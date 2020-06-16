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Королева Летиция вышла в свет в пасторальном платье с цветочным принтом

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Королева Летиция в элегантном платье-миди блеснула на официальном визите

Фото: Globallook

Элегантные платья с флористическими мотивами — визитная карточка Летиции Ортис. 47-летняя королева Испании выбрала акцентный цветочный паттерн и для недавнего официального визита в Национальный музей естественных наук в Мадриде.

Королева Летиция вышла в свет в эффектном платье-миди в пасторальном стиле, совмещающем в себе деревенские мотивы, романтику и женственность. Наряд отличает королевская сдержанность: никаких декоративных излишеств и нескромных декольте. Вырез горловины украшают несколько мягких драпировок, слегка объемные рукава завершают манжеты с рядами миниатюрных обтяжных пуговиц, а фасон с акцентом на талии подчеркивает лаконичный кожаный пояс теплого песочного оттенка, перекликающийся с общей гаммой образа. В фокусе оказался принт: растительные мотивы, соединенные с восточным стилем. Дополнили образ туфли-слингбэки на шпильке сдержанного телесного цвета. Перекликается с нарядом Летиции и костюм супруга, Филиппа VI. Пасторальный стиль образа поддерживает галстук испанского короля, усыпанный разноцветными крошечными цветами.

Ранее мы рассказывали, какие детали гардеробов первых леди и монарших особ стоит взять на заметку для составления идеальной многофункциональной капсулы. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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