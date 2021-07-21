Отряд бледнокожих: какие российские актрисы старательно избегают загара и почему
Загар Литвиновой не к лицу
Ренату Литвинову с загаром точно никто не видел. Актриса и режиссер обладает фарфоровой кожей, которую бережет как зеницу ока. Литвинова появляется на пляже в черном слитном купальнике и непременно в шляпе с широкими полями. Режиссер избегает прямых солнечных лучей — они для нее синоним старения. Рената так говорит: «Пока одни придают коже золотистый оттенок, я накладываю на лицо отбеливающую маску». Надо сказать, бледность ей к лицу!
Кожа Катерины Шпицы хорошо переносит загар, но сама актриса не является поклонницей смуглого тела. Для нее это не есть синоним красоты. Девушка выходит на пляж строго до 11:00 и затем после 16:00. Между заходами в воду лежит под зонтиком и никогда не забывает о солнцезащитных средствах. В биографии Катерины был эпизод, когда она подрабатывала танцовщицей. Но даже тогда Шпица избегала походов в солярий, предпочитая придать телу золотистый оттенок с помощью шиммера. Кроме того, как и большинство актеров летом, звезда сериала «Поддубный» следит, чтобы после отпуска ее кожа в кадре не отличалась по тону от того, что было снято до поездки.
Фото: GlobalLookPress
Боярская, Снигирь, Вуличенко прячутся от солнца
Елизавета Боярская — давняя поклонница естественной бледности кожи. В отпуск актриса первым делом берет с собой шляпу, солнцезащитные средства и зонтик. Говорит, на солнце ее кожа быстро краснеет, потому бережет ее от прямых лучей. В солярий актриса не ходит принципиально — ей не нравится искусственный загар, да и времени на него жалко. Анне Чиповской загар к лицу, но она предпочитает им не увлекаться, в солярий не ходит, на пляже в жаркий день не бывает. Смуглость коже придает с помощью косметических средств.
Много лет обходит стороной солярий Юлия Снигирь. Похудевшую вдвое брюнетку украшает белоснежная кожа, но так было не всегда. По словам Юлии, в студенческие времена она отчаянно экспериментировала со стилем и в том числе не обошла стороной образ загорелой блондинки — из-за неестественного загара ее порой не узнавали знакомые. Эти времена давно в прошлом: теперь искусственный загар, по мнению актрисы, женщину дешевит и делает старше. Снигирь много внимания уделяет поиску наиболее подходящих для себя косметических средств с натуральным составом. Это касается и солнцезащитных кремов.
Рыжеволосой Екатерине Вуличенко бывать на открытом солнце попросту опасно: кожа быстро краснеет и покрывается волдырями. Лето актриса с семьей любит проводить на Кипре. Возвращаясь домой, ее часто спрашивают, почему она не загорела. Актриса со смехом объясняет, что загар есть — нужно просто сравнить с участками кожи, которые не попадают под солнечные лучи. Актриса имеет целый арсенал солнцезащитных средств с высоким фактором защиты. И обязательно кепка с очками — даже при заходе в воду.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lizavetabo
Дерматологи предупреждают
Даже если ваша кожа всегда была лояльна к загару, со временем естественный барьер защиты снижается и вы можете столкнуться с аллергией на солнце. Типичные признаки фотодерматоза: покраснения кожи и зуд, будто от ожога крапивой. На память остается мелкая сыпь, которая может перерасти в пузыри (волдыри). Такие характеристики хорошо знакомы светлокожим рыжеволосым девушкам, но повторимся, с аллергией могут столкнуться все. Действовать нужно незамедлительно: принять антигистаминный препарат, обязательно принять душ (можно протереть поврежденные участки настоем черного чая) и нанести на кожу средство после загара, например, бальзам «Спасатель».
Если вы знаете о своей восприимчивости к ультрафиолету, стоит использовать солнцезащитные кремы с физическими фильтрами, содержащими цинк. И, конечно, бывать на открытом солнце до 11:00 и затем после 16:00. Каким бы безопасным ни казалось солнце в промежуточные часы, будьте уверены, на вашей коже оно оставит след. Также не стоит думать, что солярий — это более щадящий вариант получения ультрафиолета. Заработать фотодерматоз и там проще простого.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!