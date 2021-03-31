Рианна и еще 9 звезд, которые обожают фастфуд и при этом не толстеют

Фастфуд — потенциальная угроза человечества, которой не уделяют должного внимания: индустрия ресторанов быстрого питания растет в арифметической прогрессии, как и число ее поклонников. Поговаривают, что продовольственные компании даже разрабатывают свои идеальные формулы сочетания сахара, соли и жиров, чтобы их продукты вызывали привыкание.

Принято считать, что люди питаются фастфудом из-за его доступности и низкой цены. Однако это не совсем так. Во-первых, примерно на ту же сумму можно заказать бизнес-ланч в кафе, и ваш обед будет более классическим и сбалансированным. Во-вторых, селебрити тоже не ограничивают себя во вредных желаниях, а уж у них-то есть все возможности отужинать в лучших ресторанах мира. Кто же из медийных личностей не отказывает себе в углеводных перекусах?

Ким Кардашьян