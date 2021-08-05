13 ошибок в макияже, которые добавят вам возраст – их допускают даже звезды
Анна Карташова
Профессиональный визажист и основатель бренда Annbeauty
Ошибка 1. Злоупотребление автозагаром и бронзерами
Фото: globallook
Несомненно, легкий загар способен освежить образ, однако посмотрите на снимки Милы Кунис и Эшли Олсен, которые явно переборщили в желании стать бронзовыми богинями. В данном случае все произошло как раз наоборот – такой оттенок кожи не гармонирует с образом молодых женщин и тем самым придает им возраст.
Ошибка 2. Чрезмерный контуринг
Фото: GettyImages
При контурировании лица очень важно соблюсти баланс между зонами высветления и затемнения, чтобы не потерять объем, но и скрыть его там, где он совсем не нужен. Слишком выбеленное лицо, как у Марго Робби на этом снимке, способно не только состарить, но и создать эффект «уставшего» лица.
Ошибка 3. Полное отсутствие скульптурирования
Фото: GettyImages
Эмилия Кларк, несомненно, красивая женщина, но этот ее образ – еще один наглядный пример того, как грамотное скульптурирование, а точнее, его отсутствие, не украшает. Стоит добавить цветокоррекцию контурирующими продуктами – немного румян и скульптора – и образ заиграет совсем по-другому.
Ошибка 4. Использование слишком густых накладных ресниц
Фото: GettyImages
Добавление ресниц – один из лучших способов создать «распахнутый» взгляд, однако важно учитывать, что слишком густые варианты выглядят неестественно и утяжеляют взгляд, что неизбежно придает возраста их носительницам. Взгляните на Кэти Перри – дополнения излишни.
Ошибка 5. Перепудренность
Фото: Gettyimages
При использовании пудры в зоне под глазами следует помнить, что кожа там гораздо тоньше и чувствительнее, чем у периферии лица и, нанося средство плотным слоем, вы рискуете подчеркнуть мимические морщины и другие возрастные несовершенства. Поэтому важно использовать текстуры, направленные не только на фиксацию, но и на увлажнение и тонкое распределение.
Ошибка 6. Неправильное использование темных теней для век
Фото: globallook
Посмотрите на это фото Евы Грин. Затемнение глаз тенями у внешнего края выглядит эффектно и создает правильную форму макияжа, тогда как затемнение у внутреннего уголка добавляет лишнюю тень и, как следствие, вы получаете «впалый» взгляд, добавляющий возраста. Чтобы избежать подобного нежелательного результата и сохранить яркость образа, прорисуйте карандашом или тенями межресничный контур, избегая растяжки цвета на подвижное веко.
Елена Баженова
Официальный визажист Stellary:
«Главное в возрастном макияже – хорошее увлажнение, легкие кремовые текстуры и отказ от агрессивного сияния в пользу нежного мерцания. Недостаточно увлаженный эпидермис будет выглядеть более рельефным, макияж будет хуже держаться. Так что обязательно перед макияжем нанесите на чистое лицо крем или увлажняющую базу под макияж.
Использование тяжелых матовых текстур в макияже может прибавить возраст: они сушат, подчеркивают рельеф кожи и визуально старят лицо. Молодая кожа словно сияет изнутри, а матовая выглядит неестественно. Чтобы добиться антиэйдж-эффекта, используйте легкие сияющие текстуры: ВВ- и СС-кремы, кремовые продукты для коррекции – румяна, хайлайтер, скульптор, бронзер, сатиновые или кремовые тени и так далее. Светоотражающие частицы (деликатные, речь не про агрессивное сияние) скрывают несовершенства, отвлекают от них внимание».
Зоя Ники
Международный звездный стилист-визажист @zoyaniki
Ошибка 7. Использование слишком плотных текстур
Фото: GettyImages
Обильно нанесенный жирный слой плотного консилера и сверху плотно прибит пудрой. Посмотрите на фото красавицы Джей Ло. Такое комбо точно подчеркнуло все ее морщинки под глазами, даже не существующие, не говоря уже о мимических или возрастных.
