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От жакета oversize до шпилек: как носить и с чем сочетать треники

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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Объемные трикотажные джоггеры уверенно выходят за пределы спортзалов и претендуют на звание фаворитов в вашем повседневном гардеробе. Главные фэшионистки окончательно сломали стереотипы, рифмуя треники со строгими блейзерами, классическими тренчами и мюли на шпильках. Рекомендуем и вам поддержать тренд и отправиться на охоту за идеальной парой уже сейчас. Вердикт в адрес спортшика однозначен: носить. Рассказываем, как и с чем!

С объемным блейзером

  1. Кеды School-77, 7 980 руб. 2. Футболка Calvin Klein Jeans, 5 100 руб. 3. Блейзер H&M, 2 299 руб. Колье Lisa Smith (poisondrop.ru), 5 400 руб. 5. Джоггеры Reebok x Victoria Beckham, 23 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Этим остромодным сочетанием пестрят блоги инфлюенсеров со всего мира. Первые модницы Instagram применяют его повсеместно: для завтраков с подругами, прогулок по городу за стаканчиком латте и вечеринок без дресс-кода. Расслабленный аутфит формируем вокруг лаконичных джоггеров цвета крем-брюле, добавляем «плечистый» блейзер в оттенке из родственной гаммы, а для закрепления эффекта — базовую белую футболку и ультракомфортные кеды.

Перниль Тейсбек / Instagram @pernilleteisbaek

Подсмотреть вариацию на тему спортивных брюк и объемного блезера можно у блогера Перниль Тейсбек. Девушка обожает oversize и многослойность, а главное — умело ими пользуется. Свободные треники Перниль нарочито небрежно заправила в носки и добавила кроссовки в духе девяностых.

Леони Ханн / Instagram @leoniehanne

Фэшионистка Леони Ханн делает ставку на цвет, сочетая насыщенный лавандовый и фуксия. Ее лента — прямое доказательство абсолютной совместимости мешковатых брюк со шпильками и облегающими топами.

С тренчем

  1. Кроссовки Premiata, 21 750 руб. 2. Сумка Michael Kors, 37 100 руб. 3(6). Костюм You Wanna, 8 550 руб. 4. Тренч FCEIGHT х Alexander Arutyunov, 25 000 руб. 5. Очки Brevno, 15 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классическому тренчу в любой вариации на тему бежевого трудно составить конкуренцию по части сочетаемости с разными стилями. Разбавляем хмурую погоду оптимистичным кипенно-белым цветом, выстраивая образ вокруг уютной двойки из свитшота и джоггеров. К нему — пару массивных кроссовок, рифмующихся с палитрой аутфита, сумку кросс-боди в оттенке молочного шоколада и обязательно — стильные очки в оправе с брутальной текстурой.

Матильда Джерф

Фото: Instagram @matildadjerf

Проверить теорию на практике уже успела модный блогер Матильда Джерф, которая совместила свободный костюм цвета неба со спортивными кроссовками и кремовым тренчем длины мидакси. Затем в ход пошла акцентная сумка цвета ягодного джема и броские серьги.

Со свободным джемпером

  1. Мюли Topshop, 2 700 руб. 2. Рубашка H&M, 1 599 руб. 3. Брюки Adidas x Lotta Volkova, 10 998 руб. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Джемпер Tom Tailor, 3 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одна модель брюк, которая так полюбилась селебрити и фэшионисткам — широкие клеши, за которыми смело можно отправляться в спортмагазин. С ними совмещать комфорт и стиль максимально просто, поэтому на прогулки и в офис (при отсутствии строгих предписаний) надевайте их с базовой рубашкой и объемным джемпером. Эффект многослойности определенно нужно освоить, пока осень усиленно борется за свои права. К образу применимы как брутальные кроссовки и кеды, так и мюли на kitten heel — экспериментируйте!

София Коэльо / Instagram @sofiamcoelho

Модный инфлюенсер София Коэльо в очередной раз доказывает, что все гениальное — просто. Нарочито небрежные рваные треники из меланжевого трикотажа плюс свитшот, будто украденный у бойфренда, — формула идеального расслабленного образа на каждый день. По рецепту фэшионистки добавляем вместительную сумку, кроссовки футуристичных форм и многоярусные украшения, причем чем больше, тем ярче.

Алисия Родди / Instagram @lissyroddyy

Продолжая тему клешей, заимствуем идею у Алисии Родди, которая смело сочетает комплект из свободных брюк с крошечным топом в тон, а сверху накидывает гиперобъемное дутое пальто.

Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть классические черные брюки, детально разбирая самые удачные сочетания на примере селебрити, инфлюенсеров и первых леди. Подробнее о том, как носить и с чем сочетать базовый мастхэв, чтобы аутфит был нескучным, а ноги визуально казались бесконечными — на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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