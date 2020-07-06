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Роковые брюнетки: Ева Грин, Меган Фокс, Ольга Серябкина и другие эффектные темноволосые знаменитости

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Ева Грин

Фото: Eastnews

Passion.ru выбрал самых эффектных и жгучих знаменитых брюнеток. Кстати, некоторые из них родились блондинками, но в итоге отдали предпочтение именно темному цвету волос, благодаря которому они выглядят ярче и привлекательнее.

Ева Грин

Фото: Globallookpress / Stephen Lock

Звезда провокационного фильма «Мечтатели» Ева Грин прославилась в образе роковой брюнетки, который ей, по словам самой актрисы, навязали. «Все представляют меня в жизни холодной и отстраненной роковой женщиной. На самом деле это не так — просто глянцевые журналы навязывают мне этот образ и все время снимают меня в фотосессиях с макияжем в драматическом стиле. А ведь на самом деле я вовсе не роковая брюнетка, я — блондинка!», — рассказала актриса на мероприятии DC Entertainment and Warner Bros.

Меган Фокс

Фото: Globallookpress / face to face

Еще одна жгучая брюнетка шоу-бизнеса — звезда «Трансформеров» Меган Фокс.

Ольга Серябкина

Фото: Instagram Ольги Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина является одной из самых горячих и привлекательных российских певиц.

Николь Шерзингер

Фото: Globallookpress / face to face

Звезда популярной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзинегр не только следит за фигурой, но и регулярно красит волосы практически в черный цвет. Выглядит певица в итоге эффектно!

Фото: Globallookpress / Dmitry Golubovich

Настасья Самбурская много экспериментировала с цветом волос и стрижками, но все-таки больше всего ей идет быть жгучей брюнеткой.

Фото: Instagram, Globallookpress, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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