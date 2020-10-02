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От эффектных платьев до микрошортов: гид по стилю Натальи Подольской

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Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

В Сети события из жизни Натальи Подольской обсуждают как никогда бурно: 38-летняя певица ждет второго ребенка от Владимира Преснякова. Артистка рассказала поклонникам о беременности уже тогда, когда заметно округлившийся живот трудно было скрывать, и продолжает принимать поздравления. Не так давно стал известен и пол ребенка — звездная пара ждет мальчика. А пока Наталья продолжает радовать подписчиков яркими фотографиями и стильными «беременными» образами. Разбираем модные приемы певицы и берем на заметку!

Платье цвета кофе

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

В кафе на десерт Наталья Подольская отправилась максимально стильно: будущая мама составила аутфит с остромодными нейтральными оттенками. Артистка призналась, что набрала более 10 килограммов за время беременности, и с ними выглядит прекрасно. Наталья блеснула в трикотажном миди-платье цвета кофе с плиссированной юбкой, которое дополнила брутальными ботинками-криперами. Скрепили союз плотные бежевые гольфы с узнаваемым принтом-монограммой от Gucci — одна из любимых деталей певицы.

  1. Сумка Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Очки Mango, 1 999 руб. 3. Платье 12 Storeez, 12 980 руб. 4. Носки GCDS, 2 200 руб. 5. Лоферы Jana, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Следуем примеру и берем на вооружение элегантные платья цвета капучино. Повышенного внимания в этом сезоне заслуживают и модели из мягкого фактурного трикотажа, и любые вариации на тему сафари — этот тренд уверенно разместился в списке хитов. Пока погода радует дополняем аутфит суперудобными лоферами на тракторной подошве, лаконичной сумкой, перекликающейся с общей гаммой образа, и прячемся от лучей осеннего солнца за стильными очками.

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Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Кстати, носки всех мастей часто мелькают в хронике образов Подольской. Место в летних образах звезды заслужили черные капроновые гольфы Prada, которые звезда носила с монохромными белыми аутфитами. На смену им осенью пришел плотный трикотаж от Gucci, с которым Наталья играет с помощью самых разнообразных тактик.

Яркий жакет

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Объемные блейзеры цвета фуксии захватили сердца фэшионисток со всего мира в этом году. Известные модницы не готовы прощаться с наэлектризованными оттенками и смело вписывают их в аутфиты на период холодов. Наталья демонстрирует выигрышный ход, разбавляя total black ярким акцентом. Верх свободного силуэта компенсируют супероблегающие брюки, притягивающие внимание к стройным ногам артистки. Запоминаем: такой вариант подойдет на все случаи жизни — хоть в офис, хоть на вечеринку.

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 15 990 руб. 2. Сумка «Снежная Королева», 5 940 руб. 3. Серьги Waves and Gems (poisondrop.ru), 5 500 руб. 4. Брюки Calvin Klein, цена по запросу. 5. Блейзер Topshop (yoox.com), 6 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Со всеобщим увлечением oversize базовые скинни-брюки покорно ждут своего звездного часа. Рифмуем их с остромодными ботильонами на каблуке kitten heel и свободным блейзером длиной до середины бедра — его можно надеть поверх трикотажной водолазки, а можно — на кружевное боди или бюстье. К вечеру в этом образе может появиться клатч или микросумка с длинным плечевым ремнем, а днем выбираем более вместительные аксессуары — подойдет любой формат, будь то шоппер или элегантный тоут.

Рубашка бойфренда

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Оды бланковой рубашке поются всеми и всюду. И не зря, ведь количество стильных сочетаний с ней зашкаливает. Наталья Подольская предлагает носить ее навыпуск, поверх декольтированного топа, кокетливо расстегнув первые несколько пуговиц. Дело остается за малым — крошечными, едва заметными шортами, плотными капроновыми колготками и ботильонами на изящных шпильках.

  1. Ботильоны Geox, 12 990 руб. 2. Шорты H&M, 2 499 руб. 3. Боди 8 by Yoox, 3 920 руб. 4. Сумка Zara, 2 599 руб. 5. Рубашка Uniqlo, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Поясные сумки все еще с нами в этом сезоне, правда, в формате «микро»: самые модные варианты все больше походят на миниатюрный кожаный футляр для губной помады. Рекомендуем обратить внимание на модели на брутальном ремне, которые отлично впишутся к текстуре плотного хлопка и дополнят любой деловой образ с базовой рубашкой. Для офисных будней заменяем шорты на классические брюки, а шорты оставляем на случай свиданий и встреч с подругами.

Ранее мы рассказывали о ярком и самобытном стиле Анны Нетребко, лайфхаки которой пригодятся и вам. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nataliapodolskaya, Екатерина Ширинкина (Passion.ru), архивы пресс-служб

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