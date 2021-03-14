Паркер с халой на голове, и еще 9 громких бьюти-провалов звезд и как их исправить

Ощущения от этого макияжа странные. Кажется, будет звезда легла спать с макияжем и утром проснулась вот так, с кругами панды. Создатель хотел воплотить в жизнь макияж с блестками, но все продукты слились и в итоге только подчеркнули опущенные внешние уголки и сухость губ актрисы. На нижнее веко нанесли слишком темный оттенок теней, тем самым утяжелили взгляд, а внешний угол еще более отпустили за счет непроработанных ресниц. Губы актрисы сухие и неоднородные, а кожа розовая и блестит.

Что стоит изменить? Для начала, конечно, я бы убрала тени с нижнего века и «вытянула» внешний угол за счет проработки верхнего века и ресниц. Заменила бы цвет блесток и нанесла их более однородно. Особое внимание уделила бы коже, контурингу и, конечно, губам. Стоит обязательно увлажнить их, а затем наносить помаду/блеск, кроме этого, не хватает более четкого контура.

Ума Турман