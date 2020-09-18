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От кожаной баски до блейзера из 90-х: с чем носить трикотажное платье

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Мария Крагманн

Фото: Instagram @mariakragmann

Трикотаж правит бал в этом году, и образы завсегдатаев street-style-хроник — тому доказательство. Фэшионистки выбирают платья в рубчик на все случаи жизни: для отдыха у моря, прогулок по городу и вечеринок. В числе фаворитов — модели макси- и миди-длины с вырезом-«сердечком» или высокой горловиной. Палитру возглавили базовый черный, нежный молочный и дымчато-серый оттенки. Но главный пункт в досье любого трикотажного платья — его безупречная совместимость с любыми текстурами — кожей, замшей, металликом. Рассмотрим подробную инструкцию по применению!

С кожаной баской и грубыми ботинками

  1. Ботинки Portal, 12 590 руб. 2. Серьги Philippe Audibert, 5 950 руб. 3. Берет Cocoshnick Headdress, 6 000 руб. 4. Платье H&M, 1 599 руб. 5. Сумка Alla Pugachova, цена по запросу. 6. Баска «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Доказываем, что монохромный черный — это не скучно, а заодно — приобретаем максимально стильный аутфит, который впишется в офисные будни. Разбавить базовое трикотажное платье беремся с помощью дерзкой кожаной баски — актуального и эффективного экспресс-метода коррекции силуэта. Дело остается за малым — парой брутальных ботинок на массивном каблуке, остромодной сумкой (не забываем о багетах, которые все еще в списке хитов) и стейтмент-украшениях.

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Микс трикотажа и грубой кожи проверила на практике блогер Перниль Тейсбек, правда, на примере объемного джемпера. По тому же принципу действуем и с платьем, на охоту за которым советуем отправиться как можно скорее.

Перниль Тейсбек / Instagram @pernilleteisbaek

Еще один лайфхак от Тейсбек — разбавить лаконичные черное платье по фигуре броскими украшениями. Модная датчанка не советует выпускать из виду брутальные колье и браслеты-цепи, которые не прощаются с нами и в этом сезоне.

В шоколадных тонах

  1. Пальто 12 Storeez, цена по запросу. 2. Панама H&M x Kangol, цена по запросу. 3. Сумка 12 Storeez, цена по запросу. 4. Платье Mango, 3 599 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сочетание близкородственных оттенков редко проигрывает, особенно если речь идет о коктейле из капучино и темного шоколада. Самые уютные тона осени соединяем в стильный дуэт из бежевого миди-платья свободного силуэта и объемного пальто-халата. Обрамлять look беремся с помощью остроносых ботильонов на изящном kitten heel, лаконичной сумкой из гладкой кожи и теплой панамой. При этом цвета рифмуем в любых пропорциях.

Мария Крагманн

Фото: Instagram @mariakragmann

Инфлюенсер Мария Крагманн поставила фактурный трикотаж во главу угла, утонув в объятиях уютного платья. К нему добавила кофейные сапоги с широкими голенищами, объемную сумку с массивным ремешком-цепью и стильные солнцезащитные очки.

С блейзером в духе 90-х

  1. Сапоги Portal, 15 590 руб. 2. Сумка Isabel Marant, цена по запросу. 3. Очки Versace, 15 500 руб. 4. Платье Faberlic, 2 799 руб. 5. Блейзер Zara, 4 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаный блейзер oversize, цитирующий один из главных трендов девяностых, возглавил топ хитов этой осенью и составил конкуренцию коллегам из твида и костюмных материалов. Одним таким мы настоятельно рекомендуем обзавестись этой осенью — в антрацитовом цвете или карамельном. Тем временем, рифмуем эффектный черный блейзер с теплым платьем в дымчатом оттенке и закрепляем союз элегантными сапогами на миниатюрном каблуке. Претендовать а место акцентов аутфита «хищные» паттерны во главе с «питоновой» сумкой светло-серого окраса.

Ранее мы рассказывали, как стильно одеться в офис осенью, когда погода ежедневно капризничает. Как вписать деним в дресс-код и трансформировать строгий брючный костюм под резкую смену планов — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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