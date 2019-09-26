Тест: кельтский, нордический или среднеевропейский — какой у вас фототип?

Гиперпигментация, шелушения, чувствительность, а может быть, ускоренное фотостарение – чтобы понять, с какими проблемами вашей кожи вы можете столкнуться, для начала нужно узнать, к какому фототипу она относится. Существует целых пять разновидностей фототипа кожи – кельтский, нордический, средневосточный, средиземноморский и среднеевропейский. Пройдите наш тест и узнайте, к какому из них относитесь вы.