От стильных беретов до микросумок: самые актуальные аксессуары этой осени

Запоминаем модный прием на период одежды с длинным рукавом, замеченный на подиуме Chanel. Массивные браслеты, как и брутальные часы, носим поверх манжетов, даже если речь идет о самых плотных текстурах.

Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальную пару обуви на каблуке — такую, в которой дневной забег до офиса и обратно станет максимально легким. Подробнее читайте на Passion.ru.