От безупречных жакетов до микросумок: гид по стилю королевы Рании

Для прогулок по дорожкам из опавшей листвы и свиданий за чашечкой кофе идеально подойдет образ с остромодной из плотной кожи (или ее альтернатив). Акцентируем внимание на объемных силуэтах, грубой фурнитуре или заметных конструктивных элементах. Добавляем гранжевые ноты с помощью фланелевой рубашки в карамельную клетку и казаков цвета капучино, которые уверенными шагами вновь пробираются к спискам модных хитов. Дело остается за малым — парой идеальных брюк по фигуре (которые можно заменить на прямые укороченные джинсы и даже треники.

Ранее мы рассказывали об образах Кейт Миддлтон, которые легко можно повторить для прогулок, офиса, барбекю на природе и светских выходов. Подробнее о приемах герцогини Кембриджской читайте на Passion.ru.