Наталья Подольская ждет сына: Пресняковы раскрыли подробности предстоящих родов невестки

Единственное, что пока не выбрали будущие родители — это имя для их второго сына. «Тема хочет Федю, но никто не хочет Вову. А я хочу. У них еще есть другие имена. Но мне не хочется такие — Дорминдон, Никодим. Я им посоветовал — давайте посмотрим в святцах. Вот в чей день родится, оттуда и дадим», — поделился Владимир Пресняков-старший.

Чета Пресняковых отметила, что им очень повезло с невесткой. По их словам, Подольская — великолепная мать. Даже если в доме происходит какой-то конфликт, она никогда не повышает голос и может решить без ругани любой вопрос.

Наталья Подольская — третья жена Владимира Преснякова-младшего. Пара воспитывает сына Артемия, который появился на свет в июне 2015 года. В начале августа певица рассказала, что беременна вторым ребенком.