От стильных беретов до микросумок: самые актуальные аксессуары этой осени
Фото: Vogue.com
Береты и кепи
Фото: Архивы пресс-служб
Список хитов летнего сезона взрывали панамы, а осенью в наступление перешли стильные кепи и классические береты. И это отличная новость для тех, кто продолжает бороться с головными уборами в холода — точно так же, как в детстве мы снимали шапку, когда родители скрывались за первым поворотом. Для ярых противников теплых аксессуаров — эффектные береты всех мастей: от брутальных кожаных до моделей в нежном цвете пудры.
Фото: Vogue.com
С явным перевесом головные уборы победили на подиуме Dolce & Gabbana: дизайнеры предложили свою вариацию на тему power dressing, вдохновившись историей лондонских денди. Новая соблазнительность в представлении кутюрье — в комплекте из широких брюк, галстука и кепи, объединенных контрастной полоской.
Нано- и микросумки
Фото: Vogue.com
Тренд на микросумки не прощается с нами и этой осенью. Новые модели гораздо точнее охарактеризует приставка «нано»: они настолько крошечные, что их легко перепутать с подвеской или шармом на браслете. Внимание на них снова обратил Симон Порт Жакмюс, который некогда и популяризовал этот тренд. А Миучча Прада предложила вооружиться сразу двумя малышками — одну повесить на шею, а другую — на запястье.
Фото: Архивы пресс-служб
Бренды держат микросумки под прицелом. Подсмотреть оригинальный вариант сочетания можно у Karl Lagerfeld: в новой коллекции крошку с брутальной металлической фурнитурой предлагают носить с созвучными митенками.
Фото: Vogue.com
А вот в коллекции Marine Serre миниатюрный рюкзак цвета фуксии стал дополнением сапога — что ж, удобно для вечеринок.
Вместительные сумки
Фото: Vogue.com
Отличная новость для всех бизнеследи и тех, кто предпочитает все свое носить с собой: вместительные сумки во главе с шопперами всех мастей снова захватили подиумы. Победителем в битве гигантов оказался Дом Fendi, в коллекции которого оказались огромные сумки-пакеты из мягкой кожи, которые уж точно вместят все: от пары сменных нарядов и туфель до детских игрушек и целого арсенала косметики. Louis Vuitton и Givenchy предлагают краткую инструкцию по тому, как стильно носить большие аксессуары. Спойлер: о наличии ручек придется забыть — теперь даже самую крупную сумку-баул носим под мышкой.
Фото: Архивы пресс-служб
Спортивные очки
Фото: Vogue.com
Спортшик не перестает подтверждать свой статус самого модного мотива осени, заручившись любовью миллионов модниц со всех уголков планеты. Потому и спортивные очки вернулись на подиумы, которые, впрочем, и не покидали. Аксессуары активно использовались в коллекциях Fendi, Givenchy и Balenciaga, где органично вписывались в образы с «плечистыми» жакетами и платьями в духе восьмидесятых.
Фото: Архивы пресс-служб
Смело вооружайтесь авиаторами в пластиковых оправах или очками-маской, плотно прилегающими к лицу. Этот модный трофей пригодится и на прогулках под холодным осенним солнцем, и на зимних курортах. Смотреть на серое небо и лужи советуем через цветные линзы, причем максимально яркие. Да и эффект розовых очков никто не отменял.
Броские украшения
Фото: Архивы пресс-служб
Украшения приобретают не только самые причудливые формы, но и тайный смысл. Дизайнеры активно цитируют разные исторические плоскости: от древней культуры чилийских индейцев до бунтарских девяностых и китчевых нулевых. Минимализм все еще в авангарде модных трендов, хоть и размеры лаконичные формы приобретают немалые. Дополняем образы украшениями с размахом и без оглядки — их много не бывает.
Фото: Архивы пресс-служб
Как минимум, одной парой стейтмент-серег точно стоит обзавестись, а ставку сделать на что-нибудь необычное. Пускай до плеч извиваются золотистые змеи, а хищные гепарды вытягиваются в размашистом прыжке. Еще один мастхэв в списке покупок — крупный кафф, ради которого захочется соблазнительно уложить волосы на одну сторону.
Фото: Vogue.com
Не забываем и о массивных цепях, как завещал на осенне-зимний сезон Том Форд. Дизайнер доказал, что именно бунтарского духа не хватает классическим жакетам и кружеву, поэтому добавил мощные колье и подвески в виде оружейных патронов.
Фото: Vogue.com
Запоминаем модный прием на период одежды с длинным рукавом, замеченный на подиуме Chanel. Массивные браслеты, как и брутальные часы, носим поверх манжетов, даже если речь идет о самых плотных текстурах.
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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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