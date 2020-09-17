Королева Максима прокатилась на велосипеде в огромной шляпе и на шпильках

Британская коллега королевы Максимы Кейт Миддлтон также восхитила поклонников своим недавним выходом в свет. Герцогиня Кембриджская блеснула в пасторальном платье, которое обыграла аксессуарами любимого бренда Меган Маркл. Совпадение или нет? Читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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