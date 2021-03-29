Натали Портман и еще 9 звезд-вегетарианцев — и стоит ли отказываться от мяса
Натали Портман
Актриса — вегетарианка с раннего детства. Натали было не больше 8 лет, когда отец, медик по образованию, взял ее с собой на профессиональную конференцию. Именно там будущая звезда лицезрела опыт на живом цыпленке. Это произвело на нее такое шокирующее впечатление, что она наотрез отказалась есть любое мясо. При этом Портман не призывает всех разделить ее философию — это личный выбор каждого человека.
Брэд Питт
Фото: globallook
Один из самых красивых мужчин мира уже многие годы — сторонник вегетарианства. Свой выбор он объясняет просто: растительная пища гораздо полезнее животной, она помогает быть бодрее, заставляет мозг лучше работать и в целом благотворно сказывается на качестве жизни. Однако Брэд все же не святой, он обожает пиццу и кофе и от них отказываться не готов, но это все же не мясо.
Джессика Честейн
Фото: globallook
Мать Джессики — гордая владелица вегетарианского ресторана, благодаря этому актриса и стала вегетарианкой. Произошло это еще в 2007 году, с тех пор звезда еще сильнее укрепилась в выбранном решении. По ее словам, вегетарианство для нее уже давно не просто система питания, а вклад в уменьшении количества жестокости в этом мире.
Оливия Уайлд
Фото: globallook
Харизматичная актриса уверяет, что именно строгое вегетарианство — один из ее главных бьюти-секретов. Она придерживается этой системы питания уже больше чем 1,5 десятилетия и ни разу не пожалела. Единственное отступление от правил, которое она себе позволяет, — небольшой кусочек сыра в особенно стрессовые периоды.
Дженнифер Лопес
Фото: globallook
По слухам, Дженнифер решилась на отказ от мяса после рождения детей. Ей хотелось привести себя в форму, да побыстрее. И вегетарианство отлично помогло ей сбросить вес. С тех пор знаменитость этой системе питания не изменяет.
Елена Темникова
Фото: Instagram lenatemnikovaofficial
Певица не раз признавалась, что просто обожает животных, потому просто не может заставить себя есть мясо из этических соображений.
Николай Дроздов
Фото: starface
Знаменитый телеведущий, а еще и доктор биологических наук, отказался от мяса и рыбы, когда начал заниматься йогой. Философия этой практики не диктует, но предполагает исключение пищи животного происхождения, и для Николая Николаевича этот переход стал естественным изменением образа жизни. Кстати, других вредных привычек за ним также не замечено.
Павел Дуров
Фото: Instagram durov
Дуров, конечно, личность одиозная: не так давно он опубликовал свои правила жизни, которые, с одной стороны, рассмешили, а с другой — вновь заставили о нем говорить. Однако в одном из них предприниматель призвал всех быть созидателями, а не разрушителями. Этот постулат, по его мнению, надо применять не только по отношению к миру, но и к собственному телу. По этой причине Дуров отказался от мяса, кофе, сигарет и других продуктов, которые могут подорвать его здоровье.
Валерия
Фото: starface
Валерия — одна из самых известных вегетарианок России, придерживается этой системы питания она уже многие годы. Первоначально ей пришлось отказаться от мяса из-за того, что его не ел ее бывший муж и отец ее детей. А потом певица втянулась. И даже скандальный развод не заставил ее вернуть пищу животного происхождения в свой рацион. Правда, рыбу и морепродукты Валерия ест.
Ёлка
Фото: starface
Исполнительница хита про «Прованс» уже несколько лет как отказалась от употребления мяса и любой вредной еды. Она уверена, что люди — уже давно не хищники, потому основу их рациона должна составлять пища растительного происхождения, а не животного.
Вегетарианство равнозначно полному отказу от мяса. Причин выбора этой системы питания может быть несколько: религиозная принадлежность, этические или медицинские противопоказания, моральная сторона вопроса. Чаще всего принцип «Я не ем животных» отражает истинные мотивы вегетарианцев.
Польза от вегетарианства
У людей, придерживающихся вегетарианской диеты, реже наблюдается ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак легких и кишечника, алкоголизм, сахарным диабет и язва. Однако нужно учитывать и тот факт, что исключая мясо, большинство вегетарианцев более осознанно подходят к вопросу питания. Также это связано с тем, что растительные белки и ненасыщенные жиры лучше усваиваются организмом, чем животные. Пища животного происхождения повышает холестерин, который негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Вегетарианская диета также характеризуется низким содержанием калорий и стимуляцией моторики желудочно-кишечного тракта.
Вред от вегетарианства
Однако есть и вторая сторона медали — при полном отказе от продуктов животного происхождения вы теряете большую долю полезных веществ, витаминов и элементов, которые нужны вашему организму. Может наблюдаться дефицит железа, кальция, витаминов D и B12. Именно поэтому при выборе исключительно растительной пищи нужно грамотно составлять рацион, чтобы получать необходимые для полноценного функционирования организма питательные вещества.
Как избежать дефицита витаминов вегетарианцам
Чем строже ваша диета, тем выше риск недополучить нужные витамины (в особенности — железо). Если ваши анализы крови указывают на их дефицит, необходимо срочно восполнять их запас. При нехватке витамина В12 добавляйте в свой рацион кукурузные хлопья, овощной бульон, растительное и подсолнечное масло, дрожжевые экстракты, соевое молоко. Если вы страдаете от дефицита железа, обратите внимание на тофу, сушенные грибы, шпинат и бобовые — эти продукты источники железа и клетчатки. Кальций стоит искать в свежевыжатых соках, сое, орехах, китайской капусте, бобовых и витаминизированном соевом молоке. Восполнить недостающие витамины и элементы можно также принимая витаминные комплексы, но исключительно после консультации с вашим врачом.
Однозначно сказать, пойдет ли вегетарианство вам на пользу или нет, нельзя — все очень индивидуально, поэтому мы разобрали его особенности, чтобы вы сделали вывод сами. Помните — если по каким-то причинам вы не допускаете употребление мяса и рыбы, вам необходимо соблюдать баланс макро- и микроэлементов, а также регулярно сдавать анализ крови, чтобы своевременно выявить все патологии. Подходите к своему выбору осознанно и наполняйте вашу жизнь только тем, что делает вас счастливее.
Фото: globallook, starface, gettyimages, instagram
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