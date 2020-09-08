Как красотки с пышными формами носят облегающие джинсы: фото
Фото: Instagram @girlwithcurves
С соблазнительными топами
Фото: Instagram @girlwithcurves
Микротопы уверенно завоевывают свое место под солнцем, доказывая свою абсолюную совместимость с красотой любого формата. Танеша Авашти и Габи Грег предлагают взять на вооружение эффектные принты, будь то контрастный горошек или флористические мотивы, и открытую линию плеч. Модная константа каждого аутфита — правильные джинсы с максимально высокой линией талии. Бонусом — рваный деним, потертости и необработанные низы. Теплая и остромодная альтернатива — укороченные кардиганы из фактурного трикотажа, которые фэшионистки кокетливо застегивают на две пуговицы. Рэйен Лангас сочетает светлый деним с теплыми кремовыми оттенками, а жгучая брюнетка Джессика Вандер Лихи делает ставку на фисташковый цвет.
В духе casual
Фото: Instagram @felicityhayward
Удачной парой для джинсов может стать любой родственный по стилю элемент: от классического микса с базовой белой футболкой до объемного свитшота. Инфлюенсеры составляют на их основе образы в духе спортшик, добавляя кеды и трекинговые сандалии (пока позволяет погода). А некоторые успешно доказывают их совместимость с элегантными мюли и лодочками на шпильках дерзкой высоты. Рекомендуем добавить с универсальную капсулу на каждый день пару однотонных свитшотов свободного силуэта, а затем переключиться на принты и акцентные надписи.
С боди и топами по фигуре
Фото: Instagram @gabifresh
Две детали по фигуре в сочетании дают беспроигрышный результат. Проверено: включить однотонное боди с декольте определенно стоит включить в список покупок. Оно всегда безупречно смотрится в союзе с джинсами скинни, да и поверх него всегда можно накинуть «плечистый» блейзер. Модница Габи Грег ввела в свою практику сочетание укороченных и расклешенных книзу джинсов с боди и лодочками, а поклонница денима Танеша Авашти повторила этот эксперимент с мерцающими босоножками и микросумкой. Вердикт однозначен: носить!
Экспериментатор Габи Грег показала образ с открытым боди-хайлег и экстремально глубоким декольте. Пожалуй, чтобы найти более соблазнительную пару для рваных скинни-джинсов, придется потрудиться. Смело перенимаем лайфхак фэшионистки для романтических встреч и вечеринок!
С удлиненной накидкой
Фото: Instagram @raeannlangas
Кардиган показал себя как незаменимую вещь в межсезонье. Но акцент делаем на тайном приеме модниц, которые показывают, как визуально скорректировать формы. Удлиненные кардиганы и пестрые кафтаны из легких тканей справятся с поставленной задачей, если их длина — до середины бедра и ниже, а силуэт — абсолютно свободный. Триумфальное возвращение из нулевых в тенденции 2020 года демонстрирует тренд на микс джинсов и платьев, надетых поверх них.
Тактика применяется с любым дополнением: от строгих блейзеров до тренчей. Танеша Авашти дефилирует в удачном образе на каждый день, доказывая, что каблуки для скинни — необязательное условие. Модель блеснула на улицах города в легком тренче цвета капучино и балетках в родственной гамме.
Ранее мы рассказывали, какие мини-платья выбирают модницы plus-size. Спойлер: в их арсенале всегда есть место хищным принтам, неону и опасным декольте. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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