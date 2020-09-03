Пестрые платья и сумки-горшки: гид по стилю Анны Нетребко
Фото: Globallook
Платье с пестрым принтом
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Флористические мотивы Анна всегда активно использует в своих аутфитах, делая ставку на летящие ткани и свободные силуэты. Среди любимчиков оперной дивы оказалось платье с крупными цветами-кляксами, будто бы нарисованными ребенком акварельными красками. Романтическое настроение наряду добавили объемные рукава, оборки и микс леденцовых оттенков во главе с цветом Барби. Звезда дополнила ансамбль «конфетной» сумкой-ридикюлем на длинном плечевом ремне и удобными сандалиями.
Фото: Архивы пресс-служб
Эксперимент обязателен к повторению, особенно если за лето вы успели обзавестись идеальным чайным платьем с «драматичными» рукавами и мягкими драпировками. Отличная новость: модели из легкого шифона пригодятся и осенью. В межсезонье, и в период первой прохлады сочетайте их с грубыми ботинками, длинными тренчами и блейзерами oversize. А сейчас советуем ловить последние теплые деньки, выгуливая остромодные босоножки и не обременяя образы верхней одеждой. Финальные штрихи — пара лаконичных украшений, вместительная сумка в рифму аутфиту и стильные солнцезащитные очки.
Комбинезон цвета шоколада
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко мастерски объединила классику и футуристичные мотивы в одном образе. Если за первый пункт отвечает эффектный приталенный комбинезон на одно плечо и персиковые лодочки на высоких шпильках, то за второй — спортивные очки-маска, которые в этом сезоне прощаются, но не уходят. Сохранить маленькие секреты звезда взялась при помощи объемной сумки-ридикюля с узнаваемым замком-фермуаром. Берем на карандаш сочетание оттенков и текстур!
Фото: Архивы пресс-служб
Комбинезон в духе сафари — еще одна незаменимая вещь, которая плавно переходит из летнего гардероба в осенний. Рекомендуем обратить внимание на плотные материалы, V-образный вырез, подчеркнутую линию талии и все оттенки маскировки: от классики милитари (хаки, тауповый) до оливкового и шоколадного. Деталь демонстрирует стопроцентную совместимость с брутальными берцами, а вместе с тем — и с более элегантной обувью (сезон охоты за идеальной бежевой парой на фигурном каблуке объявляем открытым). В дополнение — стейтмент-серьги и сумка-багет — одна из главных инвестиций года.
Эффектный брючный костюм
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Разглядывать работы Фриденсрайха Хундертвассера в венском музее Леопольда Анна вышла во всеоружии, вписываясь в колорит современного искусства на все сто. Звезда оперы смогла придумать интересную вариацию даже на тему строго костюма с брюками-клеш и приталенным жакетом. На консервативном total black красуется забавный белый кант в форме крупных ручных стежков, которому вторит лаконичная сумка и металлические блики обуви. Отличный способ вписаться в деловой стиль, подчеркнуть фигуру и при этом чувствовать себя максимально расслабленно.
Фото: Архивы пресс-служб
Этот аутфит уверенно впишется в повседневный ритм, независимо от планов. В галерею, офис или на романтическую встречу после выбирайте безупречно скроенный брючный костюм. Проверено: не пожалеете и уж точно никогда не проиграете. По рецепту Нетребко добавляем аксессуары кипенно-белого цвета и «металлическую» обувь на каблуке комфортной высоты. Приглядывать за временем звезда предпочитает также стильно — следуем примеру, завершая look массивными наручными часами.
Топ-3 любимых деталей Анны Нетребко
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Есть вещицы, без которых выход Анны представить крайне трудно, и яркости они добавляют не только ленте Instagram. Первая страсть оперной дивы — головные уборы, которых в ее личной коллекции бесчисленно множество, причем самых разных мастей: от миниатюрных «божьих коровок» и беретов-таблеток до широкополых плетеных с гигантскими бантами и цветами.
В них-то артистка и нашла развлечение в период самоизоляции, решив навести порядок в шляпном царстве. Анна рассортировала аксессуары по коробкам, и на каждую прикрепила рисунки с моделями и подписями брендов. Сама же певица призналась, что давно потеряла счет любимым головным уборам.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Мастхэв номер два — эпатажные солнцезащитные очки самых причудливых форм. С ними Нетребко напоминает известную американскую галеристку XX века Пегги Гуггенхайм, которая коллекционировала крупные очки с той же страстью. В списке фаворитов оказались вариации Dolce & Gabbana на тему «кошачьего глаза», декорированные объемными розами, огромные квадратные оправы и очки-маска, о которых мы рассказывали выше.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Завершают тройку лидеров сумки, которых у Анны не счесть. Одна из любимых моделей — клатч в форме арбузной дольки, который сопровождает образы звезды уже не первый сезон. Не меньший восторг у поклонников вызывала сумка-горшок, будто сделанная из глины — она дополнила осенний образ с юбкой цвета шоколада, блузой из струящегося шелка и классическим тренчем. Нашлось место в гардеробе и для гигантского соломенного шоппера с бахромой — легендарной модели от французского бренда Jacquemus. А вписался он в образ с кислотно-зеленым комбинезоном, черной шляпкой и мюли в стиле восточных тапочек-бабуш (смотрите в галерее).
Среди других приемов — ультраяркие цвета во главе с электрическим синим, фуксией и неоном, абстрактные принты и массивные украшения, которые сопровождают и городские прогулки, и концерты. О самых стильных выходах Анны Нетребко, а также о событиях из жизни оперной звезды читайте в материалах Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago, архивы пресс-служб
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