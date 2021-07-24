Дженнифер Лопес – 52! Первый миллион, разрывы помолвок и другие скандальные факты о звезде
Во всем мире Дженнифер Лопес любят и знают, как актрису и певицу, но она — еще успешно занимается бизнесом, запускает проект за проектом, в 52 выглядит потрясающе, а музыкальные шоу до сих пор наполненный сумасшедшей энергетикой. Но для этого, ей пришлось пройти огромный путь.
Она родилась в Бронксе, штат Нью-Йорк, в простой семье пуэрториканцев. В прошлом, ее мама — преподаватель в детском саду, а папа — специалист компьютерных технологий, у нее также есть две сестры. Когда ей было 5 лет, она начала петь и заниматься танцами.
Девушка никогда не боялась трудностей: в юности, для того, чтобы заниматься профессионально танцами, каждый день ездила из Бронкса на Манхэттен, а после выпуска из колледжа — и вовсе туда переехала. Но денег было так мало, что Джен приходилось спать в студии, где проходили танцевальные занятия.
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Фото: picture alliance
Первые профессиональные шаги она делала, работая в танцевальных коллективах Джанетт Джексон и будущего мужа, Марка Энтони. Но настоящий успех пришел к ней, когда Дженнифер сыграла в биографическом фильме «Селена», посвященному жизни и карьере латиноамериканской дивы, убитой в 23-летнем возрасте. За невероятную схожесть Лопес и хорошую игру, фильм был хорошо принят: а за работу девушка получила сумасшедший гонорар — первый в своей жизни миллион долларов.
За роль в фильме «Если свекровь – монстр» в 2005 году Джей Ло заработала рекордные 15 миллионов долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой в Голливуде на тот момент. Теперь конкуренцию ей составляют Ева Лонгория и Селена Гомес.
Первый брак. В 1997 году знаменитость вышла замуж за обычного официанта из Майами (Охани Ноа). Совместная жизнь у пары была не очень удачной. После развода мужчина требовал от своей бывшей жены денежную компенсацию, но не получил ничего, кроме судебного запрета как-либо негативно высказываться в адрес бывшей супруги.
Вторым браком Дженнифер и самыми длительными отношениями — стал союз с певцом Марком Энтони, в результате которого, на свет появились прекрасные двойняшки, Макс и Эмма. Из-за постоянных измен Энтони, пара давно развелась, но ради детей поддерживает теплые отношения. В браке с Энтони, Лопес прожила 10 лет (последние три года они находились в процессе развода).
У Дженнифер было много романов, а самыми громкими стали — отношения с Пи Дидди, Беном Аффлеком и Алексом Родригесом. Два последних делали ей предложения руки и сердца с разницей почти в 20 лет, которые артистка приняла. Но в 2004 году разорвала помолвку с Аффлеком, а в 2021 — с Родригесом.
Сейчас круг замкнулся — Дженнифер часто видят в компании Бена Аффлека, который тоже успел жениться на актрисе Дженнифер Гарнер, родить с ней детей и разойтись из-за пристрастия актера к алкоголю. Но с момента, как «Беннифер» снова вместе, многие отмечают разительную разницу между Аффлеком пару месяцев назад, до возобновления их общения и сейчас.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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