Дженнифер Лопес – 52! Первый миллион, разрывы помолвок и другие скандальные факты о звезде

За роль в фильме «Если свекровь – монстр» в 2005 году Джей Ло заработала рекордные 15 миллионов долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой в Голливуде на тот момент. Теперь конкуренцию ей составляют Ева Лонгория и Селена Гомес.

Первый брак. В 1997 году знаменитость вышла замуж за обычного официанта из Майами (Охани Ноа). Совместная жизнь у пары была не очень удачной. После развода мужчина требовал от своей бывшей жены денежную компенсацию, но не получил ничего, кроме судебного запрета как-либо негативно высказываться в адрес бывшей супруги.

Вторым браком Дженнифер и самыми длительными отношениями — стал союз с певцом Марком Энтони, в результате которого, на свет появились прекрасные двойняшки, Макс и Эмма. Из-за постоянных измен Энтони, пара давно развелась, но ради детей поддерживает теплые отношения. В браке с Энтони, Лопес прожила 10 лет (последние три года они находились в процессе развода).

У Дженнифер было много романов, а самыми громкими стали — отношения с Пи Дидди, Беном Аффлеком и Алексом Родригесом. Два последних делали ей предложения руки и сердца с разницей почти в 20 лет, которые артистка приняла. Но в 2004 году разорвала помолвку с Аффлеком, а в 2021 — с Родригесом.

Сейчас круг замкнулся — Дженнифер часто видят в компании Бена Аффлека, который тоже успел жениться на актрисе Дженнифер Гарнер, родить с ней детей и разойтись из-за пристрастия актера к алкоголю. Но с момента, как «Беннифер» снова вместе, многие отмечают разительную разницу между Аффлеком пару месяцев назад, до возобновления их общения и сейчас.