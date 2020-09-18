От кожаной баски до блейзера из 90-х: с чем носить трикотажное платье
Фото: Instagram @mariakragmann
С кожаной баской и грубыми ботинками
Фото: Архивы пресс-служб
Доказываем, что монохромный черный — это не скучно, а заодно — приобретаем максимально стильный аутфит, который впишется в офисные будни. Разбавить базовое трикотажное платье беремся с помощью дерзкой кожаной баски — актуального и эффективного экспресс-метода коррекции силуэта. Дело остается за малым — парой брутальных ботинок на массивном каблуке, остромодной сумкой (не забываем о багетах, которые все еще в списке хитов) и стейтмент-украшениях.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Микс трикотажа и грубой кожи проверила на практике блогер Перниль Тейсбек, правда, на примере объемного джемпера. По тому же принципу действуем и с платьем, на охоту за которым советуем отправиться как можно скорее.
Еще один лайфхак от Тейсбек — разбавить лаконичные черное платье по фигуре броскими украшениями. Модная датчанка не советует выпускать из виду брутальные колье и браслеты-цепи, которые не прощаются с нами и в этом сезоне.
В шоколадных тонах
Фото: Архивы пресс-служб
Сочетание близкородственных оттенков редко проигрывает, особенно если речь идет о коктейле из капучино и темного шоколада. Самые уютные тона осени соединяем в стильный дуэт из бежевого миди-платья свободного силуэта и объемного пальто-халата. Обрамлять look беремся с помощью остроносых ботильонов на изящном kitten heel, лаконичной сумкой из гладкой кожи и теплой панамой. При этом цвета рифмуем в любых пропорциях.
Фото: Instagram @mariakragmann
Инфлюенсер Мария Крагманн поставила фактурный трикотаж во главу угла, утонув в объятиях уютного платья. К нему добавила кофейные сапоги с широкими голенищами, объемную сумку с массивным ремешком-цепью и стильные солнцезащитные очки.
С блейзером в духе 90-х
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаный блейзер oversize, цитирующий один из главных трендов девяностых, возглавил топ хитов этой осенью и составил конкуренцию коллегам из твида и костюмных материалов. Одним таким мы настоятельно рекомендуем обзавестись этой осенью — в антрацитовом цвете или карамельном. Тем временем, рифмуем эффектный черный блейзер с теплым платьем в дымчатом оттенке и закрепляем союз элегантными сапогами на миниатюрном каблуке. Претендовать а место акцентов аутфита «хищные» паттерны во главе с «питоновой» сумкой светло-серого окраса.
Ранее мы рассказывали, как стильно одеться в офис осенью, когда погода ежедневно капризничает. Как вписать деним в дресс-код и трансформировать строгий брючный костюм под резкую смену планов — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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