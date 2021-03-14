Паркер с халой на голове, и еще 9 громких бьюти-провалов звезд и как их исправить
Эль Фаннинг
Фото: eastnews
Ощущения от этого макияжа странные. Кажется, будет звезда легла спать с макияжем и утром проснулась вот так, с кругами панды. Создатель хотел воплотить в жизнь макияж с блестками, но все продукты слились и в итоге только подчеркнули опущенные внешние уголки и сухость губ актрисы. На нижнее веко нанесли слишком темный оттенок теней, тем самым утяжелили взгляд, а внешний угол еще более отпустили за счет непроработанных ресниц. Губы актрисы сухие и неоднородные, а кожа розовая и блестит.
Что стоит изменить? Для начала, конечно, я бы убрала тени с нижнего века и «вытянула» внешний угол за счет проработки верхнего века и ресниц. Заменила бы цвет блесток и нанесла их более однородно. Особое внимание уделила бы коже, контурингу и, конечно, губам. Стоит обязательно увлажнить их, а затем наносить помаду/блеск, кроме этого, не хватает более четкого контура.
Ума Турман
Фото: eastnews
В первую очередь хочется отметить, что рыжие брови идут далеко не всем, и к этим глазам необходимо выбирать более холодный оттенок. Контуринг очень опущен и не растушеван вдоль линии роста волос, бронзер лег оранжевыми пятнами. К голубым возрастным глазам совершенно не подходит белые, светящиеся тени. Из-за этого взгляд пустой, уставший и совершенно не подчеркивает красоту глаз актрисы. Губы накрашены неподходящим оттенком помады, контур неровный, а нижняя губа вывернута.
Что стоит изменить? В первую очередь я бы приподняла контуринг и хорошо растушевала бронзер. Также выбрала бы другой оттенок теней — золотой, шампань — и нанести его стоит только на подвижное веко. Еще я бы проработала межресничное пространство, чтобы «наполнить» взгляд. К губам стоит подобрать алый оттенок помады, прорисовав при этом ровный контур.
Сиенна Миллер
Фото: eastnews
«Жуткий провал» — хочется именно так назвать этот макияж. На лице у Сиенны слишком много бронзера, особенно на щеках и на носу. Брови не уложены и не прорисованы, а губы сухие и совершенно не накрашены. Серые тени на глазах в сочетании с оранжевым бронзером и неухоженными бровями выглядят неуместно, а непроработанное верхнее веко опускает взгляд.
Что стоит исправить? В первую очередь стоит уделить внимание контурингу и бровям. Сделать аккуратную, но незаметную коррекцию и нанести бронзер, прорисовать брови, расчесать их и уложить прозрачным гелем. Оттенок теней на глазах я бы заменила и активно проработала верхнее веко. Губы стоит напитать увлажняющими средствами и обязательно нанести помаду нежных, нюдовых оттенков.
Сара Джессика Паркер
Фото: globallook
Во-первых, обратим внимание на брови. Они совершенно разной и неподходящей под веко формы и выглядят как запятые. Голубые smoky для голубых глаз — хорошая идея, но при этом именно этот макияж совершенно не подчеркивает ее взгляд и выглядит грязно. Во-вторых, губы у актрисы накрашены слишком розовой помадой, которая стянула их. На фоне нее зубы кажутся желтыми.
Что стоит исправить? Брови необходимо сделать более изящными, приподнятыми, аккуратными у основания. В макияже глаз я бы подчистила в первую очередь периорбитальную область. Чтобы взгляд сделать более выразительным, необходимо затемнить контур и тем самым сыграть на контрасте голубых глаз и голубых теней. Губам стоит подобрать более натуральный оттенок помады, а контур сделать более четким.
Ева Лонгория
Фото: dpa
Конечно, первое что бросается в глаза — «мука» под глазами. Визажист хотел сделать эффект бейкинга, но не учел, что при вспышках эта пудра очень видна. Контуринг выполнен в неподходящих оранжево-персиковых оттенках и очень выделяется на фоне белой пудры. Слишком графичные глаза за счет ярких ресниц и нерастушеванного нижнего века подчеркивают морщинки и отеки под глазами.
Что стоит исправить? Конечно, в первую очередь особое внимание уделить растушевке контуринга и белой пудры. Необходимо соединить границы и сделать плавный переход. Затем убрать ресницы и растушевать нижнее веко.
Виктория Бекхэм
Фото: globallook
Хочется отметить, что в целом цветовая гамма макияжа гармонична, но допущено множество ошибок. В первую очередь бросается в глаза отсутствие расстояния между бровями и тенями на верхнем веке. Кажется, будто они соединились в одно целое. При этом оттенок smoky не освежает взгляд, создавая эффект аниме. Также не прокрашена нижняя слизистая, а зона под глазами не проработана и слишком заметна усталость. Губы пытались визуально увеличить, но накрасили их помадой с сатиновым оттенком и блеском — это грубая ошибка.
Что стоит исправить? Если вы хотите визуально увеличить губы и выйти за их контур, делать это стоит только с матовым карандашом. В любом другом случае это выглядит неаккуратно. Стоит создать расстояние между бровями и глазами с помощью высветления зоны под бровями и прокрасить нижнюю слизистую.
Леди Гага
Фото: dpa
Сразу хочется узнать, сколько лет визажисту, который «рисовал» этот макияж. Брови в форме запятой и прорисованы однотонным черным карандашом. Все линии в модной технике макияжа Cut Crease неровные и съехали. Губы тоже нарисованы неаккуратно.
Что стоит исправить? Идея макияжа хорошая и идеально подходит артистке. Стоит исправить форму бровей и заново отрисовать макияж в идеальных, ровных линиях.
Лейтон Мистер
Фото: eastnews
Конечно, все зависит от образа в целом, но в данном случае макияж глаз пытается «перекричать» макияж губ, такие два акцента точно не освежают Лейтон. Кроме того, холодная серо-синяя размытая дымка на глазах контрастирует с их теплым цветом и оттенком волос актрисы, придавая образу излишне готичное настроение.
Как исправить? Ярко-синие, ультрамариновые тени отлично бы подошли актрисе. В целом в данном случае я бы ограничилась одним акцентом в макияже.
Натали Портман
Фото: eastnews
Загорелая кожа и светлые губы — привет из прошлого. Весь макияж выглядит очень однородно. Цвет теней тоже слишком холодный и сияющий, потому не подходит к теплому цвету глаз.
Как исправить? Более яркая помада (ярко-розовая, оранжево-красная или фуксия) поможет освежить образ.
Ники Минаж
Фото: globallook
Стоит учитывать, Ники — персонаж, а не пример для подражания. Ее парик, светло-розовая помада, мятные тени, пластиковые ресницы и нарисованный нос — сатира на идеальных «степфордских жен» и кукол Барби, потому исправлять в подобном мейке ничего не нужно, но и повторять его в обычной жизни тоже не стоит.
Фото: globallook, eastnews
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