Деним, oversize и яркие акценты: как стильно одеться в офис осенью

Возглавить список мастхэвов, которые не подвластны тенденциям и сезонности, берется брючный костюм. Мы любим их за абсолютно точную совместимость с любыми элементами и за возможность носить брюки и блейзер как в паре, так и по отдельности. Если в деле выбора брючной двойки вы еще новичок, тогда смело отправляйтесь на охоту за безупречно скроенной моделью в черном цвете. «Ту самую» пару вы узнаете сразу: свободные брюки высокой посадки (клеш от бедра или зауженные книзу) плюс прямой блейзер oversize длиной до середины бедра. Брючный дуэт решит проблему даже самого насыщенного дня: его можно смело сочетать с массивными кроссовками и кедами, грубыми берцами и казаками, а комбинация с каблуками даже не обсуждается.