Ошибка 8. Неправильно подобранный оттенок скульптора
Фото: globallook
Неправильно подобранный оттенок контуринга вместо ощущения «тени под скульной косточкой» даст ощущение неаккуратного макияжа и добавит добрый десяток лет. Не верите? Взгляните на Анастасию Волочкову. Рыжее пятно, нарисованное еще и при втянутых щеках, просто анатомически прорисовывает впадину между челюстями, при этом опуская визуально лицо, что всегда прибавляет возраст.
Ошибка 9. Неправильно оформленные брови
Фото: globallook, starface
Тонкие четкие брови, как и толстые черные с жесткими графичными границами, очень сильно искажают природную красоту, не подчеркивают естественные линии лица и волоски, а очень огрубляют образ, что способно придать более 10 лет плюсом. Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, посмотрите на снимки Юлии Волковой и Памелы Андерсон. Просто не делайте так никогда.
Ошибка 10. Акцент в макияже на все сразу
Фото: gettyimages
Для того, чтобы образ смотрелся более лаконично (бывают исключения), если вы выбираете себе не самый помпезный наряд и нет задумки сделать настоящий перфоманс, лучше придерживаться давнего тренда «больше цвета либо на глаза, либо на губы». Если хотите сделать акцент и на то, и на другое, лучше доверьтесь визажистам, хотя и они допускают промашки – яркий пример тому – Лейтон Мистер.
Алена Плотникова
Профессиональный визажист, блогер @ alena_mesk, мама двоих детей, автор двух курсов «Макияж для себя»
Ошибка 11. Неправильно подобранный оттенок тонального крема
Фото: starface
Тональный крем должен быть второй кожей, а ни в коем случае не подчеркивать нюансы! Обязательно подбирайте тон не под цвет лица, а под цвет наибольшего открытого участка. Если у вас в одежде есть декольте, видно шею и ключицы, то тональный крем должен совпадать по цвету с вашим декольте.
Посмотрите на фото Ольги Бузовой. Мы четко видим линию, где заканчивается тональный крем. Визажист затонировал ей лицо, но забыл про шею. Это не только придает ей возраста, но и очень нелепо смотрится. Если у вас нет нужного оттенка, тонируйте все открытые участки!
Ошибка 12. Помада, намного светлее оттенка кожи
Фото: globallook
Оранжевые и розовые оттенки помад могут быть очень опасными. Светлая варианты могут подчеркнуть усики, которых нет. Любительница подобных вариантов – Линдси Лохан. Не гнушается ими и Бритни Спирс, которой слишком матовая и светло-розовая помада не подходит к тону лица. Старайтесь подбирать более холодные полупрозрачные нюдовые оттенки, без перламутрового финиша.
Ошибка 13. Перекрытие синяков под глазами светлым консилером
Фото: globallook
Это очень частая ошибка. Однако слишком светлый консилер, наоборот, усугубляет синеву и область под глазами становится ярко-голубой. Что автоматически прибавит лет даже молодым девушкам. Правильнее будет использовать консилер с персиковым оттенком. Оранжевый пигмент в нем нейтрализует фиолетовые синячки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Камила Белова
Популярный визажист
«К возрастному макияжу нужно относиться очень трепетно, иначе есть риск еще больше добавить возраста женщине. Известный факт – нужно стараться избегать слишком яркого макияж, он только добавит возраста. Тон нужно подбирать максимально увлажняющий и желательно с лифтинг-эффектом. С хайлайтером тоже нужно быть аккуратнее и выбирать совсем деликатный.
Коричневые или кирпичные оттенки румян стоит исключить из образа. Они часто выглядят дешево и совсем не красиво в том числе и на юных девушках».
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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