«Хищные» принты, экстремально короткие юбки и другие приемы модниц с пышными формами, которые пригодятся и вам

Классика casual-жанра — деним, без которого невозможна ни одна летняя капсула. Модницы используют гиперобъем, добавляя к летящим юбкам и топам джинсовки oversize, носят рваные шорты высокой посадки и постоянно признаются в любви прямым укороченным джинсам а-ля винтаж. Тему скинни-джинсов также не оставили закрытой: девушки сочетают их с головокружительными шпильками, облегающими топами и остромодными микросумками.

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