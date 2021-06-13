Сестрам Олсен — 35: чего они добились после ухода из кино

Мери-Кейт и Эшли Олсен активно снимались в 90х. В общей сложности, в период с 1992 по 2004, сестры появились в 27 проектах. Но после комедии «Мгновения Нью-Йорка», вышедшей в 2004 году, девушки приняли решение прекратить актерскую карьеру и сфокусировались на моде и бьюти-индустрии. В 2006, они запустили линии одежды The Row и Elisabeth & James, а в 2007 году, попали в список Forbes, в рейтинге самых богатых женщин в сфере развлечений. А в 2011 — в список тридцати успешных людей моложе тридцати лет