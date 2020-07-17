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От микса яркого боди с джинсами до комбинезона в клетку виши: стильные образы для пикников

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Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Посиделки на летних верандах, вечеринки в дачном саду и у бассейна были мечтой в свете последних событий, но теперь стали реальностью. Главные инструменты для поднятии настроения — дружная компания, солнечная погода и яркие аутфиты, которые однозначно надо выгулять этим летом. Запасаемся пестрыми принтами, сочными оттенками и акцентными аксессуарами — мы начинаем!

Джинсы + яркое боди

  1. Сандалии Elisabetta Franchi, 23 551 руб. 2. Авоська Tom Tailor Denim, 2 999 руб. 3. Серьги Sexy Fish Jewelry, 6 900 руб. 4. Очки Brevno, 10 000 руб. 5. Боди Guess x J Balvin, 4 290 руб. 6. Джинсы United Colors of Benetton, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Движение в пользу осознанного потребления сделало авоськи чуть ли не первым мастхэвом среди аксессуаров. Если вместительной сетчатой сумкой для шопинга вы еще не успели обзавестись, предлагаем обратить внимание на самую оптимистичную палитру, в авангарде которой оказался цвет апельсинового фреша. Вердикт тверд и нерушим: насыщенным краскам быть! Для вечеринок у бассейна вооружаемся ярким боди-хайлег, миксуем его с белоснежным денимом, добавляем пару плетеных сандалий и не забываем об аксессуарах. Здесь будут в тему крупные солнцезащитные очки в неожиданных тонах, стейтмент-серьги и та самая авоська, которая вместит не только необходимые мелочи, но и стратегический запас фруктов.

Комбинезон + плетеная шляпка

  1. Сумка Tom Tailor, 3 599 руб. 2. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 12 240 руб. 3. Шляпа Alla Pugachova, цена по запросу. 4. Комбинезон Woolrich, цена по запросу. 5. Мюли Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Клетчатая скатерть — первая ассоциация с пикниками, которая мысленно переносит нас вместе с плетеной корзинкой в одну из французских провинций. Пока границы закрыты, предлагаем переместиться в зеленые городские парки, а заодно и продефилировать по их дорожкам в эффектном аутфите с комбинезоном в клетку виши цвета солнца. Поддерживаем парижский шик при помощи модных мюли на удобной танкетке, миниатюрной сумки и акцентной бижутерии, а от солнца предлагаем спрятаться под изящной плетеной шляпкой и вуалью из SPF.

Платье миди + вместительный шоппер

  1. Сабо Ekonika, 8 990 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, 5 721 руб. 3. Платье Guess, 11 990 руб. 4. Шляпа Gloria Jeans, 599 руб. 5. Сумка Elisabetta Franchi, 18 883 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Инвестиция в платье миди с флористическим принтом этим летом станет самой выгодной — и вот почему. Растительные мотивы с реалистичными цветами и тропическими лианами возглавили хит-парад трендов. Они демонстрируют отличную совместимость как с нейтральными, так и с насыщенными оттенками, когда те перекликаются с общей гаммой паттерна. Предлагаем пофантазировать на тему летних образов первых леди, вспомнить, как носят «цветочные» платья Кейт Миддлтон и испанская королева Летиция, а затем перейти к активным действиям. Сочетайте приталенные модели с плиссировкой с остромодными мюли на фигурном каблуке и обязательно обзаведитесь плетеным шоппером или тоутом из рафии — летом этот аксессуар незаменим.

Ранее мы рассказывали, какими приемами пользуются модницы размера «плюс». Как Instagram-блогеры и модели с пышными формами носят мини-юбки и самые опасные принты — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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