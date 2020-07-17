От микса яркого боди с джинсами до комбинезона в клетку виши: стильные образы для пикников

Инвестиция в платье миди с флористическим принтом этим летом станет самой выгодной — и вот почему. Растительные мотивы с реалистичными цветами и тропическими лианами возглавили хит-парад трендов. Они демонстрируют отличную совместимость как с нейтральными, так и с насыщенными оттенками, когда те перекликаются с общей гаммой паттерна. Предлагаем пофантазировать на тему летних образов первых леди, вспомнить, как носят «цветочные» платья Кейт Миддлтон и испанская королева Летиция, а затем перейти к активным действиям. Сочетайте приталенные модели с плиссировкой с остромодными мюли на фигурном каблуке и обязательно обзаведитесь плетеным шоппером или тоутом из рафии — летом этот аксессуар незаменим.

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