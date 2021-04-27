Ноль гармонии: хирурги рассказали, как экс-«татушка» Юлия Волкова «потеряла» лицо
С годами внешность «той самой темненькой» из известного на весь мир в нулевых дуэта поменялась слишком уж сильно, из-за этого «перебора» Юля в разные периоды жизни выглядела либо комично, либо трагично, и только сейчас артистка достигла какого-никакого баланса.
Манипуляций с лицом звезда провела немало. В их число в первую очередь входит коррекция с помощью филлеров. В какой-то момент Волкова настолько увлеклась, что ее изначально достаточно утонченные черты стали выглядеть не слишком эстетично. Особенно это относится к ее скулам, которые смотрятся непропорционально, из-за чего лицо кажется «переполненным». Вряд ли можно сказать, что увеличение объема скуловой зоны пошло ей на пользу. Но, к сожалению, на этом певица не остановилась и перешла к коррекции губ.
Проблема многих девушек, начинающих делать губы, – чувство меры. Если посмотреть на фотографии Юлии, видно, что эта часть лица у нее была довольно скромных объемов. Особенно не устраивала ее верхняя тонкая губа. В целом, понятно желание звезды сделать ее более выдающейся, но в какой-то момент гиперобъем убил естественность, и гармония красоты лица нарушилась за счет слишком явного, бросающегося в глаза, увеличения. Конечно, эффект от контурной пластики держится всего примерно полгода – максимум год, и со временем объем немного уменьшился, из-за чего вформа ее губ стала более привлекательной.
Фото: starface
Еще один любимый объект для исправления у многих девушек – нос, но, по всей видимости, его звезда как раз менять не стала. За счет разных ракурсов и освещения на фотографиях певицы сложно утверждать с уверенностью, что он остался не тронут, возможно, была проведена небольшая коррекция кончика носа, но в целом форма осталась неизменной. А вот подбородка перемены коснулись, из-за чего лицо Волковой стало более острым. Не обошлось и без ботулотоксина, скорее всего, также были установлены нити.
К сожалению, все эти перемены, на которые было явно потрачено немало денег, не пошли Юлии Волковой на пользу. Изначально очень симпатичная девушка под давлением трендов и привлекательных новинок косметологии, а также собственных комплексов, стала выглядеть довольно странно и не всегда привлекательно.
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
Помните, что совершенствование внешности при помощи филлеров любимо большинством посетительниц кабинетов косметологов, а аккуратность и ювелирный подход к делу действительно способны подчеркнуть природную красоту, при этом особенно важно вовремя остановиться и поддерживать результат, а не пытаться перекроить себя до неузнаваемости.
Юлия Волкова сейчас занимается сольной карьерой, и узнать в ней ту самую «девочку из «Тату» уже довольно сложно. С ее внешностью произошли достаточно серьезные изменения, хотя я не думаю, что она прибегала к пластической хирургии. Однако то, что с ней знатно поработали косметологи – это совершенно точно. Тем более что она и сама этого не скрывает. Юлия транслирует в своем микроблоге в социальной сети Instagram, что регулярно пользуется услугами врачей-косметологов. Работа специалистов над ее внешностью проводится достаточно аккуратно, но тем не менее у певицы происходят очень мощные изменения объема губ, скул, подбородочной области.
Также у Юли, определенно, произошли какие-то манипуляции с бровями, так как по сравнению с ранними фото певицы, они стали выглядеть то, что называется «вразлет». Могу предположить, что ей была проведена эндоскопическая подтяжка бровей или височно-темпоральный лифтинг. Либо же причина этому – нитевой лифтинг, если она работала с косметологами.
Заметно, даже по сравнению с юношескими фотографиями Юлии, что изменения в ее внешности происходят достаточно радикальные. Сейчас она изменила внешность настолько, что ее достаточно сложно узнать; увидев Волкову на улице или каком-либо мероприятии, вряд ли вы распознаете в ней участницу группы «Тату», если давно ее не видели. В принципе, это и понятно, и абсолютно нормально. Но из-за этого Юлия Волкова, на мой взгляд, потеряла свою индивидуальность. Работа объемного моделирования с ее внешностью ведется, а почему она это делает – вопрос прежде всего к ней. Но я всегда это обосновываю так: женщины каждый день себя видят в зеркале, и, естественно, происходит привыкание к определенному объему губ, к определенному объему скул и подбородка. Ну и, в следующий раз, когда они приходят к косметологу, им хочется еще немного добавить «тут, тут и тут». И в итоге для окружающих эти изменения кажутся более радикальными, а сама девушка может уже и не замечать этого.
Фото: starface, архив пресс-службы/ Е. Ширинкина
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