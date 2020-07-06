Роковые брюнетки: Ева Грин, Меган Фокс, Ольга Серябкина и другие эффектные темноволосые знаменитости

Звезда провокационного фильма «Мечтатели» Ева Грин прославилась в образе роковой брюнетки, который ей, по словам самой актрисы, навязали. «Все представляют меня в жизни холодной и отстраненной роковой женщиной. На самом деле это не так — просто глянцевые журналы навязывают мне этот образ и все время снимают меня в фотосессиях с макияжем в драматическом стиле. А ведь на самом деле я вовсе не роковая брюнетка, я — блондинка!», — рассказала актриса на мероприятии DC Entertainment and Warner Bros.