От жакета oversize до шпилек: как носить и с чем сочетать треники
Фото: Instagram @lenaperminova
С объемным блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Этим остромодным сочетанием пестрят блоги инфлюенсеров со всего мира. Первые модницы Instagram применяют его повсеместно: для завтраков с подругами, прогулок по городу за стаканчиком латте и вечеринок без дресс-кода. Расслабленный аутфит формируем вокруг лаконичных джоггеров цвета крем-брюле, добавляем «плечистый» блейзер в оттенке из родственной гаммы, а для закрепления эффекта — базовую белую футболку и ультракомфортные кеды.
Подсмотреть вариацию на тему спортивных брюк и объемного блезера можно у блогера Перниль Тейсбек. Девушка обожает oversize и многослойность, а главное — умело ими пользуется. Свободные треники Перниль нарочито небрежно заправила в носки и добавила кроссовки в духе девяностых.
Фэшионистка Леони Ханн делает ставку на цвет, сочетая насыщенный лавандовый и фуксия. Ее лента — прямое доказательство абсолютной совместимости мешковатых брюк со шпильками и облегающими топами.
С тренчем
Фото: Архивы пресс-служб
Классическому тренчу в любой вариации на тему бежевого трудно составить конкуренцию по части сочетаемости с разными стилями. Разбавляем хмурую погоду оптимистичным кипенно-белым цветом, выстраивая образ вокруг уютной двойки из свитшота и джоггеров. К нему — пару массивных кроссовок, рифмующихся с палитрой аутфита, сумку кросс-боди в оттенке молочного шоколада и обязательно — стильные очки в оправе с брутальной текстурой.
Фото: Instagram @matildadjerf
Проверить теорию на практике уже успела модный блогер Матильда Джерф, которая совместила свободный костюм цвета неба со спортивными кроссовками и кремовым тренчем длины мидакси. Затем в ход пошла акцентная сумка цвета ягодного джема и броские серьги.
Со свободным джемпером
Фото: Архивы пресс-служб
Еще одна модель брюк, которая так полюбилась селебрити и фэшионисткам — широкие клеши, за которыми смело можно отправляться в спортмагазин. С ними совмещать комфорт и стиль максимально просто, поэтому на прогулки и в офис (при отсутствии строгих предписаний) надевайте их с базовой рубашкой и объемным джемпером. Эффект многослойности определенно нужно освоить, пока осень усиленно борется за свои права. К образу применимы как брутальные кроссовки и кеды, так и мюли на kitten heel — экспериментируйте!
Модный инфлюенсер София Коэльо в очередной раз доказывает, что все гениальное — просто. Нарочито небрежные рваные треники из меланжевого трикотажа плюс свитшот, будто украденный у бойфренда, — формула идеального расслабленного образа на каждый день. По рецепту фэшионистки добавляем вместительную сумку, кроссовки футуристичных форм и многоярусные украшения, причем чем больше, тем ярче.
Продолжая тему клешей, заимствуем идею у Алисии Родди, которая смело сочетает комплект из свободных брюк с крошечным топом в тон, а сверху накидывает гиперобъемное дутое пальто.
Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть классические черные брюки, детально разбирая самые удачные сочетания на примере селебрити, инфлюенсеров и первых леди. Подробнее о том, как носить и с чем сочетать базовый мастхэв, чтобы аутфит был нескучным, а ноги визуально казались бесконечными — на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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