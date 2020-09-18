От кожаной баски до блейзера из 90-х: с чем носить трикотажное платье

Кожаный блейзер oversize, цитирующий один из главных трендов девяностых, возглавил топ хитов этой осенью и составил конкуренцию коллегам из твида и костюмных материалов. Одним таким мы настоятельно рекомендуем обзавестись этой осенью — в антрацитовом цвете или карамельном. Тем временем, рифмуем эффектный черный блейзер с теплым платьем в дымчатом оттенке и закрепляем союз элегантными сапогами на миниатюрном каблуке. Претендовать а место акцентов аутфита «хищные» паттерны во главе с «питоновой» сумкой светло-серого окраса.

Ранее мы рассказывали, как стильно одеться в офис осенью, когда погода ежедневно капризничает. Как вписать деним в дресс-код и трансформировать строгий брючный костюм под резкую смену планов — читайте на Passion.ru.