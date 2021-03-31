Рианна и еще 9 звезд, которые обожают фастфуд и при этом не толстеют
Фастфуд — потенциальная угроза человечества, которой не уделяют должного внимания: индустрия ресторанов быстрого питания растет в арифметической прогрессии, как и число ее поклонников. Поговаривают, что продовольственные компании даже разрабатывают свои идеальные формулы сочетания сахара, соли и жиров, чтобы их продукты вызывали привыкание.
Принято считать, что люди питаются фастфудом из-за его доступности и низкой цены. Однако это не совсем так. Во-первых, примерно на ту же сумму можно заказать бизнес-ланч в кафе, и ваш обед будет более классическим и сбалансированным. Во-вторых, селебрити тоже не ограничивают себя во вредных желаниях, а уж у них-то есть все возможности отужинать в лучших ресторанах мира. Кто же из медийных личностей не отказывает себе в углеводных перекусах?
Ким Кардашьян
Фото: globallook
Ким Кардашьян с ее пышными формами открывает список знаменитостей, которые любят поесть в закусочных. Американскую звезду природа наградила не самым быстрым обменом веществ, потому она быстро набирает вес. Тем не менее она не всегда может устоять перед «запрещенкой». Иногда Ким устраивает читмил в качестве вознаграждения за то, что строго следовала диете, но специалисты двояко относятся к подобному плановому нарушению ограничений в питании. Тем не менее бывшая жена Канье Уэста считает, если что-то запрещено, но очень хочется, то можно.
Бейонсе
Фото: globallook
Бейонсе — рекордсменка по количеству полученных статуэток «Грэмми» среди женщин (их у нее 28). Есть у нее и еще одно достижение: она, как и Ким, обладает весьма аппетитными формами. И не всегда они появляются в результате усиленных тренировок в зале. Певица полагает, что баловать себя фастфудом вполне можно. Но изредка. Большую часть времени Бейонсе все же старается не поддаваться искушению и придерживается здорового образа жизни.
Белла Хадид
Фото: globallook
На третьем месте нашего импровизированного топа — американская модель, которую пластические хирурги и ученые считают обладательницей практически идеальной внешности. К подобным выводам они пришли, основываясь на принципах золотого сечения. Стоит отметить, Белле явно очень повезло с генетикой: она — один из «ангелов» Victoria’s Secret, потому фигура ее безупречна, при этом модель разрешает себе есть все, что хочет, но старается не потерять голову и все же соблюдать меру.
Джиджи Хадид
Фото: globallook
Не отстает от Беллы и ее старшая сестра. Джиджи тоже часть «ангельской команды». Кажется, что модельный бизнес и калорийные продукты — вещи взаимоисключающие, но Джиджи это не мешает жить с удовольствием и есть все, что душе угодно. Ей удается ни в чем себе не отказывать и оставаться весьма востребованной манекенщицей в мире моды, а нам остается только завидовать ей.
Ирина Шейк
Фото: globallook
Наша соотечественница, супермодель родом из Башкирии, также неравнодушна к фастфуду. Ирина Шейк, всемирно известная модель и актриса, тоже не прочь съесть пиццу или бургер, но отмечает, что необходимо найти баланс между вредной едой и физической нагрузкой. Если сегодня позволила себе немного лишнего, значит, завтра отработай в зале.
Леди Гага
Фото: globallook
Леди Гага — неординарная личность, которая славится не только своими песнями, но и эпатажными образами. Артистке тоже тяжело полностью отказаться от фастфуда, но она пользуется менее вредной альтернативой, вместо общепита ей готовят те же блюда дома.
Миранда Керр
Фото: globallook
Еще один «ангел» легендарной марки нижнего белья, Миранда Керр, тоже ломает стереотипы о моделях и их питании исключительно воздухом и листьями салата. В перерывах между спортом и правильным питанием иногда можно насладиться моментом и позволить себе немного любимого фастфуда, главное — потом не забыть про это на тренировке.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: globallook
Еще одна супермодель — Роузи Хантингтон-Уайтли — доказывает, что потрясающая фигура не обязательно результат постоянного голода. Манекенщица обожает фастфуд, но при этом много и усердно тренируется в зале. А бросаться в крайности — не в ее натуре.
Рианна
Фото: globallook
Певица без угрызения совести может устроить себе приятную встречу, например, с чизбургером, не соблюдает строгих диет и не придерживается системности в своем рационе. Потому из суперстройной она периодически превращается в пышнотелую красотку. Но как только решает сбросить несколько лишних кило, включает в свой режим дня еще и интенсивные тренировки.
Как известно, терпение и труд все перетрут, в том числе и лишние сантиметры на боках и талии. И главный секрет стройности заключается в регулярной физической активности в сочетании со здоровым питанием. В таком случае при редких походах в фастфуд не стоит беспокоиться за свою фигуру. А для мотивации возьмите на заметку совет звезд: съели «запрещенку»? Не дайте ей «к вам прилипнуть» — займитесь спортом.
Фото: globallook
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