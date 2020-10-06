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От безупречных жакетов до микросумок: гид по стилю королевы Рании

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Королева Рания

Фото: Globallook

Мало кто верит, что королеве Иордании недавно стукнуло 50 лет: королева Рания Аль-Абдулла выглядит потрясающе. Икона стиля развеивает стереотипы и диктует моду, доказывая, что сдержанные образы могут быть соблазнительными. В отличие от испанской коллеги королевы Летиции Рания предпочитает дефилировать в «больших» брендах — Giorgio Armani, Alexander McQueen, Christian Dior. При этом восточная красавица не носит чадру и смело подчеркивает фигуру силуэтными нарядами. Рассказываем о модных лайфхаках Рании, которе стоит взять на карандаш!

Блейзер + базовая водолазка

Королева Максима (слева) и королева Рания (справа)

Фото: Globallook

На встречу с королевой Максимой Рания отправилась, вооружившись палитрой спокойных дымчато-серых оттенков. Ее Величество поддержала дресс-код и блеснула во время монаршего рандеву в платье родственной гаммы. Наша же героиня представила вариацию на тему power dressing и наглядно показала, как обыграть базовые детали. На ней — комплект из водолазки и приталенного жакета, оттенки которых демонстрируют стопроцентное попадание. Пару дополнили классичсекие брюки цвета мела, замшевые лодочки на шпильках и элегантная сумка.

  1. Лодочки Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Блейзер Mango, 8 999 руб. 3. Джемпер «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу. 4. Брюки P.A.R.O.S.H., 16 961 руб. 5. Сумка Topshop (yoox.com), 3 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Предлагаем немного отойти от королевской сдержанности и поэкспериментировать с клетчатым принтом. «Гусиный шаг», виши и принц Уэльский в отличных отношениях с офисной палитрой цветов, поэтому отлично разбавят и дополнят аутфит с лаконичным джемпером или однотонной водолазкой. А вот брюки-клеш настоятельно рекомендуем сохранить — они способны сделать ноги бесконечными (особенно в союзе с обувью на каблуке). Пускай белый цвет и не так практичен для осени, но в этом образе легко найти применение джинсам а-ля винтаж из светлого денима.

Платье-рубашка

Королева Рания

Фото: Globallook

Без платья-рубашки снова никуда, и королевский look для фестиваля воздушных шаров — тому подтверждение. Рании снова не равных в переходе на светлую сторону: белый в любых его градациях — определенно ее сильная сторона. Ее величество выбрала наряд с асимметричным низом, эффектной сборкой на талии и «плечистым» силуэтом в духе восьмидесятых. А к нему — пару лодочек с цветным принтом и миниатюрную сумку.

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 15 990 руб. 2. Серьги Tous, 10 600 руб. 3. Платье H&M, 3 499 руб. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Сумка Fetiche, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Чтобы вписать платье-рубашку из поплина или плотного хлопка в осенний гардероб стоит поработать с текстурами. Поверх можно накинуть объемный блейзер из фактурного материала, добавить пару остромодных ботильонов на изящном каблуке kitten heel. Модной альтернативой, которая подойдет под любую обувь на холодный сезон, будь то берцы на тракторной подошве или казаки, станет платье-рубашка из кожи. Рифмуйте с мягким кашемировым пальто и получайте в меру дерзкий и эффектный аутфит.

Байкерская куртка + классические брюки

Королева Рания

Фото: Globallook

В образах королевы Рании — не только головкружительные шпильки и безупречно скроенные костюмы от известных модных Домов. Расслабленный аутфит, который объединил элементы классики, casual и вестерна, монаршая особа показала, собираясь на одну из выставок в Аммане. Ее величество вышла в свет в классических брюках посадки middle, блузки с принтом и брутальной кожаной куртки oversize. Настроение look’a в духе подружки байкера поддержали грубые ботинки на невысоких каблуках и сумка кросс-боди.

  1. Сумка 12 Storeez, 14 980 руб. 2. Рубашка Uniqlo, 1 999 руб. 3. Куртка Mango, 6 499 руб. 4. Брюки Faberlic, цена по запросу. 5. Казаки Portal x 2mood, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Для прогулок по дорожкам из опавшей листвы и свиданий за чашечкой кофе идеально подойдет образ с остромодной из плотной кожи (или ее альтернатив). Акцентируем внимание на объемных силуэтах, грубой фурнитуре или заметных конструктивных элементах. Добавляем гранжевые ноты с помощью фланелевой рубашки в карамельную клетку и казаков цвета капучино, которые уверенными шагами вновь пробираются к спискам модных хитов. Дело остается за малым — парой идеальных брюк по фигуре (которые можно заменить на прямые укороченные джинсы и даже треники.

Ранее мы рассказывали об образах Кейт Миддлтон, которые легко можно повторить для прогулок, офиса, барбекю на природе и светских выходов. Подробнее о приемах герцогини Кембриджской читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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