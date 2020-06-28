Кейт Миддлтон покорила сердца поклонников, показавшись на публике в недорогом платье

Внимание общественности было приковано не только к добродетели герцогини, но и к ее наряду. Кейт появилась на встрече в ярком летнем платье-миди с цветочным принтом. Поклонники Миддлтон быстро выяснили, что это за бренд. Оказалось, герцогиня Кембриджская потратила на свой наряд не такие уж и большие для королевской особы деньги - всего £180 (Около 15 тыс. рублей — прим.ред.).

Совсем не удивительно, что платье моментально было раскуплено. Кейт для многих является модной иконой, и люди по всему миру стремятся повторить стиль знаменитой герцогини. Теперь те, кто не успел обзавестись оригиналом, ищут похожие модели в других магазинах.

Кейт Миддлтон - жена британского принца Уильяма. Девочка родилась в обычной семье: мама работала стюардессой, папа - пилотом. Кейт - старший ребенок в семье. У нее также есть брат и сестра. С принцем будущая герцогиня Кембриджская познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. С 2005 года таблоиды стали писать о ней именно как о девушке наследника. В 2007 году стали ходить слухи о размолвке, но паре удалось преодолеть все трудности. В 2011 году состоялась свадьба Уильяма и Кейт. У супругов трое детей: сыновья Джордж и Луи, а также дочь Шарлотта.