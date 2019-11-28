На прогулку — джинсы-скинни, в офис — брюки цвета бордо: 3 стильных образа Кейт Миддлтон на все случаи жизни

Повторить аутфит герцогини просто, если ваш функциональный гардероб собран правильно. Строим образ вокруг брюк цвета бордо, дополняя их лаконичным джемпером молочно-белого цвета, приталенным блейзером в клетку и ботильонами на каблуке комфортной для вас высоты. Пара украшений не будет лишними, но помните — днем герцогиня не носит дорогие бриллиантовые серьги и колье.

Кейт Миддлтон является поклонницей масс-маркет-брендов, и умело вписывает их в свои наряды для важных публичных мероприятий — подробнее о стиле герцогини читайте на Passion.ru.