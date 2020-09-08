Как красотки с пышными формами носят облегающие джинсы: фото

Тактика применяется с любым дополнением: от строгих блейзеров до тренчей. Танеша Авашти дефилирует в удачном образе на каждый день, доказывая, что каблуки для скинни — необязательное условие. Модель блеснула на улицах города в легком тренче цвета капучино и балетках в родственной гамме.

Ранее мы рассказывали, какие мини-платья выбирают модницы plus-size. Спойлер: в их арсенале всегда есть место хищным принтам, неону и опасным декольте. Подробнее читайте на Passion.ru.