень — один из ключевых органов, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. Между тем такому важному органу легко навредить. Подвергают риску болезней несколько факторов: диеты, алкоголизм, инфекции и генетическая предрасположенность. Как сообщает издание «Медик Форум», каждая из этих четырех причин может вызвать заболевание печени, и, если не выявить его на ранней стадии, можно серьезно навредить организму.