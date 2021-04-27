Ноль гармонии: хирурги рассказали, как экс-«татушка» Юлия Волкова «потеряла» лицо

Манипуляций с лицом звезда провела немало. В их число в первую очередь входит коррекция с помощью филлеров. В какой-то момент Волкова настолько увлеклась, что ее изначально достаточно утонченные черты стали выглядеть не слишком эстетично. Особенно это относится к ее скулам, которые смотрятся непропорционально, из-за чего лицо кажется «переполненным». Вряд ли можно сказать, что увеличение объема скуловой зоны пошло ей на пользу. Но, к сожалению, на этом певица не остановилась и перешла к коррекции губ.

Проблема многих девушек, начинающих делать губы, – чувство меры. Если посмотреть на фотографии Юлии, видно, что эта часть лица у нее была довольно скромных объемов. Особенно не устраивала ее верхняя тонкая губа. В целом, понятно желание звезды сделать ее более выдающейся, но в какой-то момент гиперобъем убил естественность, и гармония красоты лица нарушилась за счет слишком явного, бросающегося в глаза, увеличения. Конечно, эффект от контурной пластики держится всего примерно полгода – максимум год, и со временем объем немного уменьшился, из-за чего вформа ее губ стала более привлекательной.