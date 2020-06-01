Акцентные моносерьги, красочные твилли и не только: самые актуальные аксессуары для летних образов

Увлечение дизайнеров цветотерапией в этом сезоне не обошло и солнцезащитные очки, которые намерены поставить яркую точку в летних образах. Гамма разнообразна: от сдержанного терракотового до цвета свежей зелени. Формы и варианты сочетаний подглядываем у Loewe, Fendi, Stella McCartney и Givenchy.

Разбираем детально: сумки каких форм и размеров добавить в летний wish-лист. Подробный гид о главных моделях жаркого сезона уже на Passion.ru.