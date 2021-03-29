Натали Портман и еще 9 звезд-вегетарианцев — и стоит ли отказываться от мяса

Вегетарианство равнозначно полному отказу от мяса. Причин выбора этой системы питания может быть несколько: религиозная принадлежность, этические или медицинские противопоказания, моральная сторона вопроса. Чаще всего принцип «Я не ем животных» отражает истинные мотивы вегетарианцев.

Польза от вегетарианства

У людей, придерживающихся вегетарианской диеты, реже наблюдается ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак легких и кишечника, алкоголизм, сахарным диабет и язва. Однако нужно учитывать и тот факт, что исключая мясо, большинство вегетарианцев более осознанно подходят к вопросу питания. Также это связано с тем, что растительные белки и ненасыщенные жиры лучше усваиваются организмом, чем животные. Пища животного происхождения повышает холестерин, который негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Вегетарианская диета также характеризуется низким содержанием калорий и стимуляцией моторики желудочно-кишечного тракта.

Вред от вегетарианства

Однако есть и вторая сторона медали — при полном отказе от продуктов животного происхождения вы теряете большую долю полезных веществ, витаминов и элементов, которые нужны вашему организму. Может наблюдаться дефицит железа, кальция, витаминов D и B12. Именно поэтому при выборе исключительно растительной пищи нужно грамотно составлять рацион, чтобы получать необходимые для полноценного функционирования организма питательные вещества.

Как избежать дефицита витаминов вегетарианцам