Как правильно использовать солнцезащитное средство, чтобы действительно защитить кожу

Не стоит забывать и о том, что солнцезащитный крем следует обновлять каждые 2 часа, и чаще, если вы купаетесь. Что же касается количества наносимого средства, оно должно составлять 2 чайные ложки на лицо, руки и шею, и еще 2 столовые ложки должны уйти на все тело. Доктор Мартин Ленс, специалист по раку кожи, заявляет, что пользоваться косметикой с SPF необходимо ежедневно, даже если день пасмурный или облачный. «Нет такого понятия, как здоровый загар. Загар – это всегда результат реакции на ультрафиолетовое излучение, а оно не исчезает из-за облаков», – пояснил он. Выбирать степень защиты стоит, исходя из вашего типа кожи. Если вы используете средство, но все равно обгораете, значит, вы выбрали слишком низкий фактор. По данным Фонда по борьбе с раком кожи, если вашей незащищенной коже требуется 20 минут, чтобы покраснеть, то использование солнцезащитного средства с SPF15 теоретически увеличивает это время в 15 раз – до 5 часов. Однако золотым стандартом защиты в периоды сильной солнечной активности считается SPF30, правда обладателям белоснежной кожи стоит обратить свое внимание на фактор защиты 50.

Еще одной важной деталью, на которую обычно не обращают внимание, является срок годности солнцезащитных средств. Не всегда удается за лето или отпуск израсходовать флакон целиком, но велика вероятность, что за прошедший год его срок эксплуатации уже истек и крем пора выкинуть. Как правило, срок годности открытого солнцезащитного крема составляет не более 12 месяцев, после этого химические фильтры, находящиеся в его составе, начнут разрушаться, из-за чего они перестанут защищать от ультрафиолета и вы получите либо ожог, либо неприятное раздражение и зуд.

Фото: depositphotos

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