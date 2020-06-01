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Акцентные моносерьги, красочные твилли и не только: самые актуальные аксессуары для летних образов

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Proenza Schouler

Фото: Vogue.com

В этом сезоне дизайнеры советуют вооружиться яркими аксессуарами от и до. В модный арсенал лета 2020 триумфально возвращаются широкополые шляпы в стиле средиземноморского шика от Jacquemus, эффектные шелковые платки в духе тех, что носила Грейс Келли, а яркая акцентная бижутерия передает «привет» из шестидесятых. Какие детали претендуют на место в вашем образе? Расскажет новый гид от Passion.ru!

Крупные серьги

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We dream in colour (poisondrop.ru), 9 810 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Statement earrings («серьги-заявления» — прим. ред.) достигли своего размаха еще в 1960-х. Вспоминаем образы икон стиля эпохи — Твигги, Эди Седжвик (муза отца поп-арта Энди Уорхола), которые постоянно дополняли ими образы с броским макияжем и короткими мальчишескими стрижками. В этом сезоне их активно цитировали дома Моды во главе со Stella McCartney, Prabal Gurung, Giorgio Armani. Миучча Прада переосмыслила прошлогодний тренд на украшения с ракушками и придала ему новое звучание, представив комплекты украшений из крупных раковин моллюсков.

Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе»

Фото: Globallook

Крупные, порой даже гигантские серьги надежно обосновались в топе трендов этого лета. Длинные шандельеры, каффы с брутальными цепями, вариации на тему неона в пластике и модели, декорированные большими барочными жемчужинами активно заявляют свои права на статус остромодных.

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Prabal Gurung

Фото: Vogue.com

Переходя от теории к практике, советуем обратить внимание на идеи с подиума, которые точно понравятся тем, кто легко может потерять одну серьгу из комплекта. Смело носите моносерьги (аксессуар на одно ухо), как модели Prabal Gurung, Oscar de la Renta и Saint Laurent.

Массивные цепи

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Philippe Audibert (poisondrop.ru), 7 575 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брутальные цепи буквально захватили сердца дизайнеров и главных it-girls. Массивные колье, серьги до плеч, браслеты — любая вариация на тему переплетенных звеньев будет актуальна. Этот тренд по-хозяйски обосновался в весенне-летних коллекциях Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Stella McCartney.

Рози Хантингтон-Уайтли

Аксессуары отлично впишутся в образы любого формата. Миксуйте их и с маленьким черным платьем, и с денимом, и с блейзерами, и с декольтированными топами, как это делает модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Яркие платки

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Alena Akhmadullina, 14 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Красочные шейные платки по мотивам живописи и принтованные твилли (тонкие платки) на этот раз демонстрируют безупречную совместимость как с элегантными образами, так и в casual-формате. За вдохновением — к архивным образам Грейс Келли. Легендарная княгиня Монако знала множество разных способов, как их носить. Кстати, знаменитый флористический принт Gucci был изначально создан модным Домом для шелкового платка по заказу Келли.

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Proenza Schouler

Фото: Vogue.com

Платки в этом сезоне можно традиционно завязывать на шее, можно декорировать ими ручки сумок, а можно воспользоваться идеей от Proenza Schouler и дополнить ими прическу с хвостом — длина волос не имеет значения.

Плетеные шляпы

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8 by Yoox, 3 680 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Независимо от того, когда начнется купальный сезон, широкополые шляпы есть и будут абсолютным мастхэвом жаркого сезона. В них можно смело и стильно нежиться и на берегу моря, и у бассейна, и на пикнике за городом, и на летней веранде ресторана.

Jacquemus

Вспоминаем плетеные шляпы с гипертрофированными полями из коллекций Jacquemus, которые захватили Instagram-профили главных модниц мира: от Беллы Хадид до Кайли Дженнер.

Очки с цветными линзами

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Alena Akhmadullina, 4 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Увлечение дизайнеров цветотерапией в этом сезоне не обошло и солнцезащитные очки, которые намерены поставить яркую точку в летних образах. Гамма разнообразна: от сдержанного терракотового до цвета свежей зелени. Формы и варианты сочетаний подглядываем у Loewe, Fendi, Stella McCartney и Givenchy.

Разбираем детально: сумки каких форм и размеров добавить в летний wish-лист. Подробный гид о главных моделях жаркого сезона уже на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, Globallook, Instagram, архивы пресс-служб

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