Отряд бледнокожих: какие российские актрисы старательно избегают загара и почему

Загар Литвиновой не к лицу

Ренату Литвинову с загаром точно никто не видел. Актриса и режиссер обладает фарфоровой кожей, которую бережет как зеницу ока. Литвинова появляется на пляже в черном слитном купальнике и непременно в шляпе с широкими полями. Режиссер избегает прямых солнечных лучей — они для нее синоним старения. Рената так говорит: «Пока одни придают коже золотистый оттенок, я накладываю на лицо отбеливающую маску». Надо сказать, бледность ей к лицу!

Кожа Катерины Шпицы хорошо переносит загар, но сама актриса не является поклонницей смуглого тела. Для нее это не есть синоним красоты. Девушка выходит на пляж строго до 11:00 и затем после 16:00. Между заходами в воду лежит под зонтиком и никогда не забывает о солнцезащитных средствах. В биографии Катерины был эпизод, когда она подрабатывала танцовщицей. Но даже тогда Шпица избегала походов в солярий, предпочитая придать телу золотистый оттенок с помощью шиммера. Кроме того, как и большинство актеров летом, звезда сериала «Поддубный» следит, чтобы после отпуска ее кожа в кадре не отличалась по тону от того, что было снято до поездки.