Пестрые платья и сумки-горшки: гид по стилю Анны Нетребко

Среди других приемов — ультраяркие цвета во главе с электрическим синим, фуксией и неоном, абстрактные принты и массивные украшения, которые сопровождают и городские прогулки, и концерты. О самых стильных выходах Анны Нетребко, а также о событиях из жизни оперной звезды читайте в материалах Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago, архивы пресс-служб

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