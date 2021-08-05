13 ошибок в макияже, которые добавят вам возраст – их допускают даже звезды

«Главное в возрастном макияже – хорошее увлажнение, легкие кремовые текстуры и отказ от агрессивного сияния в пользу нежного мерцания. Недостаточно увлаженный эпидермис будет выглядеть более рельефным, макияж будет хуже держаться. Так что обязательно перед макияжем нанесите на чистое лицо крем или увлажняющую базу под макияж.

Использование тяжелых матовых текстур в макияже может прибавить возраст: они сушат, подчеркивают рельеф кожи и визуально старят лицо. Молодая кожа словно сияет изнутри, а матовая выглядит неестественно. Чтобы добиться антиэйдж-эффекта, используйте легкие сияющие текстуры: ВВ- и СС-кремы, кремовые продукты для коррекции – румяна, хайлайтер, скульптор, бронзер, сатиновые или кремовые тени и так далее. Светоотражающие частицы (деликатные, речь не про агрессивное сияние) скрывают несовершенства, отвлекают от них внимание».