От микса яркого боди с джинсами до комбинезона в клетку виши: стильные образы для пикников
Фото: Instagram @hoskelsa
Джинсы + яркое боди
Фото: Архивы пресс-служб
Движение в пользу осознанного потребления сделало авоськи чуть ли не первым мастхэвом среди аксессуаров. Если вместительной сетчатой сумкой для шопинга вы еще не успели обзавестись, предлагаем обратить внимание на самую оптимистичную палитру, в авангарде которой оказался цвет апельсинового фреша. Вердикт тверд и нерушим: насыщенным краскам быть! Для вечеринок у бассейна вооружаемся ярким боди-хайлег, миксуем его с белоснежным денимом, добавляем пару плетеных сандалий и не забываем об аксессуарах. Здесь будут в тему крупные солнцезащитные очки в неожиданных тонах, стейтмент-серьги и та самая авоська, которая вместит не только необходимые мелочи, но и стратегический запас фруктов.
Комбинезон + плетеная шляпка
Фото: Архивы пресс-служб
Клетчатая скатерть — первая ассоциация с пикниками, которая мысленно переносит нас вместе с плетеной корзинкой в одну из французских провинций. Пока границы закрыты, предлагаем переместиться в зеленые городские парки, а заодно и продефилировать по их дорожкам в эффектном аутфите с комбинезоном в клетку виши цвета солнца. Поддерживаем парижский шик при помощи модных мюли на удобной танкетке, миниатюрной сумки и акцентной бижутерии, а от солнца предлагаем спрятаться под изящной плетеной шляпкой и вуалью из SPF.
Платье миди + вместительный шоппер
Фото: Архивы пресс-служб
Инвестиция в платье миди с флористическим принтом этим летом станет самой выгодной — и вот почему. Растительные мотивы с реалистичными цветами и тропическими лианами возглавили хит-парад трендов. Они демонстрируют отличную совместимость как с нейтральными, так и с насыщенными оттенками, когда те перекликаются с общей гаммой паттерна. Предлагаем пофантазировать на тему летних образов первых леди, вспомнить, как носят «цветочные» платья Кейт Миддлтон и испанская королева Летиция, а затем перейти к активным действиям. Сочетайте приталенные модели с плиссировкой с остромодными мюли на фигурном каблуке и обязательно обзаведитесь плетеным шоппером или тоутом из рафии — летом этот аксессуар незаменим.
Ранее мы рассказывали, какими приемами пользуются модницы размера «плюс». Как Instagram-блогеры и модели с пышными формами носят мини-юбки и самые опасные принты — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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