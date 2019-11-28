На прогулку — джинсы-скинни, в офис — брюки цвета бордо: 3 стильных образа Кейт Миддлтон на все случаи жизни
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Фото: Globallook
На прогулку — скинни-джинсы и грубые сапоги
Фото: Globallook
Один из самых непривычных образов Кейт Миддлтон — ее выход в total look цвета хаки. Образ в духе городской наездницы с грубыми сапогами и строгой палитрой милитари смотрится на герцогине не хуже, чем приталенные платья цвета лаванды и классические лодочки на шпильке.
Фото: Архивы пресс-служб
Хаки, тауповый, цвет мокрого асфальта — соединяясь в единый монолук, эти оттенки не выглядят скучно. Ваше тайное оружие — сочетание высоких кожаных сапог и скинни-джинсов, подчеркивающих формы. Утеплиться поможет базовый джемпер и парка, поддерживающая основную гамму образа.
На деловой ужин — приталенное платье + высокий каблук
Фото: GettyImages
Прием, который герцогиня Кембриджская часто использует в своих образах, — приталенные платья идеальной длины — до середины колен или чуть ниже. Минимум деталей, но максимум цвета — урок Миддлтон разбираем на примере морского синего в сочетании с классическим черным.
Фото: Архивы пресс-служб
Выглядеть на любом званом приеме по-королевски поможет приталенное платье-миди с минимумом деталей. Открытые лодочки оставляем на весну, меняя их на элегантные сапоги на высоком каблуке. В пару к ним — эффектную сумку или клатч с тиснением «под питона», но главное — повышенное внимание к деталям. Роскошь в виде пары серег или браслета не помешает.
В офис — клетчатый блейзер + брюки ягодных оттенков
Фото: Eastnews
Образы для важных встреч не должны вращаться вокруг офисной гаммы. Взяв на вооружение несколько базовых цветов, Кейт гармонично разбавила их насыщенным ягодным оттенком и при этом не вышла за рамки делового стиля.
Фото: Архивы пресс-служб
Повторить аутфит герцогини просто, если ваш функциональный гардероб собран правильно. Строим образ вокруг брюк цвета бордо, дополняя их лаконичным джемпером молочно-белого цвета, приталенным блейзером в клетку и ботильонами на каблуке комфортной для вас высоты. Пара украшений не будет лишними, но помните — днем герцогиня не носит дорогие бриллиантовые серьги и колье.
Кейт Миддлтон является поклонницей масс-маркет-брендов, и умело вписывает их в свои наряды для важных публичных мероприятий — подробнее о стиле герцогини читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, GettyImages, Eastnews
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