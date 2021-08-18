Катрин Денев и другие звезды за 50, которые отошли от дел, но все еще отлично выглядят

Модный дизайнер – бывшая фигуристка, отсюда первый залог ее прекрасного внешнего вида, ведь все мы знаем, какой образ жизни у спортсменов. Жесткий режим питания, активный образ жизни – главное правило здорового организма, подтянутой и эластичной кожи.

Вера Вонг уже очень давно отказалась от загара, вредных привычек, а также всю свою жизнь питалась правильно. Итог – в 72 года эта прекрасная женщина выглядит просто шикарно, а ее точеной фигуре с роскошными ногами может позавидовать и юная девушка! Убедиться в этом может каждый подписчик ее Instagram. Вера практически не использует косметику, обладает шикарной шевелюрой, у нее есть небольшие мешки под глазами, но практически отсутствуют морщины, а это повод для гордости!

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