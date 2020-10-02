От эффектных платьев до микрошортов: гид по стилю Натальи Подольской
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Платье цвета кофе
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
В кафе на десерт Наталья Подольская отправилась максимально стильно: будущая мама составила аутфит с остромодными нейтральными оттенками. Артистка призналась, что набрала более 10 килограммов за время беременности, и с ними выглядит прекрасно. Наталья блеснула в трикотажном миди-платье цвета кофе с плиссированной юбкой, которое дополнила брутальными ботинками-криперами. Скрепили союз плотные бежевые гольфы с узнаваемым принтом-монограммой от Gucci — одна из любимых деталей певицы.
Фото: Архивы пресс-служб
Следуем примеру и берем на вооружение элегантные платья цвета капучино. Повышенного внимания в этом сезоне заслуживают и модели из мягкого фактурного трикотажа, и любые вариации на тему сафари — этот тренд уверенно разместился в списке хитов. Пока погода радует дополняем аутфит суперудобными лоферами на тракторной подошве, лаконичной сумкой, перекликающейся с общей гаммой образа, и прячемся от лучей осеннего солнца за стильными очками.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Кстати, носки всех мастей часто мелькают в хронике образов Подольской. Место в летних образах звезды заслужили черные капроновые гольфы Prada, которые звезда носила с монохромными белыми аутфитами. На смену им осенью пришел плотный трикотаж от Gucci, с которым Наталья играет с помощью самых разнообразных тактик.
Яркий жакет
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Объемные блейзеры цвета фуксии захватили сердца фэшионисток со всего мира в этом году. Известные модницы не готовы прощаться с наэлектризованными оттенками и смело вписывают их в аутфиты на период холодов. Наталья демонстрирует выигрышный ход, разбавляя total black ярким акцентом. Верх свободного силуэта компенсируют супероблегающие брюки, притягивающие внимание к стройным ногам артистки. Запоминаем: такой вариант подойдет на все случаи жизни — хоть в офис, хоть на вечеринку.
Фото: Архивы пресс-служб
Со всеобщим увлечением oversize базовые скинни-брюки покорно ждут своего звездного часа. Рифмуем их с остромодными ботильонами на каблуке kitten heel и свободным блейзером длиной до середины бедра — его можно надеть поверх трикотажной водолазки, а можно — на кружевное боди или бюстье. К вечеру в этом образе может появиться клатч или микросумка с длинным плечевым ремнем, а днем выбираем более вместительные аксессуары — подойдет любой формат, будь то шоппер или элегантный тоут.
Рубашка бойфренда
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Оды бланковой рубашке поются всеми и всюду. И не зря, ведь количество стильных сочетаний с ней зашкаливает. Наталья Подольская предлагает носить ее навыпуск, поверх декольтированного топа, кокетливо расстегнув первые несколько пуговиц. Дело остается за малым — крошечными, едва заметными шортами, плотными капроновыми колготками и ботильонами на изящных шпильках.
Фото: Архивы пресс-служб
Поясные сумки все еще с нами в этом сезоне, правда, в формате «микро»: самые модные варианты все больше походят на миниатюрный кожаный футляр для губной помады. Рекомендуем обратить внимание на модели на брутальном ремне, которые отлично впишутся к текстуре плотного хлопка и дополнят любой деловой образ с базовой рубашкой. Для офисных будней заменяем шорты на классические брюки, а шорты оставляем на случай свиданий и встреч с подругами.
Ранее мы рассказывали о ярком и самобытном стиле Анны Нетребко, лайфхаки которой пригодятся и вам. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya, Екатерина Ширинкина (Passion.ru), архивы пресс-служб
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