Марго Робби в Chanel, Сильвестр Сталлоне в total black на премьере «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
На красной дорожке появились Марго Робби, Рита Ора в обнимку с Тайкой Вайтити, Сильвестр Сталлоне, режиссер фильма Джеймс Ганн, Джон Сина, Лесли-Энн Брандт, Майкл Рукер и другие знаменитости.
Исполнительница главной женской роли Марго Робби отказалась от привычного вечернего платья и для выхода в свет выбрала белый костюм Chanel Resort 2022 со струящимися брюками. Белый замысловатый топ прикрывал прозрачный верх ансамбля.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Спортсмен и актер Джон Сина появился на премьере в костюме своего героя Миротворца.
Перед камерами Сина позировал, не переставая улыбаться, а также обнимался со своей спутницей Шай Шариатзаде. Девушка для вечера выбрала яркое-мини платье, подчеркнувшее ее экзотическую красоту.
Фото: Getty Images
Сильвестр Сталлоне, озвучивший в фильме антропоморфную акулу, прибыл в кинотеатр в total black образе: простом свитере, широких брюках и черных ботинках.
Фото: Getty Images
Звезда «Обители проклятых» и «Другого мира» Кейт Бекинсейл появилась на премьере в ярком платье российского бренда Rasario.
Фото: Getty Images
Фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» рассказывает о супергероях, заточенных в тюрьму. Каждый из них может сократить свой срок, выполнив миссию по спасению мира. Но любое неповиновение руководству грозит верной гибелью.
Мировая премьера блокбастера состоялась 28 июля, в российский прокат картина выходит 5 августа.
Фото и видео: Getty Images, youtube-канал «В Рейтинге»
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