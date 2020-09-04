От вечной классики до брутальных 90-х: актуальные блейзеры на осень

«Рыхлые» текстуры продолжают завоевывать модные топы. Не зря, ведь они умело вторят любым материалам: от нежного шелка до плотного хлопка и грубой кожи. На шопинге рекомендуем обратить внимание на свободные «плечистые» силуэты и длину до середины бедра. А вместе с тем — на затейливые паттерны, контрастные вкрапления и мерцание нитей люрекса. Во главе угла — мягкая шерсть и твид, которые одновременно и стильные, и функциональные. В деловом формате сочетайте с классическими брюками и любыми вариациями на тему офисной юбки, а в повседневном — с плотным денимом.

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