От эффектных платьев до микрошортов: гид по стилю Натальи Подольской

Поясные сумки все еще с нами в этом сезоне, правда, в формате «микро»: самые модные варианты все больше походят на миниатюрный кожаный футляр для губной помады. Рекомендуем обратить внимание на модели на брутальном ремне, которые отлично впишутся к текстуре плотного хлопка и дополнят любой деловой образ с базовой рубашкой. Для офисных будней заменяем шорты на классические брюки, а шорты оставляем на случай свиданий и встреч с подругами.

Ранее мы рассказывали о ярком и самобытном стиле Анны Нетребко, лайфхаки которой пригодятся и вам. Подробнее читайте на Passion.ru.