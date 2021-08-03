Марго Робби в Chanel, Сильвестр Сталлоне в total black на премьере «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

На красной дорожке появились Марго Робби, Рита Ора в обнимку с Тайкой Вайтити, Сильвестр Сталлоне, режиссер фильма Джеймс Ганн, Джон Сина, Лесли-Энн Брандт, Майкл Рукер и другие знаменитости.

Исполнительница главной женской роли Марго Робби отказалась от привычного вечернего платья и для выхода в свет выбрала белый костюм Chanel Resort 2022 со струящимися брюками. Белый замысловатый топ прикрывал прозрачный верх ансамбля.