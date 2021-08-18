Катрин Денев и другие звезды за 50, которые отошли от дел, но все еще отлично выглядят
Юлия Гавриленко
Профессиональный визажист, блогер, основательно онлайн-курса «Макияж для себя»
Орнелла Мути
Фото: Globallook
Восхитительная итальянка много лет назад покорила сердце самого Адриано Челентано в «Укрощении строптивого». Действительно, в молодости актриса была невозможно хороша собой, однако и сейчас, когда ей уже 66 лет, Мути постоянно получает комплименты. Своего шарма и красоты с годами звезда не растеряла. Конечно, Орнелла уже не снимается столь активно, как раньше, ее все еще можно регулярно увидеть на итальянском телевидении и в театральных постановках.
Вера Вонг
Фото: Globallook
Модный дизайнер – бывшая фигуристка, отсюда первый залог ее прекрасного внешнего вида, ведь все мы знаем, какой образ жизни у спортсменов. Жесткий режим питания, активный образ жизни – главное правило здорового организма, подтянутой и эластичной кожи.
Вера Вонг уже очень давно отказалась от загара, вредных привычек, а также всю свою жизнь питалась правильно. Итог – в 72 года эта прекрасная женщина выглядит просто шикарно, а ее точеной фигуре с роскошными ногами может позавидовать и юная девушка! Убедиться в этом может каждый подписчик ее Instagram. Вера практически не использует косметику, обладает шикарной шевелюрой, у нее есть небольшие мешки под глазами, но практически отсутствуют морщины, а это повод для гордости!
Мадонна
Фото: GettyImages
Певица, несмотря на увлечение косметологией и другими достижениями эстетической медицины, по-прежнему эталон красоты, стройности и подражания для большей части населения женского пола. Мадонна часто заявляет, что в первую очередь сохранить молодость ей помогла все же наследственность. Мы в это, конечно, верим, но без упорной работы над собой никакая генетика не поможет.
Мадонна отказалась полностью от мяса и стала вегетарианкой. Ее утро начинается с пробежки, контрастного душа и правильного завтрака. В расписании на неделю у нее обязательно несколько тренировок пилатеса и йоги (про силовые она умалчивает, но при помощи асан такие бицепсы накачать вряд ли возможно).
Не пренебрегает Мадонна и макияжем: она предпочитает мейкап с ярко-алыми губами, стрелками и пышными ресницами.
Моника Беллуччи
Фото: Globallook
Актриса не изнуряет себя ежедневными тренировками, любит поесть, но при этом воздерживается от откровенного фастфуда и вредных привычек. В свое время актриса позволяла себе ежедневно выпивать бокал шампанского и выкуривать сигарету, сегодня же она полностью отказалась от этих атрибутов красивой жизни и бережет свое здоровье. Также она принимает контрастный душ для упругости кожи, увлажняет кожу, в свободное время она занимается плаванием, пилатесом и йогой.
В свои 56 Моника продолжает быть мечтой многих мужчин и причиной зависти у женщин. Она любит легкий, ненавязчивый макияж, который подчеркивает ее глаза, и всегда увлажняет губы.
Катрин Денев
Фото: Globallook
В это сложно поверить, но Катрин Денев уже 77 лет. Выглядит она так, что догадаться о ее истинном возрасте вряд ли представляется возможным. Звезда французского кинематографа – мать двоих детей и бабушка аж 6 внуков и при этом дива, блистающая на красных дорожках фестивалей, неизменно элегантная и подтянутая. Безупречная улыбка, легкий макияж по всем правилам антиэйдж, элегантная укладка и минимум диет и ботокса – вот ее главные секреты.
Главные правила ухода за кожей в зрелом возрасте
Мария Ратникова
Врач-физиотерапевт, эксперт Nu Skin
С наступлением менопаузы в организме женщины резко снижается выработка женских половых гормонов – эстрогенов, а вместе с тем нарушается работа сальных желез, снижается синтез и усиливается распад основных структурных белков кожи (коллагена и эластина), нарушается процесс синтеза меланина. Все эти процессы приводят к тому, что видимые признаки возрастных изменений резко становятся более выраженными. Кожа становится более тонкой, сухой и чувствительной, снижается ее способность удерживать влагу, появляются более глубокие морщины, птоз, деформируется овал лица, могут появляться пигментные пятна.
Чтобы поддержать кожу в этот период и уменьшить выраженность признаков возрастных изменений, стоит в базовом уходе уделить особое внимание следующим моментам:
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1.Важно помочь коже поддержать ее способность удерживать влагу. А значит, уходовые средства должны содержать как компоненты натурального увлажняющего фактора (полисахариды, пироглютамат натрия, аминокислоты, молочную кислоту в низкой концентрации, мочевину и т.п.), так и компоненты, поддерживающие гидролипидный барьер на поверхности кожи (церамиды, натуральные масла). И конечно, важно использовать максимально деликатные очищающие средства, не пересушивающие кожу. 2. Для борьбы с гиперпигментацией можно подключить полигидроксикислоты (глюконолактон, лактобионовая кислота) – они будут стимулировать обновление клеток, уменьшать выраженность пигментных пятен и выравнивать тон кожи. Также хорошо помогут в этом вопросе витамин С и ниацинамид. 3. За прочность кожи отвечает белок коллаген, синтез которого начинает постепенно снижаться уже после 35 лет. Усилить выработку коллагена и восстановить целостность коллагеновой сети помогут проколлагеновые пептиды, экстракт центеллы азиатской и витамин С. 4. И наконец, важно не только стимулировать синтез структурных белков кожи – коллагена и эластина, но и защитить их от преждевременного разрушения. Средства ухода за кожей в менопаузе обязательно должны содержать мощные антиоксиданты, например, такие как витамины С и Е, убихинон, для защиты от повреждения свободными радикалами.
Сергей Барсуков
Врач-косметолог, клиника Infacial, @sergeibarsukovv
«Если мы хотим после 50 лет выглядеть моложе своих лет, подход должен быть основательным, серьезным и грамотным. И первая рекомендация косметолога – подружитесь с хорошим эндокринологом. Гормональный фон будет играть первую скрипку и в здоровье, и в эффективности косметологических процедур. Как уже понятно из вышесказанного, без помощи профессионала не обойтись, домашний уход будет играть только поддерживающую и профилактическую роль. В современной косметологии – просто засилье методик, связанных с объемной коррекцией филлерами. Но не стоит рассматривать это как базу. Филлер – всего лишь имплант, протез. Он не сделает ваши ткани лучше, хоть и способен на визуальный WOW-эффект, но он обернется провалом в виде неестественных пропорций и раздутого лица при злоупотреблении. Ориентируйтесь на процедуры, которые работают на улучшение гистологической структуры тканей. Например, Ультраформер улучшает, кроме кожи, еще мышцы и связки лица. Также частой проблемой в этом возрасте становятся гиперпигментация и неровный тон, здесь оптимального использовать q-switch лазер, который устранит проблему без рисков вторичной гиперпигментации и реабилитационного периода, инъекционные процедуры, такие как биоревитализация, PRP-терапия – они улучшат и поддержат эффект от процедур. Регулярно (не обязательно часто) посещайте косметолога, делайте правильные процедуры, получайте консультации по домашнему уходу и тогда взгляд в зеркало, как и в будущее, будет намного оптимистичней!»
Фото: globallook, GettyImages
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