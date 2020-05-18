От жакетов Жаклин Кеннеди до эффектных платьев королевы Летиции: как составить гардероб в стиле первых леди
Фото: Globallook
Классический тренч
Фото: Архивы пресс-служб
Для теплой весны и летней прохлады — идеальный выбор. Какую вариацию на тему классического тренча вы бы не выбрали — она всегда будет стопроцентным попаданием в цель. Идеи образов рекомендуем подсмотреть у Мелании Трамп: первая леди США мастерски составляет монохромные образы вокруг палитры бежевого и смело миксует виниловые тренчи с дерзкими ботфортами.
Безупречный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Удлиненный блейзер способен на многое. В частности, изменить до неузнаваемости даже самый простой casual-образ с джинсами и футболкой. Идеальную модель вы узнаете сразу: прямой крой, свободный силуэт, длина до середины бедра. Если «тот самы» базовый блейзер уже нашел место в вашем гардеробе, советуем сфокусироваться на цвете. Конфетный розовый, синий электрик и небесно-голубой — в топе фаворитов сезона.
Платье-миди
Фото: Архивы пресс-служб
Приталенное платье-миди — важная деталь в модном арсенале будущего лета и частый герой официальных приемов. Испанская королева Летиция и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон постоянно доказывают верность цветочным принтам, выбирая легкие шифоновые платья и сочетая их с классическими лодочками. Высокие шпильки можно смело заменить остромодными мюлями на каблуке комфортной высоты или лаконичными белыми кедами.
Элегантная обувь
Фото: Архивы пресс-служб
Быть монаршей особой порой непросто — чаще всего приходится ходить в обуви на каблуках. Дресс-код первых леди США не так консервативен — даже у Жаклин Кеннеди всегда была на вооружении пара эффектных балеток или однотонных лодочек на kitten heel. В числе любительниц экспериментов — Мелания Трамп и королева Летиция, которые мастерски дефилируют в дерзких ботфортах на запредельно высоких шпильках.
Миниатюрная сумка
Фото: Архивы пресс-служб
Клатч в руках спасает королевских особ от многочисленных рукопожатий, и это правило прописано в протоколе. Во время одного из официальных визитов Меган Маркл ослушалась этого правила и надела сумку кросс-боди, что стало темой для бурных обсуждений и обвинений герцогини в нарушении дресс-кода. Сумки миниатюрных размеров в этом сезоне снова составили мощную конкуренцию шопперам и, как минимум, одна должна оказаться в вашем наборе аксессуаров.
Королевский стиль не всегда безупречен и тому свидетельство — многочисленные модные конфузы монарших особ. Об «улетевшей» юбке Кейт Миддлтон, чулках принцессы Беатрис и других неловких ситуациях, которые заставляли звезд краснеть, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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