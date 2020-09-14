Деним, oversize и яркие акценты: как стильно одеться в офис осенью
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Строгие цвета + акцентная обувь
Фото: Архивы пресс-служб
Возглавить список мастхэвов, которые не подвластны тенденциям и сезонности, берется брючный костюм. Мы любим их за абсолютно точную совместимость с любыми элементами и за возможность носить брюки и блейзер как в паре, так и по отдельности. Если в деле выбора брючной двойки вы еще новичок, тогда смело отправляйтесь на охоту за безупречно скроенной моделью в черном цвете. «Ту самую» пару вы узнаете сразу: свободные брюки высокой посадки (клеш от бедра или зауженные книзу) плюс прямой блейзер oversize длиной до середины бедра. Брючный дуэт решит проблему даже самого насыщенного дня: его можно смело сочетать с массивными кроссовками и кедами, грубыми берцами и казаками, а комбинация с каблуками даже не обсуждается.
Фото: Instagram @camillecharriere
Имея в арсенале пару ярких лодочек на шпильке или босоножки с мерцающим декором, можно быстро «переоборудовать» дневной офисный аутфит под любой коктейль. Для этого запоминаем лайфхак от модного блогера Камиль Шеррер, которая избавилась от топа и нижнего белья, надев блейзер на голое тело. Финальный штрих — пара броских босоножек на фигурном каблуке.
Фото: Globallook
В этой модной игре Виктория Бекхэм делает ход неоновыми лодочками цвета фуксии, которые увенчали комплект из гиперобъемных черных брюк высокой посадки и кипенно-белой блузки с драматичными рукавами.
Деним + мотивы вестерна
Фото: Архивы пресс-служб
Остромодные казаки всех мастей точно не собираются покидать список модных хитов этим летом, поэтому хотя бы одну пару точно стоит взять на вооружение. Как минимум, это практично: высокие сапоги в духе вестерн отлично впишутся как в офисные будни, так и в дресс-код для вечеринок. Во втором случае носите их с летящими платьями, составляя образы в стиле бохо, а в первом — с вышеупомянутыми брючными костюмами. Одна из самых удачных и беспроигрышных вариаций на тему ковбойских мотивов для работы — сочетание высоких казаков с широким голенищем, прямых джинсов высокой посадки и «плечистого» блейзера. В этой комбинации можно смело экспериментировать и с кожаными жакетами, которые претендуют на статус главных по подиуму этой осенью.
Тотальный oversize и многослойность
Фото: Архивы пресс-служб
Ничто так не спасает от прохлады, как многослойность. Объемные вещи не покидают образы первых модниц, и время, когда снова можно будет достать теплые свитеры из дальнего ящика, уже приблизилось максимально. Пуловеры oversize можно уверенно рифмовать с удлиненными бланковыми рубашками, а можно заменять их актуальными безрукавками, как это делают фэшионистки. В ход идут джемперы крупной вязки с объемной горловиной, которые отлично комбинируются с фактурными блейзерами, будто позаимствованными у бойфренда. На этом мы не останавливаемся, надевая поверх классический тренч, без которого трудно представить промозглые осенние дни.
Фото: Instagram @tinakunakey
Вариант удачного сочетания можно подсмотреть у возлюбленной Венсана Касселя Тины Кунаки. Модель подчеркнула бесконечные ноги свободными джинсами, добавила объемный удлиненный джемпер и лакированный тренч. Венчают комплект дерзкие остроносые сапоги из кожи цвета острого перца.
Для тех, чей дресс-код подразумевает ежедневный марафон на каблуках, мы составили специальный гид, который поможет выбрать идеальную пару обуви. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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