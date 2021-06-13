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Сестрам Олсен — 35: чего они добились после ухода из кино

На комедийный фильмах с участием близняшек Олсен, выросло целое поколение. Сегодня, звездным сестрам исполняется 35, и уже больше 10 лет они не появляются на экране. Но по-прежнему, остаются на слуху.

Мери-Кейт и Эшли Олсен активно снимались в 90х. В общей сложности, в период с 1992 по 2004, сестры появились в 27 проектах. Но после комедии «Мгновения Нью-Йорка», вышедшей в 2004 году, девушки приняли решение прекратить актерскую карьеру и сфокусировались на моде и бьюти-индустрии. В 2006, они запустили линии одежды The Row и Elisabeth & James, а в 2007 году, попали в список Forbes, в рейтинге самых богатых женщин в сфере развлечений. А в 2011 — в список тридцати успешных людей моложе тридцати лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кадры из фильма "Мгновения Нью-Йорка"

Фото: picture alliance

В свободное от бизнеса время, девушки развивают другие навыки. Например, Мери-Кейт, профессионально занимается верховой ездой и даже принимает участие в соревнованиях.

Сестры не исключают того, что они вернуться в кино, но только по другую сторону камеры. А пока, они вместе занимаются любимым делом и признаются: «Ничто никогда не разделит нас. Отдельные сторонние проекты — это одно, но мы лучше работаем как команда», — передает прямую цитату сестер, канал Looper Россия.

Фото и видео: Looper Россия, Picture Alliance, East News, Рамблер

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