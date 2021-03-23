Зачем тиктокеры рисуют себе синяки под глазами и как от них избавиться навсегда
Главная причина причудливой бьюти-тенденции кроется в том, что инфлюенсеры хотят «нормализовать» следы усталости. По словам родоначальницы флешмоба, 19-летней Сары Карстенс, ее поколение плохо и мало спит и рано встает, проводит много времени перед экраном гаджетов, потому нет ничего удивительного в том, что у них, несмотря на молодость, есть темные круги под глазами. С ними принято бороться, но блогер хочет показать, что в них нет ничего зазорного, потому, вместо того чтобы замаскировать их, знаменитость при помощи матового карандаша подчеркнула их. Идею Сары быстро подхватили и другие известные личности, но редакция Passion.ru решила разобраться в причинах возникновения проблемы и способах борьбы с ней, ведь состояние кожи вокруг глаз имеет огромное значение для эстетического восприятия всего лица и, конечно, синяки, мешки под глазами и отеки очень портят внешний вид.
Главные причины возникновения темных кругов под глазами и способы избавления от них
- Самая обидная причина – это врожденные изменения. Часто бывает так, что у пациентов достаточно выраженная или носослезная борозда, или выраженные отеки под глазами. Таким пациентам с детства говорят, что они выглядят усталыми или что у них заплаканный взгляд. Но это просто такая анатомия.
Что делать в такой ситуации? Улучшать качество кожи или уплотнять ее бесполезно в данном случае. Необходимо просто механически приподнять ткани кожи либо гелями на основе гиалуроновой кислоты, либо филлерами для заполнения носослезной борозды или сделать липофиллинг, который даст более стойкий эффект, и он будет иметь меньшую гидрофильность, т.е. ткани будут меньше притягивать воду.
Фото: globallook
- Что касается синяков, часто это визуальное впечатление возникает от отражения света. Иногда, у людей бывает достаточно глубокая зона орбиты, за счет этого свет не может красиво отражаться, и визуально область под глазами выглядит темной.
Что делать в такой ситуации? Поможет контурная пластика по заполнению носослезной борозды.
- Бывает, что у людей просвечиваются сосуды, которые также создают эффект синяка.
Что делать в такой ситуации? Здесь также поможет контурная пластика по заполнению носослезной борозды. Или можно улучшать тонус сосудистой стенки, чтобы цвет кожи был более «ровным» и ушла «синева».
- Синяки под глазами могут быть обусловлены усталостью, хроническим недосыпом и стрессами.
Что делать в такой ситуации? В таких случаях, как правило, после отдыха мы видим небольшое улучшение.
- Мешки под глазами (припухлости, отечность) могут быть связаны с внутренними патологиями, например, нарушениями мочевыделительной системы, работы почек, эндокринными заболеваниями. Как следствие, появляются стойкие отеки на лице – и непосредственно на верхних, и нижних веках.
Фото: freepik
- Еще одна причина, по которой возможно появление мешков под глазами – опять-таки анатомическая. Уже в молодом возрасте из-за особенностей расположения мышц и связок в области под глазами образуются так называемые «грыжевые мешочки». Они имеют тенденцию увеличиваться (например, когда поели на ночь соленого), потому что грыжи – это жир, а он накапливает воду. Таким образом, возникает застой лимфы и дополнительная отечность.
Что делать в такой ситуации? Самое же сложное в плане косметологической коррекции – это грыжи и те самые мешки под глазами. Идеальный вариант решения проблемы – трансконъюктивальная блефаропластика. При наличии грыж данную операцию проводят уже с 20-25 лет. Но если пациент не готов рассматривать хирургию, мы можем предложить лимфодренажный массаж и микротоки – они очень хорошо устраняют застойную жидкость из грыжевого пакета, уменьшая этот мешок под глазом. Также пациентам проводится аппаратный лифтинг ультразвуком Ultherapy – он может воздействовать на этот жир, «усаживая» его. Такого же эффекта можно добиться при помощи радиочастотного лифтинга Thermage. А вот контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты при наличии грыж под глазами не всегда показана, т.к. наоборот, может усилить отечность.
Как избавиться от проблемы с помощью домашнего ухода
Всем, кого не удовлетворяет состояние области глаз – неважно, синяки ли это, мешки под глазами, морщины – помогает самомассаж! Наносим крем для век и распределяем по лимфодренажным линиям с «помпажем», т.е. надавливая на определенные точки, чтобы «сбросить» застойную лимфу, усилить кровообращение, устранить отечность и улучшить цвет кожи. Но в периорбитальной зоне несколько иначе располагаются лимфоузлы, и важно знать эти нюансы, чтобы не растянуть кожу, а наоборот, получить хороший эффект. Также рекомендуется использовать по утрам гидрогелевые патчи и дважды в в сутки кремы для области глаз – с витамином Е (токаферол) и лимфодренажными комплексами, а для более возрастной кожи подойдут средства с ретинолом.
Фото: globallook, gettyimages, freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!