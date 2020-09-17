Королева Максима прокатилась на велосипеде в огромной шляпе и на шпильках
Фото: Globallook
На велосипедную прогулку по одному из регионов страны супруга Виллема-Александра отправилась в экстремально ярком аутфите. Максима вооружилась миди-платьем, лаконичность которого компенсировал насыщенный, будто наэлектризованный мандариновый цвет. Дополнила образ широкополая плетеная шляпа со слегка загнутыми вверх полями и классические замшевые лодочки на шпильках. Одно можно сказать точно: ни высота каблуков, ни внушительный головной убор спорту не помеха. Королева уверенно крутила педали, улыбалась и не выпускала из рук миниатюрную сумочку-пошет. Финальные штрихи look’а — кожаные перчатки цвета капучино и круглые солнцезащитные очки.
Британская коллега королевы Максимы Кейт Миддлтон также восхитила поклонников своим недавним выходом в свет. Герцогиня Кембриджская блеснула в пасторальном платье, которое обыграла аксессуарами любимого бренда Меган Маркл. Совпадение или нет? Читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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