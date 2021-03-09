Орнелле Мути – 66 лет: 5 секретов красоты знойной итальянки с русской душой

Второй бьюти-секрет актрисы — отказ от алкоголя. Мути вообще очень разборчива в еде: питается небольшими порциями, устраивает себе разгрузочные дни после праздников и полностью равнодушна к крепким спиртным напиткам. Ей, по собственному признанию, не нравится состояние опьянения, потому для нее отказ от алкоголя не стал сложностью. Гораздо труднее было бросить курить, так как она предавалась этой вредной привычке с юности.

Также знаменитая итальянка пьет много воды, что благотворно сказывается на состоянии ее кожи, волос, и не забывает регулярно пользоваться косметикой. Мути неоднократно признавалась, что категорически против пластических операций, так как не хочет потерять свое лицо, посещение косметолога и муторная бьюти-рутина помогают ей сохранить молодой и цветущий вид лица, несмотря на прожитые годы.

Кроме того, актриса не очень любит пользоваться декоративной косметикой, а если приходится, в макияже выбирает преимущественно нежные и нюдовые цвета, что ей вполне позволительно при такой изначально яркой внешности.

И последний бьюти-секрет Мути — быть в гармонии с самой собой. Она не переживает по поводу новых морщинок на лице и теле, не впадает в уныние из-за возраста в паспорте и философски относится к собственным недостаткам — просто по возможности исправляет или принимает их.

Фото: globallook

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