Сестрам Олсен — 35: чего они добились после ухода из кино
Мери-Кейт и Эшли Олсен активно снимались в 90х. В общей сложности, в период с 1992 по 2004, сестры появились в 27 проектах. Но после комедии «Мгновения Нью-Йорка», вышедшей в 2004 году, девушки приняли решение прекратить актерскую карьеру и сфокусировались на моде и бьюти-индустрии. В 2006, они запустили линии одежды The Row и Elisabeth & James, а в 2007 году, попали в список Forbes, в рейтинге самых богатых женщин в сфере развлечений. А в 2011 — в список тридцати успешных людей моложе тридцати лет
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Фото: picture alliance
В свободное от бизнеса время, девушки развивают другие навыки. Например, Мери-Кейт, профессионально занимается верховой ездой и даже принимает участие в соревнованиях.
Сестры не исключают того, что они вернуться в кино, но только по другую сторону камеры. А пока, они вместе занимаются любимым делом и признаются: «Ничто никогда не разделит нас. Отдельные сторонние проекты — это одно, но мы лучше работаем как команда», — передает прямую цитату сестер, канал Looper Россия.
Фото и видео: Looper Россия, Picture Alliance, East News, Рамблер
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