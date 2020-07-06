«Хищные» принты, экстремально короткие юбки и другие приемы модниц с пышными формами, которые пригодятся и вам
Фото: Instagram @laurennicolefk
Сочные оттенки и неон
Фото: Instagram @ashleygraham
Уже второй год неоновые оттенки не сдают позиции — прощаются, но не уходят. Уверены, этому тренду еще есть что сказать, ведь главные модницы Instagram от него без ума, независимо от комплекции. Известная plus-size-красотка Эшли Грэм показала на практике, как составить неоновый монолук вокруг облегающего мини-платья, а блогер Алекс Майкл Мэй находит свое применение самым насыщенным цветам спектра в летних образах. В авангарде тенденций лета — цвет сицилийского лимона, сочной газонной травы и ультраяркий рыжий, напоминающий спецовку рабочих.
«Хищные» принты
Фото: Instagram @gabifresh
Обладательницы пышных форм в один голос выносят вердикт «хищным» мотивам, и он однозначен — носить. Модные блогеры Габи Грег и Рошель Джонсон делают ставку на леопардовый принт, выбирая форму для фитнеса (и да, это супероблегающие легинсы и короткий топ), другие же фэшиониста предлагают добавлять анималистические детали локально — в виде юбки-миди к базовой футболке или эффектного кроп-топа к джинсам. Берем на вооружение змеиные и леопардовые паттерны, собираясь к морю — слитный купальник в духе спортшик сразу заиграет по-новому.
Длина мини
Фото: Instagram @tessholliday
Есть формы — надо их показывать! Инфлюенсеры доказывают, что никаких ограничений по длине юбки не существует. Разрывать шаблоны берется plus-size-модель Тесс Холлидей, чей вес достиг отметки 155 килограммов. Девушка смело щеголяет в миниатюрных юбках с отвлекающим маневром в виде контрастного принта, и добавляет к ним обувь на каблуке. Блогер Габи Грег миксует легкую короткую юбку на запах с кроп-топом и мюлями, а Рэйэнн Лангас выбирает миловидные платья в духе baby doll и рифмует их с текстильными кедами.
Деним
Фото: Instagram @gabifresh
Классика casual-жанра — деним, без которого невозможна ни одна летняя капсула. Модницы используют гиперобъем, добавляя к летящим юбкам и топам джинсовки oversize, носят рваные шорты высокой посадки и постоянно признаются в любви прямым укороченным джинсам а-ля винтаж. Тему скинни-джинсов также не оставили закрытой: девушки сочетают их с головокружительными шпильками, облегающими топами и остромодными микросумками.
Ранее мы рассказывали, где найти идеальную одежду на лето для женщин с формами — подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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