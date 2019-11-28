passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

На прогулку — джинсы-скинни, в офис — брюки цвета бордо: 3 стильных образа Кейт Миддлтон на все случаи жизни

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон знает толк в истинном королевском стиле. И действительно, герцогиню Кембриджскую редко можно уличить в нарушении протокола — традиции она соблюдает даже в выборе детских нарядов. Passion.ru проследил за повседневными выходами монаршей особы и составил топ модных идей, которые вам стоит взять на заметку!

На прогулку — скинни-джинсы и грубые сапоги

Фото: Globallook

Один из самых непривычных образов Кейт Миддлтон — ее выход в total look цвета хаки. Образ в духе городской наездницы с грубыми сапогами и строгой палитрой милитари смотрится на герцогине не хуже, чем приталенные платья цвета лаванды и классические лодочки на шпильке.

  1. Сапоги Alla Pugachova, 11 990 руб. 2. Джемпер H&M, 1 899 руб. 3. Парка Uniqlo, цена по запросу. 4. Джинсы Acne Studios/Yoox, 5 400 руб. 5. Шапка Trussardi Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Хаки, тауповый, цвет мокрого асфальта — соединяясь в единый монолук, эти оттенки не выглядят скучно. Ваше тайное оружие — сочетание высоких кожаных сапог и скинни-джинсов, подчеркивающих формы. Утеплиться поможет базовый джемпер и парка, поддерживающая основную гамму образа.

На деловой ужин — приталенное платье + высокий каблук

Фото: GettyImages

Прием, который герцогиня Кембриджская часто использует в своих образах, — приталенные платья идеальной длины — до середины колен или чуть ниже. Минимум деталей, но максимум цвета — урок Миддлтон разбираем на примере морского синего в сочетании с классическим черным.

  1. Сапоги Casadei, цена по запросу. 2. Платье Akhmadullina Dreams, 9 999 руб. 3. Серьги «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 4. Сумка Furla/Yoox, 26 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Выглядеть на любом званом приеме по-королевски поможет приталенное платье-миди с минимумом деталей. Открытые лодочки оставляем на весну, меняя их на элегантные сапоги на высоком каблуке. В пару к ним — эффектную сумку или клатч с тиснением «под питона», но главное — повышенное внимание к деталям. Роскошь в виде пары серег или браслета не помешает.

В офис — клетчатый блейзер + брюки ягодных оттенков

Фото: Eastnews

Образы для важных встреч не должны вращаться вокруг офисной гаммы. Взяв на вооружение несколько базовых цветов, Кейт гармонично разбавила их насыщенным ягодным оттенком и при этом не вышла за рамки делового стиля.

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 9 290 руб. 2. Джемпер Laroom, 9 990 руб. 3. Серьги Tous, 7 200 руб. 4. Брюки Guess Jeans, 7 990 руб. 5. Блейзер Natalia Egorova, 20 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Повторить аутфит герцогини просто, если ваш функциональный гардероб собран правильно. Строим образ вокруг брюк цвета бордо, дополняя их лаконичным джемпером молочно-белого цвета, приталенным блейзером в клетку и ботильонами на каблуке комфортной для вас высоты. Пара украшений не будет лишними, но помните — днем герцогиня не носит дорогие бриллиантовые серьги и колье.

Кейт Миддлтон является поклонницей масс-маркет-брендов, и умело вписывает их в свои наряды для важных публичных мероприятий — подробнее о стиле герцогини читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, GettyImages, Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!