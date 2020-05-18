От жакетов Жаклин Кеннеди до эффектных платьев королевы Летиции: как составить гардероб в стиле первых леди

Клатч в руках спасает королевских особ от многочисленных рукопожатий, и это правило прописано в протоколе. Во время одного из официальных визитов Меган Маркл ослушалась этого правила и надела сумку кросс-боди, что стало темой для бурных обсуждений и обвинений герцогини в нарушении дресс-кода. Сумки миниатюрных размеров в этом сезоне снова составили мощную конкуренцию шопперам и, как минимум, одна должна оказаться в вашем наборе аксессуаров.

Королевский стиль не всегда безупречен и тому свидетельство — многочисленные модные конфузы монарших особ. Об «улетевшей» юбке Кейт Миддлтон, чулках принцессы Беатрис и других неловких ситуациях, которые заставляли звезд краснеть, читайте на Passion.ru.