Акцентные моносерьги, красочные твилли и не только: самые актуальные аксессуары для летних образов
Фото: Vogue.com
Крупные серьги
Фото: Архивы пресс-служб
Statement earrings («серьги-заявления» — прим. ред.) достигли своего размаха еще в 1960-х. Вспоминаем образы икон стиля эпохи — Твигги, Эди Седжвик (муза отца поп-арта Энди Уорхола), которые постоянно дополняли ими образы с броским макияжем и короткими мальчишескими стрижками. В этом сезоне их активно цитировали дома Моды во главе со Stella McCartney, Prabal Gurung, Giorgio Armani. Миучча Прада переосмыслила прошлогодний тренд на украшения с ракушками и придала ему новое звучание, представив комплекты украшений из крупных раковин моллюсков.
Фото: Globallook
Крупные, порой даже гигантские серьги надежно обосновались в топе трендов этого лета. Длинные шандельеры, каффы с брутальными цепями, вариации на тему неона в пластике и модели, декорированные большими барочными жемчужинами активно заявляют свои права на статус остромодных.
Фото: Vogue.com
Переходя от теории к практике, советуем обратить внимание на идеи с подиума, которые точно понравятся тем, кто легко может потерять одну серьгу из комплекта. Смело носите моносерьги (аксессуар на одно ухо), как модели Prabal Gurung, Oscar de la Renta и Saint Laurent.
Массивные цепи
Фото: Архивы пресс-служб
Брутальные цепи буквально захватили сердца дизайнеров и главных it-girls. Массивные колье, серьги до плеч, браслеты — любая вариация на тему переплетенных звеньев будет актуальна. Этот тренд по-хозяйски обосновался в весенне-летних коллекциях Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Stella McCartney.
Аксессуары отлично впишутся в образы любого формата. Миксуйте их и с маленьким черным платьем, и с денимом, и с блейзерами, и с декольтированными топами, как это делает модель Рози Хантингтон-Уайтли.
Яркие платки
Фото: Архивы пресс-служб
Красочные шейные платки по мотивам живописи и принтованные твилли (тонкие платки) на этот раз демонстрируют безупречную совместимость как с элегантными образами, так и в casual-формате. За вдохновением — к архивным образам Грейс Келли. Легендарная княгиня Монако знала множество разных способов, как их носить. Кстати, знаменитый флористический принт Gucci был изначально создан модным Домом для шелкового платка по заказу Келли.
Фото: Vogue.com
Платки в этом сезоне можно традиционно завязывать на шее, можно декорировать ими ручки сумок, а можно воспользоваться идеей от Proenza Schouler и дополнить ими прическу с хвостом — длина волос не имеет значения.
Плетеные шляпы
Фото: Архивы пресс-служб
Независимо от того, когда начнется купальный сезон, широкополые шляпы есть и будут абсолютным мастхэвом жаркого сезона. В них можно смело и стильно нежиться и на берегу моря, и у бассейна, и на пикнике за городом, и на летней веранде ресторана.
Вспоминаем плетеные шляпы с гипертрофированными полями из коллекций Jacquemus, которые захватили Instagram-профили главных модниц мира: от Беллы Хадид до Кайли Дженнер.
Очки с цветными линзами
Фото: Архивы пресс-служб
Увлечение дизайнеров цветотерапией в этом сезоне не обошло и солнцезащитные очки, которые намерены поставить яркую точку в летних образах. Гамма разнообразна: от сдержанного терракотового до цвета свежей зелени. Формы и варианты сочетаний подглядываем у Loewe, Fendi, Stella McCartney и Givenchy.
Разбираем детально: сумки каких форм и размеров добавить в летний wish-лист. Подробный гид о главных моделях жаркого сезона уже на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, Globallook, Instagram, архивы пресс-служб
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