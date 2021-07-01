Раскрыт простой и доступный всем секрет, как максимально продлить молодость кожи

Тему женской красоты после 40 лет затронули в эфире программы «О самом главном». Телеведущая Наталья Тарасова, главный врач КБ МЕДСИ в Москве Татьяна Шаповаленко и доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ Владимир Подхомутников раскрыли секрет, как дольше сохранить молодость кожи. Дело в том, что при нарушении синтеза коллагена происходят различные кожные изменения. А определить его дефицит можно с помощью общего анализа крови.

Как сообщается в программе, помимо проблем с кожей недостаток коллагена приводит к следующим последствиям: нарушение роста и структуры волос и ногтей, проблемы с позвоночником, ухудшение зрения, мышечная слабость, опущение внутренних органов, хрупкость костей и суставов и заболевания сосудов.