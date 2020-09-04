От вечной классики до брутальных 90-х: актуальные блейзеры на осень
Фото: Instagram @rosiehw
Теплый беж и карамель
Фото: Архивы пресс-служб
Бежевый — новый черный, и это утверждение не требует доказательств. Мы любим палитру нейтральных оттенков за то, что идут они абсолютно всем, и за их отличную совместимость с любым дресс-кодом. Точным попаданием в тренд станут нежные оттенки капучино, корицы, миндаля и классического кэмэл. Подстраивайте силуэт под себя, рассматривая объемные модели, будто украденные с полки бойфренда, и наоборот — приталенные. Рассмотрим варианты удачных сочетаний на примере фэшионисток.
Элегатнтный look с парижским шиком продемонстрировала Наталья Водянова, поставив во главу угла теплую двойку с юбкой-карандашом. Плотный кофейный блейзер плюс фактурный джемпер — отличный пример того, как плотные текстуры сочетаются между собой.
Блогер Грэйс-Кэролайн Ларкейд доказала, что краткость — сестра таланта, выстроив стильный аутфит вокруг контраста черного и цвета шоколадного пломбира. Блейзер oversize, будто снятый с чужого плеча, органично дополнил маленькое черное платье. Дело осталось за остроносыми мюли с металлической фурнитурой, акцентными украшениями и темными вайфарерами.
Известная австралийская модель Эль Макферсон добавила бунтарский дух в свой образ, разбавив классический двубортный блейзер дерзкими клешами из кожи. В остальном — все по законам моды 2020-го — мюли с квадратным носком, солнцезащитные очки а-ля винтаж и брутальное колье-цепь.
Клетка
Фото: Архивы пресс-служб
Клетка не оставила хит-парад трендов в на этот раз, наоборот — расширила свои зоны влияния. Так что смело берите на вооружение хорошо знакомый мотив «принц Уэльский», гленчек, клановый тартан и «гусиный шаг». Последний снова бьет все рекорды популярности, заявляя свои права на главные роли в ваших образах. Правда, не в привычном черно-белом формате, а с вкраплениями красного, бежевого, оливкового и других оттенков.
Удачные шаги в игре с клеткой можно подсмотреть в образах Жанны Дамас. И снова классика парижского жанра: расклешенные от колен и слегка укороченные джинсы высокой посадки, ажурная блузка, ботильоны с верхом, плотно прилегающим к ноге, и акцентная мини-сумка.
Не жертвовать комфортом ради стиля предпочитает и блогер Эмили Линдмарк, которая рифмует объемный клетчатый блейзер с прямыми брюками и кедами-хайтопами на платформе. Без базовой белой футболки тоже не обошлось, ведь трудно придумать более подходящее дополнение — да и зачем усложнять.
Фактурные материалы
Фото: Архивы пресс-служб
«Рыхлые» текстуры продолжают завоевывать модные топы. Не зря, ведь они умело вторят любым материалам: от нежного шелка до плотного хлопка и грубой кожи. На шопинге рекомендуем обратить внимание на свободные «плечистые» силуэты и длину до середины бедра. А вместе с тем — на затейливые паттерны, контрастные вкрапления и мерцание нитей люрекса. Во главе угла — мягкая шерсть и твид, которые одновременно и стильные, и функциональные. В деловом формате сочетайте с классическими брюками и любыми вариациями на тему офисной юбки, а в повседневном — с плотным денимом.
Кожа
Фото: Архивы пресс-служб
Кожа и ее альтернативы не сдаются: блейзеры в духе девяностых снова стали мастхэвом осени. Страсти вокруг сочных оттенков поутихли, и модницы все чаще делают ставку на универсальные цвета — черный, морской синий, карамельный и нейтральный беж. Вариантов много и не любой вкус: от приталенных жакетов с поясом до смелых удлиненных моделей с английским воротником и крупными карманами. Как органично вписать в гардероб? Смотрим и запоминаем!
Парижанка, известная на просторах Instagram под именем Аденора, предлагает исключительно модный способ носить дерзкий кожаный жакет. Удлиненная модель oversize в ее интерпретации отлично смотрится в дуэте с клетчатой мини-юбкой, микротопом и лаконичной замшевой обувью на блочном каблуке.
С задачей вписать кожу в элегантный аутфит на все сто справилась Кэролайн Дор. Девушка предлагает сочетать жакет с кипенно-белой водолазкой, брюками-палаццо и классическими лоферами.
А шведская модель и одна из ангелов Victoria’s Secret Эльза Хоск доказывает, что брутальная кожа вторит образам со строгими брюками в оксфордскую полоску. Главное — «расслабить» аутфит однотонной бланковой футболкой и суперудобными кедами.
С поясом
Фото: Архивы пресс-служб
Несмотря на массовое признание oversize самым модным приемом, подчеркнутый силуэт не остается в стороне. Отправляясь на шопинг, смотрим на модели с поясом в тон, который сформирует безупречный силуэт. К тому же, всегда можно добавить любой ремень из своего арсенала аксессуаров и к свободному прямому жакету.
Ранее мы рассказывали, какие тренчи, пальто и куртки будут в тренде этой осенью. Подборка верхней одежды на любую погоду уже на Passion.ru!
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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