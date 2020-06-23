Как правильно использовать солнцезащитное средство, чтобы действительно защитить кожу
Как же правильно использовать средства с SPF, чтобы они действительно работали, какое количество стоит наносить, какой фактор защиты лучше выбрать и в конце концов каков срок годности этого продукта? На все эти вопросы стоит знать ответ, чтобы избежать рака кожи, гиперпигментации и других проблем.
Как передает онлайн-портал The Sun, согласно сайту национальной системы здравоохранения Великобритании, наносить солнцезащитное средство стоит «широко и часто» и на «все открытые участки кожи перед выходом на улицу». Медицинские эксперты и врачи-косметологи, в свою очередь, рекомендуют делать это за полчаса до выхода из дома, а затем еще раз – непосредственно перед выходом. Такой способ дает время продукту с SPF впитаться и обеспечить максимально надежную защиту.
Не стоит забывать и о том, что солнцезащитный крем следует обновлять каждые 2 часа, и чаще, если вы купаетесь. Что же касается количества наносимого средства, оно должно составлять 2 чайные ложки на лицо, руки и шею, и еще 2 столовые ложки должны уйти на все тело. Доктор Мартин Ленс, специалист по раку кожи, заявляет, что пользоваться косметикой с SPF необходимо ежедневно, даже если день пасмурный или облачный. «Нет такого понятия, как здоровый загар. Загар – это всегда результат реакции на ультрафиолетовое излучение, а оно не исчезает из-за облаков», – пояснил он. Выбирать степень защиты стоит, исходя из вашего типа кожи. Если вы используете средство, но все равно обгораете, значит, вы выбрали слишком низкий фактор. По данным Фонда по борьбе с раком кожи, если вашей незащищенной коже требуется 20 минут, чтобы покраснеть, то использование солнцезащитного средства с SPF15 теоретически увеличивает это время в 15 раз – до 5 часов. Однако золотым стандартом защиты в периоды сильной солнечной активности считается SPF30, правда обладателям белоснежной кожи стоит обратить свое внимание на фактор защиты 50.
Еще одной важной деталью, на которую обычно не обращают внимание, является срок годности солнцезащитных средств. Не всегда удается за лето или отпуск израсходовать флакон целиком, но велика вероятность, что за прошедший год его срок эксплуатации уже истек и крем пора выкинуть. Как правило, срок годности открытого солнцезащитного крема составляет не более 12 месяцев, после этого химические фильтры, находящиеся в его составе, начнут разрушаться, из-за чего они перестанут защищать от ультрафиолета и вы получите либо ожог, либо неприятное раздражение и зуд.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!