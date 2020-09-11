От жакета oversize до шпилек: как носить и с чем сочетать треники

Продолжая тему клешей, заимствуем идею у Алисии Родди, которая смело сочетает комплект из свободных брюк с крошечным топом в тон, а сверху накидывает гиперобъемное дутое пальто.

Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть классические черные брюки, детально разбирая самые удачные сочетания на примере селебрити, инфлюенсеров и первых леди. Подробнее о том, как носить и с чем сочетать базовый мастхэв, чтобы аутфит был нескучным, а ноги визуально казались бесконечными — на Passion.ru.