Роковые брюнетки: Ева Грин, Меган Фокс, Ольга Серябкина и другие эффектные темноволосые знаменитости
Фото: Eastnews
Фото: Globallookpress / Stephen Lock
Звезда провокационного фильма «Мечтатели» Ева Грин прославилась в образе роковой брюнетки, который ей, по словам самой актрисы, навязали. «Все представляют меня в жизни холодной и отстраненной роковой женщиной. На самом деле это не так — просто глянцевые журналы навязывают мне этот образ и все время снимают меня в фотосессиях с макияжем в драматическом стиле. А ведь на самом деле я вовсе не роковая брюнетка, я — блондинка!», — рассказала актриса на мероприятии DC Entertainment and Warner Bros.
Фото: Globallookpress / face to face
Еще одна жгучая брюнетка шоу-бизнеса — звезда «Трансформеров» Меган Фокс.
Фото: Instagram Ольги Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина является одной из самых горячих и привлекательных российских певиц.
Фото: Globallookpress / face to face
Звезда популярной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзинегр не только следит за фигурой, но и регулярно красит волосы практически в черный цвет. Выглядит певица в итоге эффектно!
Фото: Globallookpress / Dmitry Golubovich
Настасья Самбурская много экспериментировала с цветом волос и стрижками, но все-таки больше всего ей идет быть жгучей брюнеткой.
Фото: Instagram, Globallookpress, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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