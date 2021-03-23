Зачем тиктокеры рисуют себе синяки под глазами и как от них избавиться навсегда

Что делать в такой ситуации? Самое же сложное в плане косметологической коррекции – это грыжи и те самые мешки под глазами. Идеальный вариант решения проблемы – трансконъюктивальная блефаропластика. При наличии грыж данную операцию проводят уже с 20-25 лет. Но если пациент не готов рассматривать хирургию, мы можем предложить лимфодренажный массаж и микротоки – они очень хорошо устраняют застойную жидкость из грыжевого пакета, уменьшая этот мешок под глазом. Также пациентам проводится аппаратный лифтинг ультразвуком Ultherapy – он может воздействовать на этот жир, «усаживая» его. Такого же эффекта можно добиться при помощи радиочастотного лифтинга Thermage. А вот контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты при наличии грыж под глазами не всегда показана, т.к. наоборот, может усилить отечность.

Как избавиться от проблемы с помощью домашнего ухода

Всем, кого не удовлетворяет состояние области глаз – неважно, синяки ли это, мешки под глазами, морщины – помогает самомассаж! Наносим крем для век и распределяем по лимфодренажным линиям с «помпажем», т.е. надавливая на определенные точки, чтобы «сбросить» застойную лимфу, усилить кровообращение, устранить отечность и улучшить цвет кожи. Но в периорбитальной зоне несколько иначе располагаются лимфоузлы, и важно знать эти нюансы, чтобы не растянуть кожу, а наоборот, получить хороший эффект. Также рекомендуется использовать по утрам гидрогелевые патчи и дважды в в сутки кремы для области глаз – с витамином Е (токаферол) и лимфодренажными комплексами, а для более возрастной кожи подойдут средства с ретинолом.